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ຂ່າວສານ

Fiji ຕີຄາສູງບົດບາດ, ທີ່ຕັ້ງຂອງ ຫວຽດນາມ ຢູ່ ອາຊີ - ປາຊີຟິກ ກໍຄືຢູ່ໃນໂລກ

ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫງວຽນວັນຈູງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ຈະເຮັດຈົນສຸດຄວາມສາມາດຂອງຕົນເພື່ອປົກປັກຮັກສາ ແລະ ພັດທະນານ້ຳໃຈມິດຕະພາບລະຫວ່າງ 2 ຊາດ.
  ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ນິວຊີແລນ ຫງວຽນວັນຈູງ ຍືນສານຕາຕັ້ງ (ພາບ: TTXVN)  

ວັນທີ 30 ພຶດສະພາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ Suva ຂອງ Fiji, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ນິວຊີແລນ ຫງວຽນວັນຈູງ, ທັງຮັບຜິດຊອບ 3 ປະເທດເກາະທາງທິດໃຕ້ມະຫາສະມຸດປາຊີຟິກ, ຍືນສານຕາຕັ້ງຂອງທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍວັນເຖືອງ ຕໍ່ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Fiji, Ratu Wiliame Maivalili Katonivere.

        ທີ່ການຕ້ອນຮັບທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫງວຽນວັນຈູງ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Ratu Wiliame Maivalili Katonivere ຕີລາຄາສູງບົດບາດ, ທີ່ຕັ້ງ ແລະ ອິດທິພົນຊື່ສຽງຂອງ ຫວຽດນາມ ຢູ່ພາກພື້ນ ອາຊີ - ປາຊີຟິກ ກໍຄືໃນໂລກ; ທ່ານສະແດງໃຫ້ເຫັນເລື່ອງພ້ອມແລ້ວຈະສົມທົບ ແລະ ສະໜັບສະໜູນບັນດາຂໍ້ສະເໜີຂອງ ຫວຽດນາມ ຢູ່ເວທີປາໄສຫຼາຍຝ່າຍສາກົນ ແລະ ພາກພື້ນ. ທ່ານປາດຖະໜາຢາກຮ່ວມມື ແລະ ຮ່ຳຮຽນເອົາບົດບາດໃນບັນດາຂົງເຂດເຊິ່ງ ຫວຽດນາມ ມີທ່າແຮງ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນດ້ານກະສິກຳ.

        ສ່ວນທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫງວຽນວັນຈູງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ຈະເຮັດຈົນສຸດຄວາມສາມາດຂອງຕົນເພື່ອປົກປັກຮັກສາ ແລະ ພັດທະນານ້ຳໃຈມິດຕະພາບລະຫວ່າງ 2 ຊາດ, ຂຸດຄົ້ນຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນຢ່າງສຸດຂີດ ແລະ ການຮ່ວມມືທີ່ມີທ່າແຮງຂອງ 2 ປະເທດ. ທ່ານປາດຖະໜາວ່າ 2 ຝ່າຍຈະສ້າງເອກະສານດ້ານນິຕິກຳໂດຍໄວ, ເພື່ອສ້າງຂອບເຂດການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ 2 ປະເທດໃນບັນດາຂົງເຂດການຄ້າ, ການລົງທຶນ, ການເງິນ ແລະ ບັນຫາກ່ຽວຂ້ອງເຖິງການໄປມາລະຫວ່າງປະຊາຊົນ 2 ປະເທດຢ່າງມີປະສິດທິຜົນກວ່າອີກ.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເຄົາລົບ ແລະ ປະຕິບັດບັນດາຄຳໝັ້ນສັນຍາ ແລະ UNCLOS 1982 ປະກອບສ່ວນຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງເຄັ່ງຕຶງ ຢູ່ທະເລຕາເວັນອອກ

ເຄົາລົບ ແລະ ປະຕິບັດບັນດາຄຳໝັ້ນສັນຍາ ແລະ UNCLOS 1982 ປະກອບສ່ວນຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງເຄັ່ງຕຶງ ຢູ່ທະເລຕາເວັນອອກ

ຫວ່າງແລ້ວນີ້, ທີ່ສຳນັກງານຂອງສະພາສູງ ຝລັ່ງ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ປາຣີ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສຳມະນາ ກ່ຽວກັບທະເລຕາເວັນອອກ, ໂດຍສະຖາບັນຄົ້ນຄ້ວາພູມສາດການເມືອງ (EGA) ເປັນເຈົ້າພາບຈັດຕັ້ງ. ກອງປະຊຸມສຳມະນາໄດ້ດຶງດູດການເຂົ້າຮ່ວມຂອງວົງການເຈົ້າໜ້າທີ່ຝລັ່ງ, ບັນດານັກຊ່ຽວຊານຄົ້ນຄ້ວາການພົວພັນສາກົນ, ຍຸດທະສາດດ້ານການທະຫານ, ນະໂຍບາຍປ້ອງກັນປະເທດ.
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