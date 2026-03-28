ຂ່າວສານ
NATO ຢັ້ງຢືນວ່າ ຈະສືບຕໍ່ໃຫ້ການໜູນຊ່ວຍດ້ານການທະຫານໃຫ້ແກ່ ຢູແກຼນ
ທ່ານ Mark Rutte ເລຂາທິການໃຫຍ່ ອົງການສົນທິສັນຍາ ອັດລັງຕິກເໜືອ (NATO) ໄດ້ຢັ້ງຢືນສິ່ງດັ່ງກ່າວໃນວາລະປະກາດບົດລາຍງານປະຈຳປີຂອງ ສະຫະພາບຢູ່ ບຣຸກແຊັນ ໃນວັນທີ 26 ມີນາ.
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ NATO ເນັ້ນໜັກວ່າ ບັນດາອຸປະກອນທີ່ຈຳເປັນຍັງຄົງໄດ້ຮັບການຂົນສົ່ງໄປຍັງ ຢູແກຼນ ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ອຸປະກອນຈຳນວນຫຼາຍພໍສົມຄວນຍັງໄດ້ຮັກສາການສະໜອງຜ່ານໂຄງການບັນຊີລາຍຊື່ຄຳຮຽກຮ້ອງບຸລິມະສິດຂອງ ຢູແກຼນ (PURL), ເຊິ່ງເປັນກົນໄກທີ່ໄດ້ຮັບການຜັນຂະຫຍາຍແຕ່ປີກາຍ ໂດຍແນໃສ່ອະນຸຍາດໃຫ້ບັນດາປະເທດ ເອີຣົບ ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ ເພື່ອໃຫ້ Kiev ຮັບອາວຸດຈາກ ອາເມລິກາ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເລື່ອງລາວຂອງແຫຼ່ງສະໜອງຍັງຕ້ອງປະເຊີນໜ້າກັບສິ່ງທ້າທາຍ. ດັ່ງນັ້ນ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ NATO ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາປະເທດ ເອີຣົບ ເປີດກວ້າງກຳລັງແຮງການຜະລິດອຸດສາຫະກຳປ້ອງກັນຊາດຢ່າງວ່ອງໄວ.