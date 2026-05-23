ຂ່າວສານ
FAO ຍາມໃດກໍຖື ຫວຽດນາມ ແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືສຳຄັນໃນພາກພື້ນ
ໃນການຕ້ອນຮັບພາຍຫຼັງພິທີຍື່ນສານຕາຕັ້ງ, ທ່ານ ຈຸຍຕຸງອຸຍ ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ FAO ໄດ້ຕີລາຄາສູງບັນດາຜົນງານພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ພິເສດແມ່ນໃນຂົງເຂດກະສິກຳ, ຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ. ທ່ານ ຈຸຍຕຸງອຸຍ ສະເໜີ ຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ແບ່ງປັນບົດຮຽນປະສົບການພັດທະນາ, ແຜ່ກະຈາຍບັນດາຮູບແບບທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດໄປເຖິງຫຼາຍປະເທດ ແລະ ພາກພື້ນ, ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ກໍ່ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືໃນບັນດາຂົງເຂດຫັນປ່ຽນລະບົບທັນຍາຫານ, ອາຫານແບບຍືນຍົງ, ກະສິກຳສີຂຽວ ແລະ ການປັບຕົວໃຫ້ເໝາະກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ.
ສ່ວນທ່ານນາງ ຫງວຽນເຟືອງແອັງ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ສະແດງຄວາມປາດຖະໜາວ່າ FAO ຈະສືບຕໍ່ຮ່ວມເດີນທາງພ້ອມກັບ ຫວຽດນາມ ໃນການປັບປຸງໂຄງປະກອບຂະແໜງກະສິກຳຄືນໃໝ່, ພັດທະນາກະສິກຳສີຂຽວ, ຍືນຍົງ, ຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ, ຜັນຂະຫຍາຍວິທີເຂົ້າເຖິງ One Health ແລະ ການຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ.