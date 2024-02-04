ຂ່າວສານ
EU ສະຫນອງເງິນກວ່າ 56 ລ້ານເອີໂຣຊ່ວຍເຫລືອມະນຸດສະທຳໃຫ້ແກ່ ອາຊີ -ປາຊີຟິກ
ວັນທີ 2 ກຸມພາ ຄະນະກຳມະການເອີລົບ (EC) ຕົກລົງສະຫງວນບ້ວງເງິນຊ່ວຍເຫລືອມະນຸດສະທຳກວ່າ 56 ລ້ານ ເອີໂຣ ໃນປີນີ້ ເພື່ອຫນູນຊ່ວຍປະຊາຊົນພວມປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຢູ່ ອາຊີ -ປາຊີຟິກ. ຄຳປະກາດບ້ວງຊ່ວຍເຫລືອມະນຸດສະທຳດັ່ງກ່າວໄດ້ຍົກອອກມາເນື່ອງໃນໂອກາດເວທີປາໄສຂັ້ນລັດຖະມົນຕີ ສະຫະພາບເອີລົບ (EU) ແລະ ພາກພື້ນມະຫາສະມຸດ ອິນເດຍ-ປາຊີຟິກ ແລະກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີ ອີຢູ - ອາຊຽນ ຈັດຕັ້ງຢູ່ນະຄອນຫລວງ ບຣຸກແຊນ ໃນວັນທີ 2 ກຸມພາ.
ທ່ານ Janez Lenarčič ກຳມະການ ເອີລົບ ຮັບຜິດຊອບການຄຸ້ມຄອງວິກິດການ ໄດ້ເນັ້ນຫນັກວ່າ: ບາງປະເທດຢູ່ ອາຊີ -ປາຊີຟິກ ພວມປະເຊີນຫນ້າກັບສະພາບການສຸກເສີນ ແລະສິ່ງທ້າທາຍຮີບດ່ວນທີ່ຕ່າງກັນ ຈາກການປະທະກັນຕະຫລອດຮອດບັນຫາສິ່ງແວດລ້ອມ. ບ້ວງເງິນ 56 ລ້ານ ເອີໂຣ ດັ່ງກ່າວ ຈະຊ່ວຍບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືຂອງອີຢູ ຢູ່ປະເທດປະຈຳຖິ່ນ ແມ່ນຫນູນຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ມີຄວາມສ່ຽງ ພ້ອມທັງເພີ່ມທະວີກຳລັງຄວາມສາມາດຂອງອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນໃນວຽກງານຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ.