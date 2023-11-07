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ຂ່າວສານ

ECB: ໄຟ​ເງິ​ນ​ເຟີ້ ເອີ​ຣົບ ອາດ​ຈະ​ຕ່ຳ​ກວ່າ 2% ໃນ​ປີ 2025

ທ່ານນາງ Christine Lagarde, ປະທານ ECB ເນັ້ນໜັກວ່າ ເອີຣົບ ຕັດສິນໃຈນຳອັດຕາໄພເງິນເຟີ້ໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບຕ່ຳກວ່າ 2%.
ທ່ານນາງ Christine Lagarde, ປະທານ ECB (ພາບ: Bloomberg)

ປະທານທະນາຄານສູນກາງເອີຣົບ (ECB) ເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ອາດສາມາດນຳໄພເງິນເຟີ້ຫຼຸດລົງຕ່ຳກວ່າ 2% ໃນປີ 2025. ເມື່ອຕອບສຳພາດຕໍ່ນັກຂ່າວໜັງສືພິມ Kathimerini ຂອງ ເກຼັກ, ທ່ານນາງ Christine Lagarde, ປະທານ ECB ເນັ້ນໜັກວ່າ ເອີຣົບ ຕັດສິນໃຈນຳອັດຕາໄພເງິນເຟີ້ໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບຕ່ຳກວ່າ 2%. ຕາມການຄາດຄະເນໃນປັດຈຸບັນ, ເອີຣົບ ຈະບັນລຸໄດ້ເປົ້າໝາຍນີ້ໃນປີ 2025.

ທ່ານນາງ ໄດ້ແບ່ງປັນວ່າ ທ່ານບໍ່ເປັນຫ່ວງຕໍ່ບັນດາຄວາມມານະພະຍາຍາມຂອງທະນາຄານຈະຖືກຜົນກະທົບຈາກບັນດາປັດໄຈການເມືອງ. ທ່ານນາງ ຢັ້ງຢືນໜ້າທີ່ຂອງ ECB ແມ່ນຮັບປະກັນໃຫ້ລາຄາເປັນປົກກະຕິ, ແລະ ນັ້ນແມ່ນວິທີປະກອບສ່ວນດີທີ່ສຸດແກ່ສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບສັງຄົມ, ພິເສດແມ່ນສຳລັບບັນດາປະເທດສະມາຊິກທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງກວ່າເພິ່ນ.

ECB ໄດ້ຢຸດຕິຊົ່ວຄາວບັ້ນເພີ່ມອັດຕາດອກເບ້ຍ ແບບບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ ເພື່ອຄວບຄຸມໄພເງິນເຟີ້.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

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ເປີດກ້ວາງຮູບແບບການກວດແລະ ປິ່ນປົວພະຍາດທາງໄກ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 7/11, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານ ແລະ ຊີ້ນຳຂອງທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫ້ວ, ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ດຳເນີນການຊັກຖາມບັນດາລັດຖະມົນຕີບັນດາ ກະຊວງໃນກຸ່ມຂົງເຂດວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ; ການສຶກສາ ແລະ ກໍສ້າງ; ວັດທະນະທໍາ, ກິລາແລະການທ່ອງທ່ຽວ; ສາທາລະນະສຸກ; ແຮງງານ, ທະຫານເສຍອົງຄະ ແລະ ສັງຄົມ; ຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ການສື່ສານ.
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