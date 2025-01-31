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ຂ່າວສານ

EU ປະ​ກາດ​ແຜນ​ການ​ເລີ່ມ​ຕົ້ນ​ພື້ນ​ຖານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ຄືນ​ໃໝ່

ວັນທີ 29 ມັງກອນ, ສະຫະພາບເອີຣົບ (EU) ໄດ້ປະກາດແຜນການ ກ່ຽວກັບການປະຕິຮູບຮູບແບບເສດຖະກິດຂອງກຸ່ມທັງໝົດ, ເຊິ່ງເປັນຄວາມມານະພະຍາຍາມແນໃສ່ທຽບທັນກັບສອງພື້ນຖານເສດຖະກິດໃຫຍ່ສຸດໃນໂລກໃນປັດຈຸບັນ ນັ້ນແມ່ນ ອາເມລິກາ ແລະ ຈີນ.
ທ່ານນາງ Ursula von der Leyen ປະທານຄະນະກຳມະການເອີຣົບ (ພາບ: TTXVN)

ເມື່ອກ່າວຄຳເຫັນໃນການຖະແຫຼງຂ່າວປະກາດແຜນການດັ່ງກ່າວ, ທ່ານນາງ Ursula von der Leyen ປະທານຄະນະກຳມະການເອີຣົບ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ຕ້ອງປຸກລຸກກຳລັງໜູນປ່ຽນແປງໃໝ່ຂອງ EU ຄືນໃໝ່. ຕາມທ່ານນາງແລ້ວ, EU ຍັງຮັກສາບັນດາຄຳໝັ້ນສັນຍາຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດກາກບອນ ແຕ່ ໄປຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ ກໍຈະຍູ້ແຮງການຫຼຸດຜ່ອນບັນດາລະບຽບການບໍລິຫານໃຫ້ແກ່ບັນດາວິສາຫະກິດ.

ຕາມແຜນການເສດຖະກິດໃໝ່ ທີ່ມີຊືວ່າ “ເຂັມຊີ້ທິດແຫ່ງການແກ້ງແຍ້ງ”, EU ຈະປັບປຸງກົດໝາຍນັບສິບສະບັບ ແນໃສ່ຫຼຸດຜ່ອນຂໍ້ກຳນົດຫຼັກການກ່ຽວກັບມາດຕະຖານຂອງລະບົບສະໜອງ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ. ນອກຈາກນັ້ນແລ້ວ, EU ກໍຈະສ້າງຕັ້ງກົນໄກນິຕິກຳຂອງກຸ່ມເຄື່ອນໄຫວແບບເອກະລາດ ກັບກົນໄກນິຕິກຳຂອງ 27 ປະເທດສະມາຊິກ  ເພື່ອອະນຸຍາດໃຫ້ບັນດາບໍລິສັດປະດິດຄິດສ້າງໄດ້ຊົມໃຊ້ຜົນປະໂຫຍດຈາກກົດລະບຽບທີ່ມີຄວາມເປັນເອກະພາບກ່ຽວກັບບັນດາເນື້ອໃນຄືກົດໝາຍວ່າດ້ວຍແຮງງານ ຫຼື ພາສີ.

ໄປຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ແຜນການດັ່ງກ່າວກໍໄດ້ວາງອອກບັນດາເປົ້າໝາຍທີ່ຫັນແຫຼ່ງສະໜອງເປັນຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບ ເພື່ອຫຼ໌ດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍພະລັງງານ, ຊຸກຍູ້ຂະແໜງອຸດສາຫະກຳສີຂຽວ, ເພີ່ມທະວີການຂຸດຄົ້ນແຫຼ່ງວັດຖຸດິບ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການເອື່ອຍອີງເຂົ້າບັນດາປະເທດຢູ່ນອກກຸ່ມ ແລະ ມຸ່ງໄປເຖິງການບັນລຸໄດ້ຄວາມເປັນເອກະພາບບັນດາຕະຫຼາດທຶນຮອນເອີຣົບ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສປຊ ຖື ຫວຽດນາມ ແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືມີຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ ແລະ ແມ່ນສະມາຊິກນັບມື້ນັບປະກອບສ່ວນສຳຄັນໃຫ້ແກ່ປະຊາຄົມສາກົນ

ສປຊ ຖື ຫວຽດນາມ ແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືມີຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ ແລະ ແມ່ນສະມາຊິກນັບມື້ນັບປະກອບສ່ວນສຳຄັນໃຫ້ແກ່ປະຊາຄົມສາກົນ

ທ່ານ António Guterres ຢືນຢັນວ່າ, ສະຫະປະຊາຊາດ ຖື ຫວຽດນາມ ແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືມີຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ ແລະ ແມ່ນສະມາຊິກມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ
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