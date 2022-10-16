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ຂ່າວສານ

ECB ຄາດ​ຄະ​ເນ​​ໄພ​ຊຸດ​ໂຊມ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ຂອງ Eurozone

ນັບແຕ່ທ້າຍເດືອນສິງຫາຜ່ານມາ, ເອີຣົບ ບໍ່ໄດ້ຮັບອາຍແກັດຈາກ ລັດເຊຍ ຜ່ານລະບົບທໍ່ສົ່ງນ້ຳມັນທາງທິດເໜືອເລກ 1, ເຮັດໃຫ້ລາຄາພະລັງງານຢູ່ທະວີບນີ້ເພີ່ມຂຶ້ນສູງ, ຍູ້ໄພເງິນເຟີ້ທີ່ພວມສູງແລ້ວໃຫ້ຂຶ້ນສູງລະດັບສະຖິຕິ ຈົນຮອດ 10% ໃນເດືອນກັນຍາ ຜ່ານມາ.
  ສຳນັກງານທະນາຄານສູນກາງ ເອີຣົບ (ECB) (ພາບ: AFP/TTXVN)  

ເປັນສິ່ງທີ່ບໍ່ແນ່ນອນກ່ຽວກັບການນຳເຂົ້າພະລັງງານຈາກ ລັດເຊຍ  ພວມຍູ້ພາກພື້ນນໍາໃຊ້ສະກຸນເງິນລວມ ເອີຣົບ (Eurozone) ໃກ້ຈະຕົກເຂົ້າສູ່ສະພາບເສດຖະກິດຊຸດໂຊມໃນປີ 2023. ຂໍ້ສັງເກດນີ້ ໂດຍທ່ານ Luis de Guindos ຮອງປະທານທະນາຄານສູນກາງ ເອີຣົບ (ECB) ຍົກອອກມາໃນວັນທີ 14 ຕຸລາ ໃນຂະນະທີ່ຕອບສຳພາດຕໍ່ນັກຂ່າວໜັງສືພິມເສດຖະກິດປະຈຳອາທິດ Verslo Zinios ຂອງ Litva.

ນັບແຕ່ທ້າຍເດືອນສິງຫາຜ່ານມາ, ເອີຣົບ ບໍ່ໄດ້ຮັບອາຍແກັດຈາກ ລັດເຊຍ ຜ່ານລະບົບທໍ່ສົ່ງນ້ຳມັນທາງທິດເໜືອເລກ 1, ເຮັດໃຫ້ລາຄາພະລັງງານຢູ່ທະວີບນີ້ເພີ່ມຂຶ້ນສູງ, ຍູ້ໄພເງິນເຟີ້ທີ່ພວມສູງແລ້ວໃຫ້ຂຶ້ນສູງລະດັບສະຖິຕິ ຈົນຮອດ 10% ໃນເດືອນກັນຍາ ຜ່ານມາ. ECB ກໍຄືທະນາຄານສູນກາງຫຼາຍແຫ່ງໃນໂລກ ໄດ້ເພີ່ມອັດຕາດອກເບ້ຍຂຶ້ນ ເພື່ອແນໃສ່ “ຄວບຄຸມ” ໄພເງິນເຟີ້, ແຕ່ພັດເຮັດໃຫ້ຄວາມຕ້ອງການບໍລິໂພກຫຼຸດລົງ, ອັນໄດ້ຍູ້ພື້ນຖານເສດຖະກິດຕົກເຂົ້າສູ່ໄຟຖືກຊຸດໂຊມ.

ECB ຄາດວ່າ ໃນກໍລະນີ ແງ່ຫວັງເສດຖະກິດມືດມົນ, ໄພເງິນເຟີ້ໃນແຕ່ລະປີຂອງ Eurozone  ອາດຈະຂຶ້ນເຖິງ 8,4% ໃນປີນີ້ ແລະ 6,9% ໃນປີ 2023.

ຕາມແຜນການແລ້ວ, ສະພາບໍລິຫານ ECB ຈະຈັດກອງປະຊຸມກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍເງິນຕາ ຄັ້ງຕໍ່ໄປໃນວັນທີ 27 ຕຸລາ ຈະມາເຖິງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

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