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ຂ່າວສານ

GDP 2025 ຕ້ອງ​ບັນ​ລຸ 8% ຂຶ້ນ​ໄປ​ເພື່ອ​ສ້າງ​ພື້ນ​ຖານ​ໃຫ້​ແກ່​ການເຕີບ​ໂຕ​​ບັນ​ລຸ​ລະ​ດັບ​ສອງ​ຕົວ​ເລກ

ປີ 2025, ຂອບຂະແໜງ GDP ປີ 2025 ປະມານສູງກ່ວາ 500 ຕື້ USD, GDP ສະເລ່ຍຕໍ່ຫົວຄົນບັນລຸກ່ວາ 5000 USD, ອັດຕາເພີ່ມດັດຊະນີຄ່າໃຊ້ສອຍ (CPI) ໄລ່ສະເລ່ຍປະມານ 4,5 – 5%, ເຕັກໂນໂລຢີ - ກໍ່ສ້າງ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງສືບຕໍ່ແມ່ນກຳລັງໜູນນຳໜ້າການເຕີບໂຕຂອງພື້ນຖານເສດຖະກິດ…
ທ່ານ ຫງວຽນຈີຢຸງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ (ພາບ: quochoi.vn)

ນີ້ກໍ່ແມ່ນແຜນການເຕີບໂຕໃນປີ 2025 ໂດຍທ່ານ ຫງວຽນຈີຢຸງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ສະເໜີໃນບົດລາຍງານແຜນຮ່າງເພີ່ມເຕີມການພັດທະນາເສດຖະກິດ ສັງຄົມ 2025 ດ້ວຍຄາດໝາຍການເຕີບໂຕບັນລຸແຕ່ 8%ຂຶ້ນໄປ, ຢູ່ວາລະໄຂກອງປະຊຸມວິສາມັນຄັ້ງທີ 9, ສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XV ທີ່ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 12 ກຸມພາ. ຕາມບົດລາຍງານແລ້ວ, ລັດຖະບານສະເໜີສະພາແຫ່ງຊາດຈະປັບປຸງເປົ້າໝາຍ GDP ທັງປີບັນລຸແຕ່ 8%ຂຶ້ນໄປ, ສູງກ່ວາເປົ້າໝາຍສູນກາງ, ສະພາແຫ່ງຊາດຕັດສິນແມ່ນແຕ່ 6,5 – 7%, ສູ້ຊົນບັນລຸ 7 – 7,5%.

ເຕີບໂຕ GDP ທັງປີ 2025 ຕ້ອງບັນລຸ 8%ຂຶ້ນໄປ, ປະກອບສ່ວນສ້າງພື້ນຖານອັນໝັ້ນແກ່ນເພື່ອໃຫ້ການເຕີບໂຕບັນລຸລະດັບ 2 ຕົວເລກໃນໄລຍະຍາວນານພໍສົມຄວນ (ເລີ່ມແຕ່ປີ 2026). ການເຕີບໂຕໄວແຕ່ຕ້ອງມີການຍືນຍົງ, ຮັກສາເສດຖະກິດມະຫາພາກເປັນປົກກະຕິ, ຄວບຄຸມໄພເງິນເຟີ້, ຮັບປະກັນຄວາມດຸ່ນດ່ຽງໃຫຍ່, ພັດທະນາຄວາມກົມກ່ຽວລະຫວ່າງເສດຖະກິດ ກັບ ສັງຄົມ ແລະ ປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ, ຮັບປະກັນການປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ ຈະ​ພ້ອມ​ກັບ ​ລາວ ຮັກ​ສາ ແລະ ເພີ່ມ​ພູນ​ຄູນ​ສ້າງ​ໃຫ້​ແກ່​ສາຍ​ພົວ​ພັນ​ທີ່​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່, ຄວາ​ມ​ສາ​ມັກ​ຄີ​ແບບ​ພິ​ເສດ ແລະ ການ​ຮ່ວມ​ມື​ຮອບ​ດ້ານ

ຫວຽດ​ນາມ ຈະ​ພ້ອມ​ກັບ ​ລາວ ຮັກ​ສາ ແລະ ເພີ່ມ​ພູນ​ຄູນ​ສ້າງ​ໃຫ້​ແກ່​ສາຍ​ພົວ​ພັນ​ທີ່​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່, ຄວາ​ມ​ສາ​ມັກ​ຄີ​ແບບ​ພິ​ເສດ ແລະ ການ​ຮ່ວມ​ມື​ຮອບ​ດ້ານ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ກໍ່ສະເໜີກະຊວງການຕ່າງປະເທດສອງປະເທດສົມທົບກັບບັນດາອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງສອງປະເທດກະກຽມໃຫ້ດີທີ່ສຸດບັນດາການເຄື່ອນໄຫວທາງການທູດສຳຄັນໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນໃນປີ 2025, ສອງປະເທດລວ້ນແຕ່ມີບັນດາເຫດການສຳຄັນ.
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