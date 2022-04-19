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ຂ່າວສານ

SEA Games 31 ແມ່ນໂອກາດໂຄສະນາພາບພົດ, ປະເທດຊາດ, ຊາວ ຫວຽດນາມ ກັບນັກທ່ອງທ່ຽວສາກົນ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິນຈິງ ເນັ້ນໜັກວ່າ, SEA Games 31 ແມ່ນໂອກາດເພື່ອໃຫ້ປະເທດເຈົ້າພາບມີຄວາມເປັນກຽດ, ເອກອ້າງທະນົງໃຈໂຄສະນາພາບພົດ, ປະເທດຊາດ ແລະ ຊາວ ຫວຽດນາມ ກັບນັກທ່ອງທ່ຽວສາກົນ.

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິນຈິງ ເນັ້ນໜັກວ່າ, SEA Games 31 ແມ່ນໂອກາດເພື່ອໃຫ້ປະເທດເຈົ້າພາບມີຄວາມເປັນກຽດ, ເອກອ້າງທະນົງໃຈໂຄສະນາພາບພົດ, ປະເທດຊາດ ແລະ ຊາວ ຫວຽດນາມ ກັບນັກທ່ອງທ່ຽວສາກົນ.

    

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິນຈິງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການພົບປະ. (ພາບ: VGP)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 18 ເມສາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິນຈິງ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ, ລະດົມກຳລັງໃຈນັກກິລາ, ຄູຝຶກ ແລະ ກວດກາວຽກງານຈັດຕັ້ງງານມະຫາກຳກິລາອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ຄັ້ງທີ 31 (SEA Games 31) ຢູ່ສູນອົບຮົມກິລາແຫ່ງຊາດ ຮ່າໂນ້ຍ ແລະ ຫໍແຂ່ງຂັນແລ່ນແລະລານໃນຮົ່ມ ມິດິ່ງ, ສະໜາມກິລາແຫ່ງຊາດ ມິດິ່ງ.

        ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິນຈິງ ເນັ້ນໜັກວ່າ, SEA Games 31 ແມ່ນໂອກາດເພື່ອໃຫ້ປະເທດເຈົ້າພາບມີຄວາມເປັນກຽດ, ເອກອ້າງທະນົງໃຈໂຄສະນາພາບພົດ, ປະເທດຊາດ ແລະ ຊາວ ຫວຽດນາມ ກັບນັກທ່ອງທ່ຽວສາກົນ. ນີ້ກໍ່ແມ່ນໂອກາດເພື່ອໃຫ້ຂະແໜງກິລາ ຫວຽດນາມ ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄຸນນະທາດ, ກຳລັງແຮງຢູ່ພາກພື້ນ.

        “ພວກຂ້າພະເຈົ້າປາດຖະໜາວ່າ ບັນດານັກກິລາຈະມານະພະຍາຍາມໃນລະດັບສູງສຸດ, ຝຶກຝົນຫຼໍ່ຫຼອມທາງດ້ານຮ່າງກາຍ ແລະ ວິຊາສະເພາະຢ່າງເຂັ້ມງວດ. ມານະພະຍາຍາມຈົນສຸດຄວາມສາມາດ ແຕ່ບໍ່ຕ້ອງສ້າງຄວາມກົດດັ່ນໃຫ້ແກ່ຕົນເອງ. ພວກເຮົາມີໜ້າທີ່ອີກອັນໜຶ່ງນັ້ນແມ່ນ ເປັນທູດສັນຕິພາບ, ມິດຕະພາບກັບບັນດາປະເທດ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ປະກາດລາຍການເວທີປາໄສ ທ່ອງທ່ຽວ ກອນຕູມ- ຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ ແລະ ແງ່ຫວັງ

ປະກາດລາຍການເວທີປາໄສ “ທ່ອງທ່ຽວ ກອນຕູມ- ຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ ແລະ ແງ່ຫວັງ”

ເນື້ອໃນລາຍການລວມມີ: ປະກາດແຜນການພັດທະນາທ່ອງທ່ຽວເຂດ 3 ລ່ຽມພັດທະນາ ກຳປູເຈຍ - ລາວ - ຫວຽດນາມ ໄລຍະ 2021 – 2025, ວິໄສທັດຮອດປີ 2030.
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