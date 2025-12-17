Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

SEA Games 33: ຄະນະນັກກິລາ ຫວຽດນາມ ຕັ້ງຄວາມຫວັງຄວ້າໄດ້ຫຼາຍຫຼຽນຄຳໃນປະເພດກິລາຕີມວຍໃນມື້ແຂ່ງຂັນທີ 8

ພາຍຫຼັງແຂ່ງຂັນເປັນ 7 ມື້, ຄະນະນັກກິລາ ຫວຽດນາມ ຄວ້າໄດ້ 48 ຫຼຽນຄຳ: 54 ຫຼຽນເງິນ ແລະ 76 ຫຼຽນທອງ, ສືບຕໍ່ຈັດໃນ top 3 ຂອງຕາຕະລາງຫຼຽນຢູ່ SEA Games 33.
(ບັນດານັກກິລາ ຫວຽດນາມ ແຂ່ງຂັນໃນຫຼາຍປະເພດກິລາຢູ່ SEA Games 33)

 ວັນທີ 17 ທັນວາ, ບັນດານັກກິລາ ຫວຽດນາມ ຈະສືບຕໍ່ແຂ່ງຂັນໃນຫຼາຍປະເພດກິລາຢູ່ SEA Games 33, ດ້ວຍຄວາມຫວັງຄວ້າໄດ້ຫຼຽນຄຳຫຼາຍຫຼຽນຕື່ມອີກ. ໃນນັ້ນ, ປະເພດກິລາຕີມວຍແມ່ນຈຸດສຸມ, ເມື່ອ ຕີມວຍ, pencak silat, ມວຍປ້ຳ Greco-Roman ຈັດຂຶ້ນໃນປະເພດນ້ຳໜັກທີ່ຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມຮອບຊິງຊະນະເລີດທັງໝົດ. ນອກນັ້ນ, ປະເພດກິລາຍິງທະນູ, ໝາກຮຸກ ກໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມຫວັງວ່າຈະຄວ້າໄດ້ຫຼຽນຄຳຕື່ມອີກໃຫ້ແກ່ຄະນະນັກກິລາ ຫວຽດນາມ ໃນມື້ນີ້.

        ພາຍຫຼັງແຂ່ງຂັນເປັນ 7 ມື້, ຄະນະນັກກິລາ ຫວຽດນາມ ຄວ້າໄດ້ 48 ຫຼຽນຄຳ: 54 ຫຼຽນເງິນ ແລະ 76 ຫຼຽນທອງ, ສືບຕໍ່ຈັດໃນ top 3 ຂອງຕາຕະລາງຫຼຽນຢູ່ SEA Games 33.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນັກປະພັນວັນນະຄະດີ ຫວຽດນາມ 2 ທ່ານໄດ້ຮັບລາງວັນ ວັນນະຄະດີ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ 2024 – 2025

ນັກປະພັນວັນນະຄະດີ ຫວຽດນາມ 2 ທ່ານໄດ້ຮັບລາງວັນ ວັນນະຄະດີ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ 2024 – 2025

ນັກປະພັນວັນນະຄະດີ ຫງວຽນທາມທຽນເກ໊ ໄດ້ຮັບລາງວັນ ວັນນະຄະດີອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ດ້ວຍເລື່ອງເສັ້ນ “ລະດູແລ້ງຢູ່ໃຕ້ຮົ່ມຕົ້ມໄມ້”, ນັກປະພັນວັນນະຄະດີ ນາງ ຟ້າມທິຊວັນບານ ເປັນກຽດຮັບລາງວັນດ້ວຍເລື່ອງສັ້ນ “ຢູ່ປາຍຟ້າ”.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top