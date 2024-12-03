ຂ່າວສານ
Houthi ຖະແຫຼງບຸກໂຈມຕີກຳປັ່ນສູ້ຮົບ 4 ລຳຂອງ ອາເມລິກາ, ຍິງລູກສອນໄຟນຳວິຖີບຸກໂຈມຕີ ອິດສະຣາແອັນ
ວັນທີ 01 ທັນວາ, ກຳລັງ Houthi ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ໄດ້ຍິງລູກສອນໄຟນຳວິຖີ ແລະ ເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບ, ບຸກໂຈມຕີກຳປັ່ນພິຄາດ, ພ້ອມກັບກຳປັ່ນພະລາທິການ 3 ລຳຂອງ ອາເມລິກາ ຢູ່ເຂດທະເລ ອາຣັບ ແລະ ເຂດ ອ່າວ Aden. ທ່ານ Yahya Saree, ໂຄສົກຂອງ Houthi ຢືນຢັນວ່າ, ບັນດາການບຸກໂຈມຕີໄດ້ຕີຖືກເປົ້າໝາຍ ແລະ ກໍ່ຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ເປົ້າໝາຍ, ແຕ່ບໍ່ເຜີຍລາຍລະອຽດ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ກຸ່ມປະກອບອາວຸດໃຫຍ່ສຸດ ເຢແມັນ ກໍ່ຖະແຫຼງວ່າ, ຈະສືບຕໍ່ຮັກສາ ແລະ ເພີ່ມທະວີບັນດາການບຸກໂຈມຕີແນໃສ່ຜົນປະໂຫຍດຂອງ ອິດສະຣາແອັນ ແລະ ອາເມລິກາ, ຈົນກວ່າຈະຮອດເວລາໃດທີ່ ອິດສະຣາແອັນ ຢຸດຕິການເຄື່ອນໄຫວຕ້ານຊາວ ປາແລັດສະຕິນ ຢູ່ເຂດ ກາຊາ.
ໄລ່ຮອດຕອນຄ່ຳວັນທີ 01 ທັນວາ, ກຳລັງ ອາເມລິກາ ຢູ່ພາກພື້ນ, ພ້ອມກັບບັນດາຝ່າຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຍັງບໍ່ທັນຍົກກອອກບົດວິເຄາະກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນທີ່ Houthi ປະກາດເທື່ອ.
ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ຕອນທ່ຽງວັນດຽວກັນ, Houthi ກໍ່ຖະແຫຼງຍິງລູກສອນໄຟນຳວິຖີບຸກໂຈມຕີຮາກຖານສຳຄັນໃນຜືນແຜ່ນດິນຂອງ ອິດສະຣາແອັນ.