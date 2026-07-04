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ຂ່າວສານ

GDP 6 ເດືອນ​ຕົ້ນ​ປີ 2026 ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ເກືອບ 8,2%

ຕໍ່​ໜ້າ​ບັນ​ດາ​ການ​ຜັນ​ແປ​ທີ່​ຍາກ​ຈະ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລ່ວງ​ໜ້າ​ໄດ້​ຂ​ອງ​ພື້ນ​ຖານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ໂລກ, ເສດ​ຖະ​ກິດ ຫວຽດ​ນາມ ຍັງ​ຮັກ​ສາ​ທ່າ​ເຕີບ​ໂຕ​ໄດ້​ຢ່າງ​ຕັ້ງ​ໜ້າ ຍ້ອນ​ມີ​ການ​ບໍ​ລິ​ຫານ​ຢ່າງ​ຂ້ຽວ​ຂາດ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ ພ້ອມ​ດ້ວຍ​ການ​ຜັນ​ຂະ​ຫຍາຍ​ບັນ​ດາ​ມາດ​ຕະ​ການ​ຊຸກ​ຍູ້​ພັດ​ທະ​ນາ​ເສດ​ຖະ​ກິດ - ສັງ​ຄົມ​ຢ່າງ​ຄົບ​ຊຸດ.
  (ພາບ​ປະ​ກອບ: VNA)  

GDP ໄຕ​ມາ​ດ​ທີ II 2026 ຄາດ​ວ່າ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ 8,39% ເມື່ອ​ທຽບ​ໃສ່​ໄລ​ຍະ​ດຽວ​ກັນ​ຂອງ​ປີ​ກ່ອນ. ໄລ່​ສະ​ເລ່ຍ 6 ເດືອນ​ຕົ້ນ​ປີ, GDP ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ 8,18%, ສູງກວ່າ​ລະ​ດັບ​ 7,63% ຂອງ​ໄລ​ຍະ​ດຽວ​ກັນ​ຂອງ​ປີ 2025. ນີ້​ແມ່ນ​ຂໍ້​ມູນ​ໂດຍ​ກົມ​ສະ​ຖິ​ຕິ (ກະ​ຊວງ​ການ​ເງິນ ຫວຽດ​ນາມ) ໄດ້​ປະ​ກາດ​ໃນ​ຕອນ​ເຊົ້​າ​ວັນ​ທີ 03 ກໍ​ລະ​ກົດ.

ໃນ​ນັ້ນ, ກຳ​ລັງ​ໜູນ​ເຕີບ​ໂຕ​ສືບ​ຕໍ່​ມາ​ຈາ​ກ​ທັງ​ສາມ​ຂົງ​ເຂດ​ຂອງ​ພື້ນ​ຖານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ, ລວມ​ມີ: ກະ​ສິ​ກຳ, ປ່າ​ໄມ້ ແລະ ສິນ​ໃນ​ນ້ຳ; ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກຳ ແລະ ການ​ກໍ່​ສ້າງ; ການ​ບໍ​ລິ​ການ. ໜຶ່ງ​ໃນ​ບັນ​ດາ​ຈຸດ​ພົ້ນ​ເດັ່ນ​ທີ່​ສຸດ​ຂອງ​​ເສດ​ຖະ​ກິດ ຫວຽດ​ນາມ ໃນ 6 ເດືອນ​ຕົ້ນ​ປີແມ່ນ​ການ​ຟື້ນ​ຟູ​ຢ່າງ​ແຮງ​ຂອງ​ຂະ​ແໜງ​ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກຳ. ມູນ​ຄ່າ​ເພີ່ມ​ໃນ​ທົ່ວ​ຂະ​ແໜງ​ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກຳ ແມ່ນ 9,86%, ປະ​ກອບກວ່າ 40% ເຂົ້າ​ໃນ​ລະ​ດັບ​ການ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ຂອງ​ມູນ​ຄ່າ​ເພີ່ມ​ທັງ​ໝົດ​ໃນ​ທົ່ວ​ພື້ນ​ຖານ​ເສ​ດ​ຖະ​ກິດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເປັນ​ຄັ້ງ​ທຳ​ອິດ​ທີ່​ມີ​ນາຍ​ທະ​ຫານ​ ກອງ​ທັບປະ​ຊາ​ຊົນ ຫວຽດ​ນາມ ຮັບ​ດຳ​ລົງຕຳ​ແໜ່ງ​ຂັ້ນ​ສູງ​ໃນ​ຄະ​ນະ​ປົກ​ປັກ​ຮັກ​ສາ​ສັນ​ຕິ​ພາບ

ເປັນ​ຄັ້ງ​ທຳ​ອິດ​ທີ່​ມີ​ນາຍ​ທະ​ຫານ​ ກອງ​ທັບປະ​ຊາ​ຊົນ ຫວຽດ​ນາມ ຮັບ​ດຳ​ລົງຕຳ​ແໜ່ງ​ຂັ້ນ​ສູງ​ໃນ​ຄະ​ນະ​ປົກ​ປັກ​ຮັກ​ສາ​ສັນ​ຕິ​ພາບ

ຕອນ​ເຊົ້າ​ວັນ​ທີ 03 ກໍ​ລະ​ກົດ, ຢູ່​ຮ່າ​ໂນ້ຍ, ກະ​ຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ ໄດ້​ຈັດ​ພິ​ທີ​ມອບ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ຂອງ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ແລະ ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດໃຫ້​ແກ່​ນາຍ​ທະ​ຫານ 3 ຄົນ ເດີນ​ທາງ​ໄປ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ໜ້າ​ທີ່​ຢູ່​ຄ​ະ​ນະ​ປົກ​ປັກ​ຮັກ​ສາ​ສັນ​ຕິ​ພາບ ສ​ປ​ຊ ປະ​ຈຳ ຊູ​ດັງ​ໃຕ້​ (UNMISS).
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