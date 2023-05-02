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ຂ່າວສານ

Sea Games 32: U22 ຫວຽດ​ນາມ ໄດ້​ຮັບ​ໄຊ​ຊະ​ນະ​ໃນ​ນັດ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ທຳ​ອິດ

ດ້ວຍໝາກຜົນນີ້, ຫວຽດນາມ ໄດ້ຮັບ 3 ຄະແນນ.
   (ພາບ: TTXVN)  

ໃນນັດແຂ່ງຂັນບານແຕະເມື່ອວັນທີ 30 ເມສາ, ທິມຊາດ U22 ຫວຽດນາມ ໄດ້ຍາດເອົາໄຊຊະນະຕໍ່ທິມຊາດ U22 ລາວ ດ້ວຍ 2-0 ແລະ ຢືນອັນດັບທີ 2 ສາຍ B ໂດຍຊົ່ວຄາວ ໃນງານແຂ່ງຂັນບານແຕະຊາຍ SEA Games 32.

 ດ້ວຍໝາກຜົນນີ້, ຫວຽດນາມ ໄດ້ຮັບ 3 ຄະແນນ,  ສ່ວນທິມຊາດ U22 ໄທ ໄດ້ຮັບໄຊະນະນຕໍ່ທິມຊາດ U22 ສິງກະໂປ ດ້ວຍ 3-1.

ໃນເຫດການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຢູ່ SEA Games 32, ກົມໃຫ່ຍກິລາກະຍະກຳ ຫວຽດນາມ ແລະ ສະຫະສະມາຄົມ Golf ຫວຽດນາມ ຫາກໍ່ຈັດພິທີອອກເດີນທາງໄປນະຄອນຫຼວງ ພະນົມເປັນ ປະເທດ ກຳປູເຈຍ ໃຫ້ແກ່ທິມຊາດ Golf ຫວຽດນາມ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມງານມະຫາກຳກິລາ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ (SEA Games 32). ໂດຍຕ່າງກັບກິລາປະເພດອື່ນໆ, ທິມຊາດ Golf ຫວຽດນາມ ປີນີ້ ສືບຕໍ່ໃຊ້ເຄື່ອງນຸ່ງຂອງ Noressy, ຊື່ງແມ່ນເຄື່ອງໝາຍຊຸດອາພອນ golf  ຂັ້ນສູງ made in Viet Nam.

ການແຂ່ງຂັນກິລາປະເພດນີ້ຈັດຂຶ້ນແຕ່ວັນທີ 8-15 ພຶດສະພາຢູ່ສະໜາມກິລາ Garden City Golf Club, ນະຄອນຫຼວງ ພະນົມເປັນ. ທິມຊາດ Golf ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມ SEA Games 32 ລວມມີນັກກິລາຊາຍ 4 ຄົນ ແລະ ນັກກິລາຍິງ 3 ຄົນ . 10 ທິມຊາດຈະທຳການແຂ່ງຂັນກິລາປະເພດ golf ຢູ່ SEA Games 32 ເພື່ອຍາດເອົາຫຼຽນ 4 ຊຸດ.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ບ້ວງ​ເງິນ​ສິນ​ເຊື່ອ 120.000 ຕື້​ດົ່ງ​ພວມ​ຜັນ​ຂະ​ຫຍາຍ​ຢ່າງ​ສະ​ດວກ

ບ້ວງ​ເງິນ​ສິນ​ເຊື່ອ 120.000 ຕື້​ດົ່ງ​ພວມ​ຜັນ​ຂະ​ຫຍາຍ​ຢ່າງ​ສະ​ດວກ

ປະຈຸບັນ, ບັນດາທະນາຄານ ພວມຜັນຂະຫຍາຍຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ແລະ ພວມຊີ້ນຳບັນດາທະນາຄານການຄ້າຜັນຂະຫຍາຍ.
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