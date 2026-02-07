Báo Ảnh Việt Nam

ຂ່າວສານ

ECB ຮັກ​ສາ​ອັດ​ຕາ​ດອກ​ເບ້ຍ​ຄື​ເກົ່າ ເມື່ອ​ສະ​ກຸນ​ເງິນ ເອີ​ໂຣ ​ແຂງຄ່າ

ທະນາຄານສູນກາງເອີຣົບ (ECB) ໄດ້ຕົກລົງຮັກສາອັດຕາດອກເບ້ຍຄືເກົ່າເປັນຄັ້ງທີ 5 ຢ່າງລຽນຕິດ, ຢູ່ໃນລະດັບອັດຕາດອກເບ້ຍມາດຖານແມ່ນ 2%, ເຊິ່ງໄດ້ຮັກສາມາແຕ່ເດືອນມິຖຸນາ 2025.

ທີ່ກອງປະຊຸມໃນວັນທີ 05 ກຸມພາ ຢູ່ສຳນັກງານຢູ່ Frankfurt (ເຢຍລະມັນ), ທະນາຄານສູນກາງເອີຣົບ (ECB) ໄດ້ຕົກລົງຮັກສາອັດຕາດອກເບ້ຍຄືເກົ່າເປັນຄັ້ງທີ 5 ຢ່າງລຽນຕິດ, ຢູ່ໃນລະດັບອັດຕາດອກເບ້ຍມາດຖານແມ່ນ 2%, ເຊິ່ງໄດ້ຮັກສາມາແຕ່ເດືອນມິຖຸນາ 2025. ເມື່ອອະທິບາຍໃຫ້ແກ່ການຕົກລົງດັ່ງກ່າວ, ECB ຖືວ່າ ພື້ນຖານເສດຖະກິດຂົງເຂດສະກຸນເງິນລວມເອີໂຣ (Eurozone) ຍັງຄົງມີຄວາມສາມາດຢ່າງພຽງພໍເພື່ອທົນທານຕໍ່ກັບບັນດາຄວາມວິຕົກກັງວົນຕໍ່ຜົນກະທົບຂອງສະກຸນເງິນ ເອີໂຣ ທີ່ນັບມື້ນັບເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງແຮງກວ່າ. ກ່ຽວກັບໄພເງິນເຟີ້, ECB ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ “ໄພເງິນເຟີ້ຈະຮັກສາສະຖຽນລະພາບປິ່ນອ້ອມເປົ້າໝາຍຂອງ ECB ໃນໄລຍະກາງ”.

        ໃນການຜັນແປໜຶ່ງຂອງວັນດຽວກັນ, ທະນາຄານສູນກາງອັງກິດ ກໍຕົກລົງຮັກສາອັດຕາດອກເບ້ຍມາດຖານໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບ 3,75%, ພ້ອມທັງຫຼຸດຜ່ອນການຄາດຄະເນລະດັບການເຕີບໂຕຂອງ ອັງກິດ ໃນປີ 2026 ແລະ 2027. ທະນາຄານສູນກາງອັງກິດ ຄາດວ່າລະດັບເຕີບໂຕ GDP ຈະບັນລຸ 0,9% ໃນປີ 2026 ແລະ 1,5% ໃນປີ 2027. ບັນດາຕົວເລກທີ່ໄດ້ຄາດຄະເນກ່ອນໜ້ານັ້ນ ແມ່ນ 1,25% ໃນປີ 2026 ແລະ 1,6% ໃນປີ 2027 ຕາມລຳດັບ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

