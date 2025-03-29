Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

Bloomberg: ຫວຽດນາມ ມີລະດັບເຕີບໂຕດ້ານການທ່ອງທ່ຽວທີ່ລື່ນກາຍຢູ່ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້

Bloomberg ໄດ້ຄັດສະເໜີຂໍ້ມູນຕົວເລກໂດຍຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ, ລະດັບເຕີບໂຕດ້ານການທ່ອງທ່ຽວຂອງ ຫວຽນາມ ລື່ນກາຍຢ່າງເຫັນໄດ້ຊັດ.
(ພາບປະກອບ: nhandan.vn)

ສຳນັກຂ່າວສານ Bloomberg ຫາກໍ່ລົງບົດຂຽນໄຈ້ແຍກ ແລະ ອະທິບາຍກ່ຽວກັບບັນດາປັດໄຈເພື່ອນຳ ຫວຽດນາມ ກາຍເປັນປະເທດນຳໜ້າກ່ຽວກັບລະດັບເຕີບໂຕດ້ານການທ່ອງທ່ຽວຢູ່ພາກພື້ນ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້.

Bloomberg ໄດ້ຄັດສະເໜີຂໍ້ມູນຕົວເລກໂດຍຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ, ລະດັບເຕີບໂຕດ້ານການທ່ອງທ່ຽວຂອງ ຫວຽນາມ ລື່ນກາຍຢ່າງເຫັນໄດ້ຊັດ. ຫວຽດນາມ ຕ້ອນຮັບແຂກທ່ອງທ່ຽວສາກົນຫຼາຍອັນດັບທີ 3 ຢູ່ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ດ້ວຍຈຳນວນແຂກທ່ອງທ່ຽວມາຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ໃນປີ 2024 ແມ່ນ 17,6 ລ້ານເທື່ອຄົນ, ລື່ນກາຍ ສິງກະໂປ; ແລະ ປະຈຸບັນພຽງຖັດຈາກ ໄທ ແລະ ມາເລເຊຍ. ຈຳນວນແຂກທ່ອງທ່ຽວທີ່ໜ້າປະທັບໃຈດັ່ງກ່າວໄດ້ປະກອບສ່ວນຊ່ວຍໃຫ້ ຫວຽດນາມ ກາຍເປັນປະເທດນຳໜ້າພາກພື້ນກ່ຽວກັບລະດັບການຟື້ນຟູຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວເມື່ອທຽບໃສ່ປີ 2019. Bloomberg ຕີລາຄາວ່າ, ຫວຽດນາມ ຟື້ນຟູການເຄື່ອນໄຫວດ້ານການທ່ອງທ່ຽວໄດ້ 98% ແລ້ວ, ລື່ນກາຍຫຼາຍເມື່ອທຽບໃສ່ບັນດາປະເທດບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງ. ຫວຽດນາມ ໄດ້ຕ້ອນຮັບແຂກທ່ອງທ່ຽວມາຢ້ຽມຢາມ ໃນ 2 ເດືອນຕົ້ນປີ 2025 ແມ່ນເກືອບ 4 ລ້ານເທື່ອຄົນ. ຕົວເລກດັ່ງກ່າວເພີ່ມຂຶ້ນ 30,2% ເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີ 2024.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຈີນ, ອັງ​ກິດ, ຝ​ລັ່ງ ແລະ EC ຄັດ​ຄ້ານ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ພາ​ສີ​ອາ​ກອນ​ຂອງ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ

ຈີນ, ອັງ​ກິດ, ຝ​ລັ່ງ ແລະ EC ຄັດ​ຄ້ານ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ພາ​ສີ​ອາ​ກອນ​ຂອງ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ

EU ຈະກະກຽມການໂຕ້ຕອບຕໍ່ລະດັບພາສີໃໝ່ຂອງ ອາເມລິກາ ສຳລັບລົດໂອໂຕ ແລະ ເຄື່ອງອາໄຫຼ່ລົດໂອໂຕທີ່ນຳເຂົ້າ ໂດຍທ່ານປະທານາທິບໍດີ Trump ຫາກໍ່ປະກາດ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top