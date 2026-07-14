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ຂ່າວສານ

FIFA ຊັ່ງຊາເລື່ອງເປີດກວ້າງ World Cup ຂຶ້ນເປັນ 64 ທິມ

ຕາມການສະເໜີຂອງ World Cup ຈະເພີ່ມຂຶ້ນ 16 ທິມ ເມື່ອທຽບໃສ່ 48 ທິມທີ່ຈະເລີ່ມນຳໃຊ້ໃນ World Cup 2026, ເຊິ່ງເຄີຍໄດ້ຮັບຖືວ່າໄດ້ຮັບການເປີດກວ້າງຈາກ 32 ທິນກ່ອນນີ້.
  ອາຊັງຕີນ ຍາດໄດ້ໄຊຊະນະຢ່າງຂາດຂັ້ນ ຕໍ່ ສະວິດ ເພື່ອຜ່ານເຂົ້າສູ່ຮອບຮອງຊະນະເລີດ. (ພາບ: ຊິນຮົວ/VNA)  

ທ່ານ Gianni Infantino, ປະ​ທານ​ສະ​ຫະ​ພັນ​ບານ​ເຕະ​ໂລກ (FIFA) ຢັ້ງ​ຢືນຈະ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ຍົກ​ຈຳ​ນວນ​ທິມ​ບານ​ເຕະ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມການ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ຂຶ້​ນ​ເປັນ 64 ທິມ ນັບ​ແຕ່​ການ​ແຂ່ງ​ຂັນ World Cup 2030. ຕາມ​ການ​ສະ​ເໜີ​ຂອງ World Cup ຈະ​ເພີ່ມ​ຂຶ້​ນ 16 ທິ​ມ ເມື່ອ​ທຽບ​ໃສ່ 48 ທິມ​ທີ່​ຈະ​ເລີ່ມ​ນຳ​ໃຊ້​ໃນ World Cup 2026, ເຊິ່ງ​ເຄີຍ​ໄດ້​ຮັບ​ຖື​ວ່າ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ເປີດກວ້າງ​ຈາກ 32 ທິນ​ກ່ອນນີ້.

ທ່ານ Gianni Infantino ເນັ້​ນ​ໜັກ​ວ່າ ເລື​່​ອງ​ເປີດກວ້າງ​ຂອບ​ເຂດ​ດ້ວຍ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ຊ່ວຍ​ໃຫ້ World Cup ​ຈະ​ຮອບ​ດ້ານກວ່າ. World Cup ແມ່ນ​ງານ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ຂອງ​ທົ່ວ​ໂລກ, ບໍ່​ພຽງ​ແຕ່​ຂອງ ເອີ​ລົບ ຫຼື ອາ​ເມ​ລິ​ກາ​ໃຕ້. ຖ້າບໍ່​ມອບ​ໂອ​ກາດ​ໃຫ້​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ​ນ້ອຍ​ເຂົ້​າ​ຮ່ວ​ມ World Cup, ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຈະ​​ຂາດ​ກຳ​ລັງ​ໜູນ​ເພື່ອ​ສືບ​ຕໍ່​ພັດ​ທະ​ນາ.

ຄາດ​ວ່າ World Cup 2030 ຈະ​ໄດ້​ຈັດ​ຂຶ້​ນ​ຢູ່ 6 ປະ​ເທດ, ຂຶ້ນ​ກັບ 3 ທະ​ວີບ. ຢູ​ຣຸ​ກວາຍ, ອາກ​ຊັງ​ຕິນ ແລະ ປາ​ຣາກວາຍ ຈະ​ເປັນ​ເຈົ້າ​ພາບ​ຈັດ​ນັດ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ເປີດ.

# ຢັ້ງ​ຢືນ 4 ທິມ​ເຂົ້າ​ຮອບຊະ​ນະ​ເລີດ World Cup 2026

ພາຍ​ຫຼັງ​ການ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ນັດຮອບ 4 ທິມ​ໃນ​ວັນ​ທີ 11 ກໍ​ລະ​ກົດ, ງານ​ແຂ່ງ​ຂັນ World Cup 2026 ໄດ້​ຢັ້ງ​ຢືນ 4 ທິມ​ເຂົ້າ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ຮອບ ຊະ​ນະ​ເລີດ, ແບ່ງ​ເປັນ 2 ຄູ່​ແຂ່ງ​ຂັນ, ລວມ​ມີ: ຝ​ລັ່ງ - ແອັດ​ສະ​ປາຍ ແລະ ອັງ​ກິດ - ອາກ​ຊັງ​ຕິນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ພົວ​ພັນ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ຮອບ​ດ້ານ ຫວຽດ​ນາມ - ອາ​ເມ​ລິ​ກາໃຫ້ ພັດ​ທະ​ນາ​ເປັນ​ປົກ​ກະ​ຕິ, ແທ້​ຈິງ, ມີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ

ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ພົວ​ພັນ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ຮອບ​ດ້ານ ຫວຽດ​ນາມ - ອາ​ເມ​ລິ​ກາໃຫ້ ພັດ​ທະ​ນາ​ເປັນ​ປົກ​ກະ​ຕິ, ແທ້​ຈິງ, ມີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ

ສ່ວນ​ທ່ານ​ນາງ Jennifer Wicks ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ ປາດ​ຖະ​ໜາ​ຢາກໃຫ້​ສອງ​ຝ່າຍ​ຮັກ​ສາ​ການ​ແລກ​ປ່ຽນ​ຢ່າງ​ຕັ້ງ​ໜ້າ​ເພື່ອ​ແນ​ໃສ່​ບັນ​ລຸ​ໄດ້​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ດ້ານ​ການ​ຄ້າ​ທີ່​ມີ​ມາດ​ຕະ​ຖານ​ສູງ, ນຳ​ມາ​ເຊິ່ງ​ລັກ​ສະ​ນະ​ສົມ​ທົບ, ຍຸ​ຕິ​ທຳ ແລະ ດຸ່ນ​ດ່ຽງ.
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