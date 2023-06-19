ຂ່າວສານ
IEA: ປະລິມານພະລັງງານທົດແທນເພີ່ມຂຶ້ນ 30%
ປະລິມານພະລັງງານທົດແທນເພີ່ມຂຶ້ນຕື່ມ ຂອງທົ່ວໂລກໃນປີນີ້ຄາດວ່າຈະສູ່ງກ່ວາ 30% ເມື່ອທຽບໃສ່ປີ 2022 ໃນສະພາບການມີຄວາມວິຕົກວັງວົນຫຼາຍຢ່າງກ່ຽວກັບຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານພະລັງງານ ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງການປະທະກັນຢູ່ ລັດເຊຍ - ຢູແກຼນ.
ໃນບົດລາຍງານໃໝ່ທີ່ປະກາດ, ອົງການພະລັງງານສາກົນ (IEA) ຄາດຄະເນວ່າ ປະລິມານພະລັງງານທົດແທນຈະເພີ່ມຂຶ້ນ 107 gigawatt ເມືື່ອທຽບໃສ່ປີ 2022, ລະດັບເພີ່ມຂຶ້ນສະຖິຕິ, ຂຶ້ນເປັນ 440 gigawatt ໃນປີນີ້. ປະກອບສ່ວນໃຫຍ່ຫຼວງ ເຂົ້າລະດັບເພີ່ມຂຶ້ນນີ້ແມ່ນການພັດທະນາຢ່າງແຮງຂອງລະບົບພະລັງງານແຮງຕາເວັນ ແລະ ພະລັງງານແຮງລົມ. ຍອດປະລິມານພະລັງງານທົດແທນໃນປີໜ້າຄາດວ່າຈະເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 4.500 gigawatt .