Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

Indonesia ເປັນ​ເຈົ້າ​ພາບ​ຈັດ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຸດຍອດ ເວ​ທີ​ປາ​ໄສ​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ​ເກາະ ແລະ ໝູ່​ເກາະ

ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ AIS ຄັ້ງປະຖົມມະເລິກ ຈະສົ່ງເສີມບັນດາປະເທດຢູ່ທິດໃຕ້ໜ່ວຍໂລກ ຫັນບັນດາການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືລະອຽດ ແລະ ກວມລວມ ໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ.
(ພາບ: ANTARA/Yashinta Difa)

Indonesia ຈະເປັນເຈົ້າພາບຈັດກອງປະຊຸມຍຸດຍອດ ເວທີປາໄສບັນດາປະເທດເກາະ ແລະ ໝູ່ເກາະຄັ້ງປະຖົມມະເລິກ ໃນວັນທີ 1 ຕຸລາ ຢູ່ເກາະ ບາຫຼີ ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງປະມຸກລັດ ແລະ ຜູ້ນຳລັດຖະບານ 7 ທ່ານ.

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 29 ກັນຍາຢູ່ນະຄອນຫຼວງ Jakarta, ທ່ານ Tri Tharyat, ຫົວໜ້າກົມຮ່ວມມືຫຼາຍຝ່າຍ ສັງກັດກະຊວງການຕ່າງປະເທດ Indonesia ຢືນຢັນວ່າ ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ AIS ແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນ ໃນນະໂຍບາຍການທູດເດີນເຮືອຂອງ Indonesia, ໂດຍເລີ່ມຈາກ “ນ້ຳໃຈ Bandun g” ທີ່ກຳເນີດຈາກກອງປະຊຸມ ອາຊີ-ອາຟຼິກາ ຢູ່ Bandung ເມື່ອປີ 1955 ຊື່ງໃນນັ້ນ ໄດ້ຍົກສູງບັນດາຫຼັກການສາມັກຄີ, ສະເໝີພາບ ແລະ ຮ່ວມມືທີ່ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຜັນປະໂຫຍດ. ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ AIS ຄັ້ງປະຖົມມະເລິກ ຈະສົ່ງເສີມບັນດາປະເທດຢູ່ທິດໃຕ້ໜ່ວຍໂລກ ຫັນບັນດາການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືລະອຽດ ແລະ ກວມລວມ ໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ: ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ​ແມ່ນ​ກຳ​ລັງ​ຊີ​ວິດ​ຂອງ​ຊາດ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ: ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ​ແມ່ນ​ກຳ​ລັງ​ຊີ​ວິດ​ຂອງ​ຊາດ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 30 ກັນຍາ, ຢູ່ນະຄອນ ຫາຍຝ່ອງ ໄດ້ດຳເນີນກອງປະຊຸມຜູ້ແທນນັກປະພັນອາວຸໂສຄັ້ງທີ 1 ໂດຍສະມາຄົມນັກປະພັນ ຫວຽດນາມ ຈັດຂຶ້ນ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top