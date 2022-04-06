ຂ່າວສານ
SEA Games 11: ສ້າງແຜນການປ້ອງກັນ, ຕ້ານໂລກລະບາດໂຄວິດ - 19 ຄ້າຍຄືກັນກັບບັນດາປະເທດໃນພາກພື້ນ
ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນເຈື່ອງເຊີນ ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ບັນດາກົມ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກໍ່ສ້າງແຜນການປ້ອງກັນ, ຕ້ານໂລກລະບາດໂຄວິດ - 19 ຢ່າງລະອຽດ, ວິທີການຮັບມືກັບໂລກລະບາດໂຄວິດ - 19 ທີ່ຄ້າຍຄືກັນກັບບັນດາປະເທດໃນພາກພື້ນ.
ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນເຈື່ອງເຊີນ (ພາບ: nhandan.vn)
ຕອນບ່າຍວັນທີ 4 ເມສາ, ອະນຸກຳມະການການແພດ ແລະ ກວດກາ Doping ງານມະຫາກຳກິລາ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ຄັ້ງທີ 31 (SEA Games 31) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມກ່ຽວກັບວຽກງານການແພດ ແລະ ການປ້ອງກັນ, ຕ້ານໂລກລະບາດໂຄວິດ - 19 ເພື່ອແນໃສ່ກະກຽມການຮັບໃຊ້ງານມະຫາກຳກິລາ. ທີ່ກອງປະຊຸມ, ຜູ້ຕາງໜ້າກົມໃຫຍ່ກິລາ ກາຍຍະກຳ ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ສອງຝ່າຍເພີ່ມທະວີການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນ, ເຫັນດີເປັນເອກະພາບເນື້ອໃນຄູ່ມືການແພດໂດຍໄວ ເພື່ອສະໜອງໃຫ້ແກ່ບັນດາຄະນະນັກກິລາ ໃນພາກພື້ນ ເຂົ້າຮ່ວມ SEA Games 31.ສອງຝ່າຍຈະສົມທົບກັນກວດກາວຽກງານປ້ອງກັນ, ຕ້ານໂລກລະບາດໂຄວິດ - 19 ແລະ ບັນດາເງື່ອນໄຂເພື່ອຮັບປະກັນວຽກງານກວດກາປິ່ນປົວພະຍາດຢູ່ 12 ແຂວງ, ນະຄອນທີ່ຈັດຂຶ້ນ SEA Games 31. ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນເຈື່ອງເຊີນ ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ບັນດາກົມ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກໍ່ສ້າງແຜນການປ້ອງກັນ, ຕ້ານໂລກລະບາດໂຄວິດ - 19 ຢ່າງລະອຽດ, ວິທີການຮັບມືກັບໂລກລະບາດໂຄວິດ - 19 ທີ່ຄ້າຍຄືກັນກັບບັນດາປະເທດໃນພາກພື້ນ.
ອະນຸກຳມະການການແພດ ແລະ ກວດກາ Doping ມີໜ້າທີ່ຈັດຕັ້ງການຮັບໃຊ້ທາງການແພດ ແລະ ເບິ່ງແຍງດູແລສຸຂະພາບໃຫ້ແກ່ບັນດາຜູ້ແທນທັງຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ບັນດາຄະນະນັກກິລາ ເຂົ້າຮ່ວມ SEA Games 31… ອະນຸກຳມະການການແພດສົມທົບກັບບັນດາອະນຸກຳມະການວິຊາການ ຂຶ້ນກັບ SEA Games 31 ເພື່ອຮັບປະກັນການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ, ປະຕິບັດບັນດາມາດຕະການປ້ອງກັນ, ຕ້ານໂລກລະບາດໂຄວິດ - 19, ບໍ່ປະໃຫ້ເກີດພະຍາດຢ່າງຮ້າຍແຮງໃນໄລຍະກ່ອນ ແລະ ໃນເວລາດຳເນີນ SEA Games 31, ເປັນຕົ້ນແມ່ນໂຄວິດ - 19.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)