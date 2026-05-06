ຂ່າວສານ
EU ກຽມພ້ອມ “ທຸກແຜນການ” ຕໍ່ຄຳກ່າວເຕືອນຂອງ ອາເມລິກາ ກ່ຽວກັບການເພີ່ມອັດຕາພາສີສຳລັບລົດໂອໂຕ
ເມື່ອກ່າວຄຳເຫັນຕໍ່ວົງການນັກຂ່າວຢູ່ Yerevan (ອາກເມເນຍ), ທ່ານນາງ Ursula von der Leyen ປະທານຄະນະກຳມະການເອີຣົບ ຢັ້ງຢືນວ່າ EU ຍັງປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງດ້ານການຄ້າທີ່ບັນລຸໄດ້ກັບ ອາເມລິກາ ເມື່ອປີ 2025 ແລະ ຊີ້ແຈ້ງວ່າ EU ມຸ່ງໄປເຖິງຜົນປະໂຫຍດລວມ, ການຮ່ວມມື ແລະ ຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ - ແຕ່ກໍກຽມພ້ອມຮັບມືກັບທຸກກໍລະນີ.
ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ທ່ານ Trump ຖະແຫຼງວ່າ ອາດຈະຍົກອັດຕາພາສີສຳລັບລົດໂອໂຕ ແລະ ລົດບັນທຸກທີ່ນຳເຂົ້າຈາກ EU ແຕ່ 15% ຂຶ້ນເປັນ 25%. ເຖິງວ່າ ຍັງບໍ່ທັນປະກາດມາດຕະການລະອຽດ, ຄະນະກຳມະການເອີຣົບ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ພວມຊັ່ງຊາຕໍ່ທຸກການເລືອກເຟັ້ນ ຖ້າ ອາເມລິກາ ຈະຈັດວາງອັດຕາພາສີໃໝ່ຢ່າງແທ້ຈິງ.
ໃນຂະນະນັ້ນ, ທ່ານ Emmanuel Macron ປະທານາທິບໍດີ ຝລັ່ງ ກໍ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ EU ກຽມພ້ອມເຄື່ອນໄຫວເຄື່ອງມືຕ້ານການບີບບັງຄັບດ້ານການຄ້າ (ACI) - ເຊິ່ງເປັນກົນໄກທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແນໃສ່ຮັບມືກັບບັນດາກຳລັງກົດດັນດ້ານການເມືອງຈາກພາຍນອກ. ທ່ານຕຳໜິບັນດາ “ໄພນາບຂູ່ທີ່ກໍ່ຄວາມຂາດສະຖຽນລະພາບ” ແລະ ຖືວ່າ EU ຕ້ອງນຳໃຊ້ບັນດາເຄື່ອງມືທີ່ໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມຈຸດປະສົງ.