ຂ່າວສານ
GDP 2025 ຕ້ອງບັນລຸ 8% ຂຶ້ນໄປເພື່ອສ້າງພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ການເຕີບໂຕບັນລຸລະດັບສອງຕົວເລກ
ນີ້ກໍ່ແມ່ນແຜນການເຕີບໂຕໃນປີ 2025 ໂດຍທ່ານ ຫງວຽນຈີຢຸງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ສະເໜີໃນບົດລາຍງານແຜນຮ່າງເພີ່ມເຕີມການພັດທະນາເສດຖະກິດ ສັງຄົມ 2025 ດ້ວຍຄາດໝາຍການເຕີບໂຕບັນລຸແຕ່ 8%ຂຶ້ນໄປ, ຢູ່ວາລະໄຂກອງປະຊຸມວິສາມັນຄັ້ງທີ 9, ສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XV ທີ່ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 12 ກຸມພາ. ຕາມບົດລາຍງານແລ້ວ, ລັດຖະບານສະເໜີສະພາແຫ່ງຊາດຈະປັບປຸງເປົ້າໝາຍ GDP ທັງປີບັນລຸແຕ່ 8%ຂຶ້ນໄປ, ສູງກ່ວາເປົ້າໝາຍສູນກາງ, ສະພາແຫ່ງຊາດຕັດສິນແມ່ນແຕ່ 6,5 – 7%, ສູ້ຊົນບັນລຸ 7 – 7,5%.
ເຕີບໂຕ GDP ທັງປີ 2025 ຕ້ອງບັນລຸ 8%ຂຶ້ນໄປ, ປະກອບສ່ວນສ້າງພື້ນຖານອັນໝັ້ນແກ່ນເພື່ອໃຫ້ການເຕີບໂຕບັນລຸລະດັບ 2 ຕົວເລກໃນໄລຍະຍາວນານພໍສົມຄວນ (ເລີ່ມແຕ່ປີ 2026). ການເຕີບໂຕໄວແຕ່ຕ້ອງມີການຍືນຍົງ, ຮັກສາເສດຖະກິດມະຫາພາກເປັນປົກກະຕິ, ຄວບຄຸມໄພເງິນເຟີ້, ຮັບປະກັນຄວາມດຸ່ນດ່ຽງໃຫຍ່, ພັດທະນາຄວາມກົມກ່ຽວລະຫວ່າງເສດຖະກິດ ກັບ ສັງຄົມ ແລະ ປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ, ຮັບປະກັນການປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ.