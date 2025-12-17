ຂ່າວສານ
SEA Games 33: ຄະນະນັກກິລາ ຫວຽດນາມ ຕັ້ງຄວາມຫວັງຄວ້າໄດ້ຫຼາຍຫຼຽນຄຳໃນປະເພດກິລາຕີມວຍໃນມື້ແຂ່ງຂັນທີ 8
ວັນທີ 17 ທັນວາ, ບັນດານັກກິລາ ຫວຽດນາມ ຈະສືບຕໍ່ແຂ່ງຂັນໃນຫຼາຍປະເພດກິລາຢູ່ SEA Games 33, ດ້ວຍຄວາມຫວັງຄວ້າໄດ້ຫຼຽນຄຳຫຼາຍຫຼຽນຕື່ມອີກ. ໃນນັ້ນ, ປະເພດກິລາຕີມວຍແມ່ນຈຸດສຸມ, ເມື່ອ ຕີມວຍ, pencak silat, ມວຍປ້ຳ Greco-Roman ຈັດຂຶ້ນໃນປະເພດນ້ຳໜັກທີ່ຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມຮອບຊິງຊະນະເລີດທັງໝົດ. ນອກນັ້ນ, ປະເພດກິລາຍິງທະນູ, ໝາກຮຸກ ກໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມຫວັງວ່າຈະຄວ້າໄດ້ຫຼຽນຄຳຕື່ມອີກໃຫ້ແກ່ຄະນະນັກກິລາ ຫວຽດນາມ ໃນມື້ນີ້.
ພາຍຫຼັງແຂ່ງຂັນເປັນ 7 ມື້, ຄະນະນັກກິລາ ຫວຽດນາມ ຄວ້າໄດ້ 48 ຫຼຽນຄຳ: 54 ຫຼຽນເງິນ ແລະ 76 ຫຼຽນທອງ, ສືບຕໍ່ຈັດໃນ top 3 ຂອງຕາຕະລາງຫຼຽນຢູ່ SEA Games 33.