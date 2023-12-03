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ຂ່າວສານ

COP28: ກ່ວາ 130 ປະເທດໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາ ນຳການຜະລິດ ທັນຍາຫານເຂົ້າແຜນການຫລຸດອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ

ມີທັງໝົດ 134 ປະເທດໄດ້ຜະລິດ 70% ຈຳນວນທັນຍາຫານໃນທົ່ວໂລກ ໄດ້ເຊັ່ນຖະແຫຼງການຮ່ວມເນັ້ນໜັກການບຸລິມະສິດ ພັດທະນາລະບົບທັນຍາຫານ, ສະບຽງອາຫານ ແລະ ກະສິກຳແບບຍືນຍົງ ແລະ ປັບຕົວກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າ ອາກາດ.
ບັນດາຜູ້ແທນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ

ວັນທີ 1 ທັນວາ, ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 28 ບັນດາຝ່າຍເຂົ້າຮ່ວມສົນທິສັນຍາແມ່ຂອງ ສປຊ ກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ (COP28) ຢູ່ Dubai, ສະຫະລັດ ອາຣັບ ເອມີເລັດ, ມີກ່ວາ 130 ປະເທດໃນໂລກໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບນຳບັນຫາສະບຽບ ອາຫານ, ທັນອາຫານ ແລະ ກະສິກຳ ເຂົ້າແຜນການເຄືື່ອນໄຫວດິນຟ້າອາກາດແຫ່ງຊາດ.

ມີທັງໝົດ 134 ປະເທດໄດ້ຜະລິດ 70% ຈຳນວນທັນຍາຫານໃນທົ່ວໂລກ ໄດ້ເຊັ່ນຖະແຫຼງການຮ່ວມເນັ້ນໜັກການບຸລິມະສິດ ພັດທະນາລະບົບທັນຍາຫານ, ສະບຽງອາຫານ ແລະ ກະສິກຳແບບຍືນຍົງ ແລະ ປັບຕົວກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າ ອາກາດ. ຖະແຫຼງການຢັ້ງຢືນວ່າບັນດາປະເທດຈະເພີ່ມທະວີການຫັນປ່ຽນລະບົບສະບຽງ ອາຫານ, ຕິດພັນຄວາມມານະພະຍາຍາມນີ້ກັບແຜນການແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບການຫລຸດ ຜ່ານອາຍພິດ. ນອກຈາກນັ້ນ, ບັນດາປະເທດ ກໍ່ເຫັນດີເປັນເອກະພາບຍູ້ແຮງການໜູນ ຊ່ວຍຊາວກະສິກອນ ແລະ ບັນດານັກຜະລິດສະບຽງອາຫານທີ່ຖືກຜົນສະທ້ອນຈາກການ ປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ຜ່ານການເພີ່ມທະວີແຫຼ່ງກຳລັງໜູນຊ່ວຍ, ພັດທະນາ, ຫັນພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ລະບົບກ່າວເຕືອນໄວ ເປັນທັນສະໄໝ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ພົບປະ ສອງຝ່າຍຢູ່ນອກກອງປະຊຸມສຸດຍອດການກະທຳ ດິນຟ້າອາກາດໂລກ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ພົບປະ ສອງຝ່າຍຢູ່ນອກກອງປະຊຸມສຸດຍອດການກະທຳ ດິນຟ້າອາກາດໂລກ

ທ່ີການພົບປະກັບທ່ານປະທານາທິບໍດີ ຝລັ່ງ Emmanuel Macron, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ຕີລາຄາສູງການ ພັດທະນາປະສິດທິຜົນ ຂອງການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດ ຫວຽດນາມ - ຝລັ່ງ
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