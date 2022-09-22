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ຂ່າວສານ

Festival ຄົ້ນຫາ ໝູ່ກາງຈາຍ

ຈຸດພົ້ນເດັ່ນຂອງງານບຸນປີນີ້ແມ່ນບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຄື: Festival ຈ້ອງເວີ່ນ ຈະຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 25 ກັນຍາ, ຢູ່ບ້ານ ລິ່ມມົງ, ຕາແສງ ກາວຟ້າ, ເມືອງ ໝູ່ກາງຈາຍ

ຈຸດພົ້ນເດັ່ນຂອງງານບຸນປີນີ້ແມ່ນບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຄື: Festival ຈ້ອງເວີ່ນ ຈະຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 25 ກັນຍາ, ຢູ່ບ້ານ ລິ່ມມົງ, ຕາແສງ ກາວຟ້າ, ເມືອງ ໝູ່ກາງຈາຍ.

    

Festival ຈ້ອງເວີ່ນ ຈະຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 25 ກັນຍາ

ພ້ອມກັບເຫດການໄດ້ຮັບໃບຢັ້ນຢືນຂອງ UNESCO ເຊີດຊູ “ສີລະປະຟ້ອນເຜົ່າຜູ້ແຊ່ໄທ” ແລະ ງານບຸນວັດທະນະທຳ - ທ່ອງທ່ຽວ ເມື່ອງຫຼໍ່. ງານບຸນຄົ້ນຫາທັດສະນີຍະພາບແຫ່ງຊາດນາຂັ້ນໄດ ໝູ່ກາງຈາຍ ປີນີ້ໄດ້ຈັດຂຶ້ນດ້ວຍຂອບຂະໜາດໃຫຍ່. ຈຸດພົ້ນເດັ່ນຂອງງານບຸນປີນີ້ແມ່ນບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຄື: Festival ຈ້ອງເວີ່ນ ຈະຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 25 ກັນຍາ, ຢູ່ບ້ານ ລິ່ມມົງ, ຕາແສງ ກາວຟ້າ, ເມືອງ ໝູ່ກາງຈາຍ; ການເຄື່ອນໄຫວຄົ້ນຫາທັດສະນີຍະພາບລະດັບຊາດພິເສດນາຂັ້ນໄດ ໝູ່ກາງຈາຍ ດ້ວຍເຮືອບິນເອລີກອບເຕີ; Festival ແຄນມົ້ງ ປີ 2022…, ດຳເນີນຮອດກາງເດືອນ ຕຸລາ 2022. ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວດ້ານການທ່ອງທ່ຽວໃໝ່, ເປັນເອກະລັກສະເພາະ, ດູດດື່ມນັ້ນ ຈະປະກອບສ່ວນໂຄສະນາ, ແນະນຳບັນດາຄຸນຄ່າວັດທະນະທຳ ເປັນວັດຖຸ ແລະ ບໍ່ເປັນວັດຖຸ ແລະ ບັນດາຜະລິດຕະພັນທ່ອງທ່ຽວທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະຂອງເມືອງ ໝູ່ກາງຈາຍ ເວົ້າສະເພາະ, ກໍຄືຂອງແຂວງ ອຽນບາຍ ເວົ້າລວມເຖິງນັກທ່ອງທ່ຽວຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດນາມ ສະໜັບສະໜູນບົດບາດໃຈກາງຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ໃນການຮັບມືກັບບັນດາສິ່ງທ້າທາຍທົ່ວໂລກ

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ທ່ານປະທານປະເທດ ຂອບໃຈຕໍ່ການຮ່ວມເດີນທາງ ແລະ ການໜູນຊ່ວຍຂອງສະຫະປະຊາຊາດທີ່ມີຕໍ່ພາລະກິດແຫ່ງການພັດທະນາຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນໄລຍະ 45 ປີຜ່ານມາ.
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