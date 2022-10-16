ຂ່າວສານ
ECB ຄາດຄະເນໄພຊຸດໂຊມເສດຖະກິດຂອງ Eurozone
ເປັນສິ່ງທີ່ບໍ່ແນ່ນອນກ່ຽວກັບການນຳເຂົ້າພະລັງງານຈາກ ລັດເຊຍ ພວມຍູ້ພາກພື້ນນໍາໃຊ້ສະກຸນເງິນລວມ ເອີຣົບ (Eurozone) ໃກ້ຈະຕົກເຂົ້າສູ່ສະພາບເສດຖະກິດຊຸດໂຊມໃນປີ 2023. ຂໍ້ສັງເກດນີ້ ໂດຍທ່ານ Luis de Guindos ຮອງປະທານທະນາຄານສູນກາງ ເອີຣົບ (ECB) ຍົກອອກມາໃນວັນທີ 14 ຕຸລາ ໃນຂະນະທີ່ຕອບສຳພາດຕໍ່ນັກຂ່າວໜັງສືພິມເສດຖະກິດປະຈຳອາທິດ Verslo Zinios ຂອງ Litva.
ນັບແຕ່ທ້າຍເດືອນສິງຫາຜ່ານມາ, ເອີຣົບ ບໍ່ໄດ້ຮັບອາຍແກັດຈາກ ລັດເຊຍ ຜ່ານລະບົບທໍ່ສົ່ງນ້ຳມັນທາງທິດເໜືອເລກ 1, ເຮັດໃຫ້ລາຄາພະລັງງານຢູ່ທະວີບນີ້ເພີ່ມຂຶ້ນສູງ, ຍູ້ໄພເງິນເຟີ້ທີ່ພວມສູງແລ້ວໃຫ້ຂຶ້ນສູງລະດັບສະຖິຕິ ຈົນຮອດ 10% ໃນເດືອນກັນຍາ ຜ່ານມາ. ECB ກໍຄືທະນາຄານສູນກາງຫຼາຍແຫ່ງໃນໂລກ ໄດ້ເພີ່ມອັດຕາດອກເບ້ຍຂຶ້ນ ເພື່ອແນໃສ່ “ຄວບຄຸມ” ໄພເງິນເຟີ້, ແຕ່ພັດເຮັດໃຫ້ຄວາມຕ້ອງການບໍລິໂພກຫຼຸດລົງ, ອັນໄດ້ຍູ້ພື້ນຖານເສດຖະກິດຕົກເຂົ້າສູ່ໄຟຖືກຊຸດໂຊມ.
ECB ຄາດວ່າ ໃນກໍລະນີ ແງ່ຫວັງເສດຖະກິດມືດມົນ, ໄພເງິນເຟີ້ໃນແຕ່ລະປີຂອງ Eurozone ອາດຈະຂຶ້ນເຖິງ 8,4% ໃນປີນີ້ ແລະ 6,9% ໃນປີ 2023.
ຕາມແຜນການແລ້ວ, ສະພາບໍລິຫານ ECB ຈະຈັດກອງປະຊຸມກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍເງິນຕາ ຄັ້ງຕໍ່ໄປໃນວັນທີ 27 ຕຸລາ ຈະມາເຖິງ.