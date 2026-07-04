ຂ່າວສານ
GDP 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2026 ເພີ່ມຂຶ້ນເກືອບ 8,2%
GDP ໄຕມາດທີ II 2026 ຄາດວ່າເພີ່ມຂຶ້ນ 8,39% ເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີກ່ອນ. ໄລ່ສະເລ່ຍ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ, GDP ເພີ່ມຂຶ້ນ 8,18%, ສູງກວ່າລະດັບ 7,63% ຂອງໄລຍະດຽວກັນຂອງປີ 2025. ນີ້ແມ່ນຂໍ້ມູນໂດຍກົມສະຖິຕິ (ກະຊວງການເງິນ ຫວຽດນາມ) ໄດ້ປະກາດໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 03 ກໍລະກົດ.
ໃນນັ້ນ, ກຳລັງໜູນເຕີບໂຕສືບຕໍ່ມາຈາກທັງສາມຂົງເຂດຂອງພື້ນຖານເສດຖະກິດ, ລວມມີ: ກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະ ສິນໃນນ້ຳ; ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການກໍ່ສ້າງ; ການບໍລິການ. ໜຶ່ງໃນບັນດາຈຸດພົ້ນເດັ່ນທີ່ສຸດຂອງເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ ໃນ 6 ເດືອນຕົ້ນປີແມ່ນການຟື້ນຟູຢ່າງແຮງຂອງຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ. ມູນຄ່າເພີ່ມໃນທົ່ວຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ ແມ່ນ 9,86%, ປະກອບກວ່າ 40% ເຂົ້າໃນລະດັບການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງມູນຄ່າເພີ່ມທັງໝົດໃນທົ່ວພື້ນຖານເສດຖະກິດ.