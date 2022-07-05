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ຂ່າວສານ

RIMPAC 2022 - ການຊ້ອມຮົບຂອງກອງທັບເຮືອໃຫຍ່ສຸດໃນໂລກ

ນີ້ໄດ້ຮັບຖືວ່າແມ່ນການຊ້ອມຮົບຂອງກອງທັບເຮືອນາໆຊາດດ້ວຍຂອບຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ສຸດຢູ່ໃນໂລກ ໂດຍກອງທັບເຮືອ ອາເມລິກາ ນຳໜ້າ
  ກ່ຳປັ່ນ ອາເມລິກາ ທີ່ການຊ້ອມຮົບ (ພາບ:AFP/TTXVN)  

ການຊ້ອມຮົບເຂດແລວມະຫາສະໝຸດປາຊີຟິກ (RIMPAC) 2022 ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 29 ມິຖຸນາ ຫາວັນທີ 4 ສິງຫາ ຢູ່ເຂດມະຫາສະໝຸດ ປາຊີຟິກ. ນີ້ໄດ້ຮັບຖືວ່າແມ່ນການຊ້ອມຮົບຂອງກອງທັບເຮືອນາໆຊາດດ້ວຍຂອບຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ສຸດຢູ່ໃນໂລກ ໂດຍກອງທັບເຮືອ ອາເມລິກາ ນຳໜ້າ ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງຜູ້ຕາງໜ້າທີ່ມາຈາກ 25 ປະເທດ.

ຕາມກອງທັບເຮືອ ອາເມລິກາ ແລ້ວ, ຫຼາຍປະເທດຢູ່ເຂດມະຫາສະໝຸດອິນເດຍ - ປາຊີຟິກ, ໃນນັ້ນມີ ຍີ່ປຸ່ນ, ສ. ເກົາຫຼີ, ອົດສະຕາລີ, ນິວຊີແລນ ແລະ ຟີລິບປີນ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ RIMPAC 2022. ບາງປະເທດຢູ່ເອີລົບ, ໃນນັ້ນມີ ອັງກິດ, ຝລັ່ງ ແລະ ເຢຍລະມັນ ກໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການຊ້ອມຮົບຄັ້ງນີ້. ມີກ່ຳປັ່ນ 38 ລຳ, ກ່ຳປັ່ນດຳນ້ຳ 4 ລຳ, ເຮືອບິນ 170 ລຳ ແລະ ພົນທະຫານກ່ວາ 25.000 ຄົນໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການຊ້ອມຮົບຢູ່ເຂດໝູ່ເກາະ Hawaii ແລະ California ໃຕ້.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ງານ​ວາງ​ສະ​ແດງ ເອ​ກະ​ລັກ​ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ​ເຂດ​ຊາຍ​ແດນ ແລະ ຄວາມ​ສາ​ມັກ​ຄີ​, ໄມ​ຕີ​ຈິດ​ມິດ​ຕະ​ພາບ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ ຈະ​ຈັດ​ຂຶ້ນ​ຢູ່ແຂ​ວງ ດ້ຽນ​ບຽນ

ງານ​ວາງ​ສະ​ແດງ “ເອ​ກະ​ລັກ​ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ​ເຂດ​ຊາຍ​ແດນ ແລະ ຄວາມ​ສາ​ມັກ​ຄີ​, ໄມ​ຕີ​ຈິດ​ມິດ​ຕະ​ພາບ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ” ຈະ​ຈັດ​ຂຶ້ນ​ຢູ່ແຂ​ວງ ດ້ຽນ​ບຽນ

ຄາດວ່າງານວາງສະແດງຈະຈັດຂຶ້ນໃນເດືອນ ກັນຍາ 2022 ແລະ ຈະປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການເພີ່ມທະວີຄວາມສາມັກຄີໄມຕີຈິດມິດຕະພາບທີ່ເປັນມູນເຊື້ອມາແຕ່ດົນນານ, ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານລະຫວ່າງສອງປະເທດ ຫວຽດນາມ - ລາວ; ຜ່ານນັ້ນ ຢັ້ງຢືນການຮັກສາ, ປັບປຸງ, ເພີ່ມທະວີການພົວພັນແບບພິເສດລະຫວ່າງສອງພັກ, ສອງລັດ ແລະ ປະຊາຊົນສອງປະເທດ ຫວຽດນາມ - ລາວ.
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