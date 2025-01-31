ຂ່າວສານ
EU ປະກາດແຜນການເລີ່ມຕົ້ນພື້ນຖານເສດຖະກິດຄືນໃໝ່
ເມື່ອກ່າວຄຳເຫັນໃນການຖະແຫຼງຂ່າວປະກາດແຜນການດັ່ງກ່າວ, ທ່ານນາງ Ursula von der Leyen ປະທານຄະນະກຳມະການເອີຣົບ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ຕ້ອງປຸກລຸກກຳລັງໜູນປ່ຽນແປງໃໝ່ຂອງ EU ຄືນໃໝ່. ຕາມທ່ານນາງແລ້ວ, EU ຍັງຮັກສາບັນດາຄຳໝັ້ນສັນຍາຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດກາກບອນ ແຕ່ ໄປຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ ກໍຈະຍູ້ແຮງການຫຼຸດຜ່ອນບັນດາລະບຽບການບໍລິຫານໃຫ້ແກ່ບັນດາວິສາຫະກິດ.
ຕາມແຜນການເສດຖະກິດໃໝ່ ທີ່ມີຊືວ່າ “ເຂັມຊີ້ທິດແຫ່ງການແກ້ງແຍ້ງ”, EU ຈະປັບປຸງກົດໝາຍນັບສິບສະບັບ ແນໃສ່ຫຼຸດຜ່ອນຂໍ້ກຳນົດຫຼັກການກ່ຽວກັບມາດຕະຖານຂອງລະບົບສະໜອງ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ. ນອກຈາກນັ້ນແລ້ວ, EU ກໍຈະສ້າງຕັ້ງກົນໄກນິຕິກຳຂອງກຸ່ມເຄື່ອນໄຫວແບບເອກະລາດ ກັບກົນໄກນິຕິກຳຂອງ 27 ປະເທດສະມາຊິກ ເພື່ອອະນຸຍາດໃຫ້ບັນດາບໍລິສັດປະດິດຄິດສ້າງໄດ້ຊົມໃຊ້ຜົນປະໂຫຍດຈາກກົດລະບຽບທີ່ມີຄວາມເປັນເອກະພາບກ່ຽວກັບບັນດາເນື້ອໃນຄືກົດໝາຍວ່າດ້ວຍແຮງງານ ຫຼື ພາສີ.
ໄປຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ແຜນການດັ່ງກ່າວກໍໄດ້ວາງອອກບັນດາເປົ້າໝາຍທີ່ຫັນແຫຼ່ງສະໜອງເປັນຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບ ເພື່ອຫຼ໌ດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍພະລັງງານ, ຊຸກຍູ້ຂະແໜງອຸດສາຫະກຳສີຂຽວ, ເພີ່ມທະວີການຂຸດຄົ້ນແຫຼ່ງວັດຖຸດິບ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການເອື່ອຍອີງເຂົ້າບັນດາປະເທດຢູ່ນອກກຸ່ມ ແລະ ມຸ່ງໄປເຖິງການບັນລຸໄດ້ຄວາມເປັນເອກະພາບບັນດາຕະຫຼາດທຶນຮອນເອີຣົບ.