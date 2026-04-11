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ຂ່າວສານ

EU ຄັດ​ຄ້ານ​ແນວ​ຄວາມ​ຄິ​ດ​ເກັບ​ຄ່າ​ທຳ​ນຽມ​ຜ່ານ​ຊ່ອງ​ແຄບ​ທະ​ເລ Hormuz

ກົດ​ໝາຍ​ສາ​ກົນ​ກຳ​ນົດ​ສິດ​ເສ​ລີ​ໃນ​ການ​ເດີນ​ເຮືອ, ໝາຍ​ຄວາມ​ວ່າ​​ໂດຍ ​ພື້ນ​ຖານ ຈະບໍ່​ເກັບ​ບໍ່​ວ່າ​ຄ່າ​ທຳ​ນຽມ​ໃດໆ​ທັງ​ນັ້ນ”.
  ປັດ​ຈຸ​ບັນ ມີ​ກ່ຳ​ປັ່ນ​ປະ​ມານກວ່າ 800 ລຳ​ຖືກ​ຕິດ​ຄ້າງ​ຢູ່​ຊ່ອງ​ແຄບ​ທະ​ເລ Hormuz. (ພາບ: Anadolu Agency/TTXVN)  

ເມື່ອ​ກ່າວ​ຄຳ​ເຫັນ​ໃນ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຖະ​ແຫຼງ​ຂ່າວ​ຢູ່ ບ​ຣຸກ​ແຊັນ (ແບນ​ຊິກ), ວັນ​ທີ 09 ເມ​ສາ, ໂຄ​ສົກ​ຂອງ​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ເອີ​ຣົບ (EC), ທ່ານ Anouar El Anouni ໄດ້ຍົກ​ອອກ​ຂໍ້​ອ​້າງ​ດ້ານ​ກົດ​ໝາຍ​ສາ​ກົນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ສິດ​ເສ​ລີໃນ​ການ​ເດີນ​ເຮືອ ເພື່ອ​ແນ​ໃສ່​ຄັດ​ຄ້ານ​ແນວ​ຄວາມ​ຄິດ​ຂອງ ອີ​ຣານ ທີ່​ຈະ ເກັບ​ຄ່າ​ທຳ​ນຽມ​ເມື່ອ​ຜ່ານ​ຊ​່ອງ​ແຄບ​ທະ​ເລ Hormuz. ຕາມ​ນັ້ນ​ແລ້ວ, “ກົດ​ໝາຍ​ສາ​ກົນ​ກຳ​ນົດ​ສິດ​ເສ​ລີ​ໃນ​ການ​ເດີນ​ເຮືອ, ໝາຍ​ຄວາມ​ວ່າ​​ໂດຍ ​ພື້ນ​ຖານ ຈະບໍ່​ເກັບ​ບໍ່​ວ່າ​ຄ່າ​ທຳ​ນຽມ​ໃດໆ​ທັງ​ນັ້ນ”. ທ່ານ Anouar El Anouni ກໍ​ຊີ້​ແຈ້ງ​ສິດ​ເສ​ລີ​ໃນ​ການ​ເດີນ​ເຮືອແມ່ນ “ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ທາງ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ທີ່​ຕ້ອງ​ໄດ້​ຮັບ​ການຮັບ​ປະ​ກັນ”.

ເລື່ອງ​ເປີດ​ປະ​ຕູ​ເສັ້ນ​ທາງທະ​ເລ​ສຳ​ຄັນ​ຜ່ານ​ຊ່ອງ​ແຄບ​ທະ​ເລ Hormuz ແມ່ນ​ສາ​ເຫດ​ຕົ້ນ​ຕໍ​ກໍ່​ໃຫ້​ເກ​ີດ​ການ​ໂຕ້​ຖຽງ​ກັນ​ກ່ອນ​ເວ​ລາ​ດຳ​ເນີນ​ບັນ​ດາ​ຮອບ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ລະ​ຫວ່າງ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ແລະ ອີ​ຣານ ທີ່ຄາດ​ວ່າ ຈະ​ເລີ່ມ​ຕົ້ນ​ໃນ​ວັນ​ທີ 10 ເມ​ສາ ຢູ່ ປາ​ກິດ​ສະ​ຖານ.

​ຜ່ານຂໍ້​ມູນ​ຕິດ​ຕາມກວດ​ກາ​ການ​ເດີນ​ເຮືອນ ກໍ​ຊີ້​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ ຊ່ອງ​ແຄບ​ທະ​ເລ Hormuz ຍັງ​​ບໍ່​ທັນ​ໄດ້​​ເປີດ​ປະ​ຕ​ູ​ຄືນ​​ຢ່າງ​ແທ້​ຈິງ ພາຍຫຼັງທີ່​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ຢຸດ​ຍິງ​ລະ​ຫວ່າງ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ແລະ ອີ​ຣານ ມີ​ຜົນ​ສັກ​ສິດ. ປັດ​ຈຸ​ບັນ ມີ​ກ່ຳ​ປັ່ນ​ປະ​ມານກວ່າ 800 ລຳ​ຖືກ​ຕິດ​ຄ້າງ​ຢູ່​ຊ່ອງ​ແຄບ​ທະ​ເລ Hormuz.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ອິດ​ສະ​ຣາ​ແອັນ ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ໃຫ້​ສັດ​ຕະ​ຍາ​ບັນ​ເຂດ​ຕັ້ງ​ຖິ່ນ​ຖານ​ໃໝ່ 34 ແຫ່ງ ຢູ່​ຝັ່ງ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ

ອິດ​ສະ​ຣາ​ແອັນ ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ໃຫ້​ສັດ​ຕະ​ຍາ​ບັນ​ເຂດ​ຕັ້ງ​ຖິ່ນ​ຖານ​ໃໝ່ 34 ແຫ່ງ ຢູ່​ຝັ່ງ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ

ວັນ​ທີ 09 ເມ​ສາ, ຄະ​ນະ​ລັດ​ຖະ​ບານ ອິ​ດ​ສະ​ຣາ​ແອັນ ໄດ້​ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ໃຫ້​ສັດ​ຕະ​ຍາ​ບັນ​ຕັ້ງ​ຖິ່ນ​ຖານ​ໃໝ່ 34 ແຫ່ງ ຢູ່​ຝັ່ງ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກແມ່​ນ້ຳ​ຈໍ​ແດນ​ໃນ​ສະ​ພາບ​ການ​ປະ​ເທດ​ນີ້​ພວມ​ຜັນ​ຂະ​ຫຍາຍຫຼາຍ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ທາງ​​ທະ​ຫານ​ໃນຫຼາຍ​ສະ​ໜາມ​ຮົບ.
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