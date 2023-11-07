ຂ່າວສານ
ECB: ໄຟເງິນເຟີ້ ເອີຣົບ ອາດຈະຕ່ຳກວ່າ 2% ໃນປີ 2025
ປະທານທະນາຄານສູນກາງເອີຣົບ (ECB) ເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ອາດສາມາດນຳໄພເງິນເຟີ້ຫຼຸດລົງຕ່ຳກວ່າ 2% ໃນປີ 2025. ເມື່ອຕອບສຳພາດຕໍ່ນັກຂ່າວໜັງສືພິມ Kathimerini ຂອງ ເກຼັກ, ທ່ານນາງ Christine Lagarde, ປະທານ ECB ເນັ້ນໜັກວ່າ ເອີຣົບ ຕັດສິນໃຈນຳອັດຕາໄພເງິນເຟີ້ໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບຕ່ຳກວ່າ 2%. ຕາມການຄາດຄະເນໃນປັດຈຸບັນ, ເອີຣົບ ຈະບັນລຸໄດ້ເປົ້າໝາຍນີ້ໃນປີ 2025.
ທ່ານນາງ ໄດ້ແບ່ງປັນວ່າ ທ່ານບໍ່ເປັນຫ່ວງຕໍ່ບັນດາຄວາມມານະພະຍາຍາມຂອງທະນາຄານຈະຖືກຜົນກະທົບຈາກບັນດາປັດໄຈການເມືອງ. ທ່ານນາງ ຢັ້ງຢືນໜ້າທີ່ຂອງ ECB ແມ່ນຮັບປະກັນໃຫ້ລາຄາເປັນປົກກະຕິ, ແລະ ນັ້ນແມ່ນວິທີປະກອບສ່ວນດີທີ່ສຸດແກ່ສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບສັງຄົມ, ພິເສດແມ່ນສຳລັບບັນດາປະເທດສະມາຊິກທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງກວ່າເພິ່ນ.
ECB ໄດ້ຢຸດຕິຊົ່ວຄາວບັ້ນເພີ່ມອັດຕາດອກເບ້ຍ ແບບບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ ເພື່ອຄວບຄຸມໄພເງິນເຟີ້.