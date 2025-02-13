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ຂ່າວສານ

EU ປະ​ກາດ​ຂໍ້​ລິ​ເລີ່ມ InvestAI ດ້ວຍ​ແຫຼ່ງ​ທຶນກວ່າ 206 ຕື້ USD

AI ສວມບົດບາດສຳຄັນໃນການພັດທະນາຂອງເອີຣົບ. ທ່ານນາງຖືວ່າ ເຕັກໂນໂລຢີນີ້ ຈະປະກອບສ່ວນປົວແປງການບໍລິການເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບ, ຊຸກຍູ້ການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ປ່ຽນແປງໃໝ່, ພ້ອມທັງຍົກສູງຄວາມສາມາດແກ້ງແຍ້ງ.
ທ່ານນາງ ປະທານຄະນະກຳມມະການເອີຣົບ (EC) Ursula von der Leyen (ພາບ: TTXVN)

ວັນທີ 11 ກຸມພາ, ຢູ່ກອງປະຊຸມສຸດຍອດກ່ຽວກັບປັນຍາປະດິດ (AI) ຢູ່ ປາຣີ (ປະເທດ ຝລັ່ງ), ປະທານຄະນະກຳມມະການເອີຣົບ (EC) ທ່ານນາງ Ursula von der Leyen ໄດ້ປະກາດຂໍ້ລິເລີ່ມ InvestAI ຢ່າງເປັນທາງການ. ນີ້ແມ່ນບາດກ້າວສຳຄັນເພື່ອແນໃສ່ລະດົມແຫຼ່ງທຶນ 200 ຕື້ ເອີໂຣ (ກວ່າ 206 ຕື້ USD) ລົງທຶນເຂົ້າ AI, ໃນນັ້ນ ລວມທັງກອງທຶນເອີຣົບໃໝ່ ທີ່ມີມູນຄ່າ 20 ຕື້ ເອີໂຣ ເພື່ອພັດທະນາບັນດາໂຮງງານ AI ທີ່ມີຂອບຂະໜາດໃຫຍ່. InvestAI ໄດ້ຮັບຄວາມຫວັງວ່າ ຈະສ້າງພື້ນຖານອັນໝັ້ນແກ່ນເພື່ອໃຫ້ ເອີຣົບ ກາຍເປັນສູນພັດທະນາ AI ແຖວໜ້າໂລກ.

ເມື່ອກ່າວຄຳເຫັນໃນເຫດການນີ້, ທ່ານນາງ von der Leyen  ເນັ້ນໜັກວ່າ AI ສວມບົດບາດສຳຄັນໃນການພັດທະນາຂອງເອີຣົບ. ທ່ານນາງຖືວ່າ ເຕັກໂນໂລຢີນີ້ ຈະປະກອບສ່ວນປົວແປງການບໍລິການເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບ, ຊຸກຍູ້ການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ປ່ຽນແປງໃໝ່, ພ້ອມທັງຍົກສູງຄວາມສາມາດແກ້ງແຍ້ງ. ທ່ານກໍສະແດງຄວາມປາດຖະໜາວ່າ AI ຈະກາຍເປັນກຳລັງໜູນຊຸກຍູ້ການເຕີບໂຕ ແລະ ນຳມາເຊິ່ງຜົນປະໂຫຍດລວມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

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