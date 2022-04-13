ຂ່າວສານ
SEA Games 31: ໂຄສະນາພາບພົດ ມູນເຊື້ອວັດທະນະທຳ, ປະຊາຊົນ ຮ່າໂນ້ຍ - ຫວຽດນາມ
ວຽກງານໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກ່ຽວກັບຄວາມໝາຍຂອງເຫດການ SEA Games 31 ທີ່ຖືກຈັດຂຶ້ນຢູ່ ຫວຽດນາມ ແລະ ຮັບປະກັນວຽກງານປ້ອງກັນ, ຕ້ານໂລກລະບາດໂຄວິດ - 19.
ຜ່ານວຽກງານໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ຈະໂຄສະນາຢ່າງເລິກເຊິ່ງກວ້າງຂວາງເຖິງປະຊາຊົນນະຄອນຫຼວງ, ແຂກທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນປະເທດ ແລະ ສາກົນທຸກຊັ້ນວັນນະ ກ່ຽວກັບເຫດການ SEA Games 31; ນຳພາບນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ ດ້ວຍມູນເຊື້ອປະຫວັດສາດ, ອະລິຍະທຳ, ສີວິໄລ, ເຂັ້ມຂຸ້ນໄປດ້ວຍສີສັນຊາດ ຫຍັບມໍ່ເຂົ້າກັບປະຊາຊົນພາຍໃນປະເທດ ແລະ ເພື່ອມິດສາກົນ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ຮ່າໂນ້ຍ ແມ່ນສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວທີ່ “ປອດໄພ - ເປັນມິດສະໜິດສະໜົມ - ຄຸນນະພາບ - ຈັບອົກຈັບໃຈ” ບໍ່ພຽງແຕ່ຂອງແຂກທ່ອງທ່ຽວທີ່ມາຈາກທຸກສາລະທິດເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງຂອງທັງນັກລົງທຶນພາຍໃນປະເທດ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.