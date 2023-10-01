ຂ່າວສານ
Indonesia ເປັນເຈົ້າພາບຈັດກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ເວທີປາໄສບັນດາປະເທດເກາະ ແລະ ໝູ່ເກາະ
Indonesia ຈະເປັນເຈົ້າພາບຈັດກອງປະຊຸມຍຸດຍອດ ເວທີປາໄສບັນດາປະເທດເກາະ ແລະ ໝູ່ເກາະຄັ້ງປະຖົມມະເລິກ ໃນວັນທີ 1 ຕຸລາ ຢູ່ເກາະ ບາຫຼີ ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງປະມຸກລັດ ແລະ ຜູ້ນຳລັດຖະບານ 7 ທ່ານ.
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 29 ກັນຍາຢູ່ນະຄອນຫຼວງ Jakarta, ທ່ານ Tri Tharyat, ຫົວໜ້າກົມຮ່ວມມືຫຼາຍຝ່າຍ ສັງກັດກະຊວງການຕ່າງປະເທດ Indonesia ຢືນຢັນວ່າ ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ AIS ແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນ ໃນນະໂຍບາຍການທູດເດີນເຮືອຂອງ Indonesia, ໂດຍເລີ່ມຈາກ “ນ້ຳໃຈ Bandun g” ທີ່ກຳເນີດຈາກກອງປະຊຸມ ອາຊີ-ອາຟຼິກາ ຢູ່ Bandung ເມື່ອປີ 1955 ຊື່ງໃນນັ້ນ ໄດ້ຍົກສູງບັນດາຫຼັກການສາມັກຄີ, ສະເໝີພາບ ແລະ ຮ່ວມມືທີ່ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຜັນປະໂຫຍດ. ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ AIS ຄັ້ງປະຖົມມະເລິກ ຈະສົ່ງເສີມບັນດາປະເທດຢູ່ທິດໃຕ້ໜ່ວຍໂລກ ຫັນບັນດາການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືລະອຽດ ແລະ ກວມລວມ ໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ.