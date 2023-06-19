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ຂ່າວສານ

IEA: ປະລິມານພະລັງງານທົດແທນເພີ່ມຂຶ້ນ 30%

ໃນບົດລາຍງານໃໝ່ທີ່ປະກາດ, ອົງການພະລັງງານສາກົນ (IEA) ຄາດຄະເນວ່າ ປະລິມານພະລັງງານທົດແທນຈະເພີ່ມຂຶ້ນ 107 gigawatt ເມືື່ອທຽບໃສ່ປີ 2022
ລະບົບໄຟຟ້າແຮງລົມຢູ່ Palm Springs, California, ອາເມລິກາ (ພາບ:AFP/TTXVN)

ປະລິມານພະລັງງານທົດແທນເພີ່ມຂຶ້ນຕື່ມ ຂອງທົ່ວໂລກໃນປີນີ້ຄາດວ່າຈະສູ່ງກ່ວາ 30% ເມື່ອທຽບໃສ່ປີ 2022 ໃນສະພາບການມີຄວາມວິຕົກວັງວົນຫຼາຍຢ່າງກ່ຽວກັບຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານພະລັງງານ ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງການປະທະກັນຢູ່ ລັດເຊຍ - ຢູແກຼນ.

ໃນບົດລາຍງານໃໝ່ທີ່ປະກາດ, ອົງການພະລັງງານສາກົນ (IEA) ຄາດຄະເນວ່າ ປະລິມານພະລັງງານທົດແທນຈະເພີ່ມຂຶ້ນ 107 gigawatt ເມືື່ອທຽບໃສ່ປີ 2022, ລະດັບເພີ່ມຂຶ້ນສະຖິຕິ, ຂຶ້ນເປັນ 440 gigawatt ໃນປີນີ້. ປະກອບສ່ວນໃຫຍ່ຫຼວງ ເຂົ້າລະດັບເພີ່ມຂຶ້ນນີ້ແມ່ນການພັດທະນາຢ່າງແຮງຂອງລະບົບພະລັງງານແຮງຕາເວັນ ແລະ ພະລັງງານແຮງລົມ. ຍອດປະລິມານພະລັງງານທົດແທນໃນປີໜ້າຄາດວ່າຈະເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 4.500 gigawatt .

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

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ສະເຫຼີມສະຫຼອງ 30 ປີແຫ່ງວັນກຸ່ມປູຊະນີຍະສະຖານກຸ່ງເກົ່າເຫ້ວໄດ້ຮັບການຮັບຮອງແມ່ນມໍລະດົກວັດທະນະທຳໂລກ

ສະເຫຼີມສະຫຼອງ 30 ປີແຫ່ງວັນກຸ່ມປູຊະນີຍະສະຖານກຸ່ງເກົ່າເຫ້ວໄດ້ຮັບການຮັບຮອງແມ່ນມໍລະດົກວັດທະນະທຳໂລກ

ເລື່ອງກຸ່ມປູຊະນີຍະສະຖານກຸ້ງເກົ່າເຫວ້ - ມໍລະດົກວັດທະນະທຳແຫ່ງທຳອິດຂອງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຮັບການ ຢັ້ງຢືນຈາກ UNESCO ເປັນມໍລະດົກວັດທະນະທຳໂລກ ແລະ ຫຼັງຈາກນັ້ນ 10 ປີ, ດົນຕີພະລາດຊະວັງ...
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