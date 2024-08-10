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ຂ່າວສານ

EU ແມ່ນ​ຕະຫຼາດບໍລິໂພກ​ກາ​ເຟຫຼາຍ​ທີ່​ສຸດ​ ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ

ປັດຈຸບັນ ຫວຽດນາມ ໄດ້ລື່ນກາຍຫຼາຍປະເທດສົ່ງອອກແຖວໜ້າຄື: ອິນເດຍ, ສະວິດ, ບຣາຊິນ... ເພື່ອກາຍເປັນຜູ້ສະໜອງກາເຟປຸງແຕ່ງແຖວໜ້າ ໃຫ້ແກ່ EU ຖັດຈາກຕະຫຼາດ ອັງກິດ.
ພາບປະກອບ: TTXVN

ຕາມຕົວເລກຫຼ້າສຸດຂອງກົມໃຫຍ່ພາສີ, ສະຫະພາບເອີລົບ (EU) ແມ່ນຕະຫຼາດບໍລິໂພກກາເຟຫຼາຍທີ່ສຸດ ຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2024, ກວມເອົາເກືອບ 40% ອັດຕາສ່ວນກວມການສົ່ງອອກດ້ວຍປະລິມານບັນລຸກ່ວາ 353.000 ໂຕນ ແລະ ວົງເງິນກ່ວາ 1,2 ຕື້ USD.

ປັດຈຸບັນ ຫວຽດນາມ ໄດ້ລື່ນກາຍຫຼາຍປະເທດສົ່ງອອກແຖວໜ້າຄື: ອິນເດຍ, ສະວິດ, ບຣາຊິນ... ເພື່ອກາຍເປັນຜູ້ສະໜອງກາເຟປຸງແຕ່ງແຖວໜ້າ ໃຫ້ແກ່ EU ຖັດຈາກຕະຫຼາດ ອັງກິດ. ວົງເງິນການສົ່ງອອກຜະລິດຕະພັນຈາກກາເຟ ຂອງ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າ EU ໃນ 5 ເດືອນຕົ້ນປີ ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນເຖິງ 86% ເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີ 2023, ເພີ່ມຂຶ້ນເຖິງ 64,5 ລ້ານ EUR.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ບັນ​ດາ​ຂີດ​ໝາຍ​ຂອງ Olympic Paris

ບັນ​ດາ​ຂີດ​ໝາຍ​ຂອງ Olympic Paris

ພາຍຫຼັງໄດ້ແຂ່ງຂັນເປັນວາເລ 2 ອາທິດ Olympic Paris ໄດ້ສ້າງຄວາມປະທັບໃຈກ່ຽວກັບດ້ານຂອບຂະໜາດ, ຈຸດພິເສດສະເພາະໃນບັນດາສະຖານທີ່ແຂ່ງຂັນ ພ້ອມກັນນັ້ນກໍ່ໄດ້ນຳມາເຊິ່ງບັນຍາກາດທີ່ປະເອີບໃຈ, ຕັ້ງໜ້າໃຫ້ແກ່ປະເທດ ຝະລັ່ງ. ເຫດການກິລາໃຫ່ຍກ່ວາໝູ່ໃນໂລກ ຍັງໄດ້ເຫັນປະຈັກຕາການສ້າງສະຖິຕິໂລກໃໝ່ຈຳນວນໜຶ່ງ.
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