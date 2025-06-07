ຂ່າວສານ ECB ຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາດອກເບ້ຍ 07/06/2025 ປັດຈຸບັນ ໄພເງິນເຟີ້ ໃນ Eurozone ໄດ້ຮັບການຄວບຄຸມພາຍຫຼັງການເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງແຮງຍ້ອນພະຍາດໂຄວິດ - 19, ບັນລຸ 1,9%ໃນເດືອນພຶດສະພາ 2025. ສຳນັກງານ ທະນາຄານສູນກາງເອີລົບ (ECB) (ພາບ: REUTERS/Wolfgang Rattay)ວັນທີ 5 ມິຖຸນາ, ທະນາຄານສູນກາງເອີລົບ (ECB) ໄດ້ຫຼຸດອັດຕາດອກເບ້ຍລົງ 0,25 ຍ້ອນຄວາມວິຕົກກັງວົນ ກ່ຽວກັບພື້ນຖານເສດຖະກິດພາກພື້ນນຳໃຊ້ສະກຸນເງິນ euro (Eurozone) ພວມປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ຄວາມເຄັ່ງຕຶງດ້ານການຄ້າທົ່ວໂລກເພີ່ມຂຶ້ນ. ດັ່ງນັ້ນ, ນັບແຕ່ເດືອນມິຖຸນາ 2024, ECB ໄດ້ຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາດອກເບ້ຍລົງ 8 ເທື່ອ, ເທົ່າກັບ2ຄະແນນສ່ວນຮ້ອຍ, ເພື່ອແນໃສ່ໜູນຊ່ວຍພື້ນຖານເສດຖະກິດ Eurozone. ອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນຝາກຫຼຸດລົງແຕ່ 2,25% ລົງ 2%, ອັດຕາດອກເບ້ຍກູ້ຢຶມຫຼຸດແຕ່ 2,65% ລົງ 2,4%. ປັດຈຸບັນ ໄພເງິນເຟີ້ ໃນ Eurozone ໄດ້ຮັບການຄວບຄຸມພາຍຫຼັງການເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງແຮງຍ້ອນພະຍາດໂຄວິດ - 19, ບັນລຸ 1,9%ໃນເດືອນພຶດສະພາ 2025. ອັດຕາເງິນເຟີ້ພວມໃກ້ກັບລະດັບເປົ້າໝາຍ 2%ຂອງ ECB, ລະດັບປານກາງ, ໝາຍຄວາມໝາຍບໍ່ກະຕຸກຊຸກຍູ້ ແລະ ບໍ່ເຮັດໃຫ້ການເຕີບໂຕຊັກຊ້າລົງ. ໃນສະພາບການນັ້ນ, ECB ໄດ້ຫັນປ່ຽນຈຸດສຸມຈາກການຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍກູ້ຢຶມເງິນ ໄປຍັງການຊຸກຍູ້ພື້ນຖານເສດຖະກິດທີ່ພວມປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຂອງ 20 ປະເທດ Eurozone. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)