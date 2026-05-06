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ຂ່າວສານ

EU ກຽມ​ພ້ອມ “ທຸກ​ແຜນ​ການ” ຕໍ່​ຄຳ​ກ່າວ​ເຕືອນ​ຂອງ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ເພີ່ມ​ອັດ​ຕາ​ພາ​ສີ​ສຳ​ລັບ​ລົດ​ໂອ​ໂຕ

ວັນ​ທີ 05 ພຶດ​ສະ​ພາ, ສະ​ຫະ​ພາບ​ເອີ​ຣົບ (EU) ຖະ​ແຫຼງວ່າ ໄດ້​ກະ​ກຽມ​ໃຫ້​ແກ່ “ທຸກ​ແຜນ​ການ” ພາຍຫຼັງ​ທີ່​ທ່ານ Donald Trump ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ກ່າວ​ເຕືອນ​ເພີ່ມ​ອັດ​ຕາ​ພາ​ສີ​ສຳ​ລັບ​ລົດ​ໂອ​ໂຕ​ນຳ​ເຂົ້າ​ຈາກ ເອີ​ຣົບ.

ເມື່ອ​ກ່າວ​ຄຳ​ເຫັນ​ຕໍ່​ວົງ​ການ​ນັກ​ຂ່າວ​ຢູ່ Yerevan (ອາກ​ເມ​ເນຍ), ທ່ານ​ນາງ Ursula von der Leyen ປະ​ທານ​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ເອີ​ຣົບ ຢັ້ງ​ຢືນ​ວ່າ EU ຍັງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ດ້ານ​ການ​ຄ້າທີ່​ບັນ​ລຸ​ໄດ້​ກັບ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ເມື່ອ​ປີ 2025 ແລະ ຊີ້​ແຈ້ງວ່າ EU ມຸ່ງ​ໄປ​ເຖິງ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ລວມ, ການ​ຮ່ວມ​ມື ແລະ ຄວາມ​ໄວ້​ເນື້ອ​ເຊື່ອ​ໃຈ - ແຕ່​ກໍ​ກຽມ​ພ້ອມ​ຮັບ​ມື​ກັບ​ທຸກ​ກໍ​ລະ​ນີ.

ກ່ອນ​ໜ້າ​ນັ້ນ, ທ່ານ Trump ຖະ​ແຫຼງວ່າ ອາດ​ຈະ​ຍົກ​ອັດ​ຕາ​ພາ​ສີ​ສຳ​ລັບ​ລົດ​ໂອ​ໂຕ ແລະ ລົດ​ບັນ​ທຸກ​ທີ່​ນຳ​ເຂົ້າ​ຈາກ EU ແຕ່ 15% ຂຶ້ນ​ເປັນ 25%. ເຖິງວ່າ ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ປະ​ກາດມາດ​ຕະ​ການລະ​ອຽດ, ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ເອີ​ຣົບ ໃຫ້​ຮູ້​ວ່າ ພວມ​ຊັ່ງ​ຊາ​ຕໍ່​ທຸກ​ການ​ເລືອກ​ເຟັ້ນ ຖ້າ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ຈະ​ຈັດ​ວາງ​ອັດ​ຕາ​ພາ​ສີ​ໃໝ່​ຢ່າງ​ແທ້​ຈິງ.

ໃນ​ຂະ​ນະ​ນັ້ນ, ທ່ານ Emmanuel Macron ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ຝ​ລັ່ງ ​ກໍ່ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້ EU ກຽມ​ພ້ອມ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ເຄື່ອງ​ມື​ຕ້​ານ​ການບີບ​ບັງ​ຄັບ​ດ້ານ​ການ​ຄ້າ (ACI) - ເຊິ່ງ​ເປັນ​ກົນ​ໄກ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ເຂັ້ມ​ແຂງ ແນ​ໃສ່​ຮັບ​ມື​ກັບ​ບັນ​ດາ​ກຳ​ລັງ​ກົດ​ດັນ​ດ້ານ​ການ​ເມືອງ​ຈາກ​ພາຍ​ນອກ. ທ່ານ​ຕຳ​ໜິ​ບັນ​ດາ “ໄພ​ນາບ​ຂູ່​​ທີ່​ກໍ່​ຄວາມ​ຂາດ​ສະ​ຖຽນ​ລະ​ພາບ” ແລະ ຖື​ວ່າ EU ຕ້ອງ​ນຳ​ໃຊ້​ບັນ​ດາ​ເຄື່ອງ​ມື​ທີ່​ໄດ້​ສ້າງ​ຕັ້ງ​​ຂຶ້ນ​ໃຫ້ຖືກ​ຕ້ອງ​ຕາມ​ຈຸດ​ປະ​ສົງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ Donald Trump ຍ້ອງ​ຍໍ​ສາຍ​ພົວ​ພັນ​ອັນ​ດີ​ງາມ​ກັບ ຈີນ ກ່ອນ​ເວ​ລາ​ເດີນ​ທາງ​ໄປ​ຢ້ຽມ​ຢາມ ປັກ​ກິ່ງ

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ Donald Trump ຍ້ອງ​ຍໍ​ສາຍ​ພົວ​ພັນ​ອັນ​ດີ​ງາມ​ກັບ ຈີນ ກ່ອນ​ເວ​ລາ​ເດີນ​ທາງ​ໄປ​ຢ້ຽມ​ຢາມ ປັກ​ກິ່ງ

ວັນ​ທີ 05 ພຶ​ດ​ສະ​ພາ, ທ່ານ​ Donald Trump ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ໄດ້​ເນັ້ນ​ໜັກເຖິງສາຍ​ພົວ​ພັນອັນ “ດີ​ງາມ​ທີ່​ສຸດ” ກັບ​ທ່ານ ສີ​ຈີ້ນ​ຜິງ ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຈີນ, ໃນ​ສະ​ພາບ​ການ​ສະ​ພາບ​ການ​ການ​ນຳ​ສອງ​ທ່ານ​ກະ​ກຽມ​ມີ​ການ​ພົບ​ປະ​ແບບ​ເຊິ່ງ​ໜ້າ​ຢູ່ ປັກ​ກິ່ງ ໃນ​ກາງ​ເດືອນ​ນີ້.
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