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ຂ່າວສານ

NATO ຢັ້ງ​ຢືນ​ວ່າ ​ຈະສືບ​ຕໍ່​ໃຫ້​ການ​ໜູນ​ຊ່ວຍ​ດ້ານ​ການ​ທະ​ຫານ​ໃຫ້​ແກ່ ຢູ​ແກຼນ

ໃນສະພາບການປະທະກັນຢູ່ ຕາເວັນອອກກາງເຄັ່ງຕຶງຂຶ້ນ ແລະ ກໍ່ກຳລັງກົດດັນຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງຕໍ່ສາງອາວຸດສຳຮອງຂອງຝ່າຍຕາເວັນຕົກນັ້ນ, ຢູແກຼນ ຍັງສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການທະຫານທີ່ສຳຄັນເພື່ອຮັກສາກຳລັງຄວາມສາມາດປ້ອງກັນຕົວ.
  ານ Mark Rutte ເລຂາທິການໃຫຍ່ ອົງການສົນທິສັນຍາ ອັດລັງຕິກເໜືອ (NATO) ກ່າວຄຳເຫັນໃນວາລະປະກາດບົດລາຍງານປະຈຳປີຂອງ ສະຫະພາບຢູ່ ບຣຸກແຊັນ ໃນວັນທີ 26 ມີນາ (ພາບ: REUTERS/Omar Havana)  

ທ່ານ Mark Rutte  ເລຂາທິການໃຫຍ່ ອົງການສົນທິສັນຍາ ອັດລັງຕິກເໜືອ (NATO) ໄດ້ຢັ້ງຢືນສິ່ງດັ່ງກ່າວໃນວາລະປະກາດບົດລາຍງານປະຈຳປີຂອງ ສະຫະພາບຢູ່ ບຣຸກແຊັນ ໃນວັນທີ 26 ມີນາ.

        ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ NATO ເນັ້ນໜັກວ່າ ບັນດາອຸປະກອນທີ່ຈຳເປັນຍັງຄົງໄດ້ຮັບການຂົນສົ່ງໄປຍັງ ຢູແກຼນ ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ອຸປະກອນຈຳນວນຫຼາຍພໍສົມຄວນຍັງໄດ້ຮັກສາການສະໜອງຜ່ານໂຄງການບັນຊີລາຍຊື່ຄຳຮຽກຮ້ອງບຸລິມະສິດຂອງ ຢູແກຼນ (PURL), ເຊິ່ງເປັນກົນໄກທີ່ໄດ້ຮັບການຜັນຂະຫຍາຍແຕ່ປີກາຍ ໂດຍແນໃສ່ອະນຸຍາດໃຫ້ບັນດາປະເທດ ເອີຣົບ ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ ເພື່ອໃຫ້ Kiev ຮັບອາວຸດຈາກ ອາເມລິກາ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເລື່ອງລາວຂອງແຫຼ່ງສະໜອງຍັງຕ້ອງປະເຊີນໜ້າກັບສິ່ງທ້າທາຍ. ດັ່ງນັ້ນ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ NATO ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາປະເທດ ເອີຣົບ ເປີດກວ້າງກຳລັງແຮງການຜະລິດອຸດສາຫະກຳປ້ອງກັນຊາດຢ່າງວ່ອງໄວ.

່(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ໂອ​ກາດ​ຢຸດ​ຕິ​ການ​ປະ​ທະ​ກັນ​ຢູ່​ພາກ​ພື້ນ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ກາງ ຈາກ​ແຜນ​ການ 15 ຂໍ້

ໂອ​ກາດ​ຢຸດ​ຕິ​ການ​ປະ​ທະ​ກັນ​ຢູ່​ພາກ​ພື້ນ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ກາງ ຈາກ​ແຜນ​ການ 15 ຂໍ້

ພາຍຫຼັງການປະທະກັນຢູ່ພາກພື້ນຕາເວັນອອກກາງ ລະຫວ່າງ ອາເມລິກາ - ອິດສະລາແອັນກັບອີຣານ ລະເບີດຂຶ້ນເປັນເວລາ 1 ເດືອນ ແລະ ມີຄວາມເຄັ່ງຕຶງເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງແຮງນັ້ນ ເປັນຄັ້ງທຳອິດ ການປະທະກັນນັ້ນມີໂອກາດໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂດ້ວຍເສັ້ນທາງໂອ້ລົມສົນທະນາ, ເມື່ອຝ່າຍອາເມລິກາ ສະເໜີ ແຜນການ 15 ຂໍ້ ກັບອີຣານ ເພື່ອແນໃສ່ຢຸດຕິການປະທະກັນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ບັນດາຄວາມສ່ຽງການປະທະກັນເພີ່ມຂຶ້ນແມ່ນຍັງໃຫຍ່ຫຼວງທີ່ສຸດ.
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