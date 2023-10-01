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ຂ່າວສານ

ASIAD 2023: ນັກ​ກິ​ລາ ຫງວຽນ​ຮຸຍ​ຮ່​ວາງ ໄດ້​ສ້າງ​ຂີດ​ໝາຍ​ທີ່​ດີ​ງາມ

ຄະນະນັກກິລາ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຮັກສາອັນດັບທີ 15 ໃນຕາຕະລາງຈັດອັນດັບຫຼຽນ ASIAD 2023, ດ້ວຍ 1 ຫຼຽນຄຳ, 2 ຫຼຽນເງິນ ແລະ 12 ຫຼຽນທອງ.
  (ພາບ: Reuters)  

ວັນທີ 29 ກັນຍາ ແມ່ນວັນແຂ່ງຂັນທາງການທີ 6 ຂອງງານມະຫາກຳກິລາອາຊີ ຄັ້ງທີ 19 (ASIAD 2023). ນັກກິລາລອຍນ້ຳ ຫງວຽນຮຸຍຮ່ວາງ ຂອງ ຫວຽດນາມ ແມ່ນຜູ້ດຽວຄວ້າໄດ້ຫຼຽນໃຫ້ແກ່ຄະນະນັກກິລາ ຫວຽດນາມ.

ໄລ່ຮອດ 21 ໂມງ 30 ນາທີຂອງວັນທີ 29 ກັນຍາ, ຄະນະນັກກິລາ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຮັກສາອັນດັບທີ 15 ໃນຕາຕະລາງຈັດອັນດັບຫຼຽນ ASIAD 2023, ດ້ວຍ 1 ຫຼຽນຄຳ, 2 ຫຼຽນເງິນ ແລະ 12 ຫຼຽນທອງ. ປະເທດເຈົ້າພາບ ຈີນ ນຳໜ້າດ້ວຍ 105 ຫຼຽນຄຳ, ຖັດມາແມ່ນ ຍິ່ປຸ່ນ ດ້ວຍ 27 ຫຼຽນຄຳ, ອັນດັບທີ 3 ແມ່ນ ສ.ເກົາຫຼີ ດ້ວຍ 26 ຫຼຽນຄຳ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ: ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ​ແມ່ນ​ກຳ​ລັງ​ຊີ​ວິດ​ຂອງ​ຊາດ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ: ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ​ແມ່ນ​ກຳ​ລັງ​ຊີ​ວິດ​ຂອງ​ຊາດ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 30 ກັນຍາ, ຢູ່ນະຄອນ ຫາຍຝ່ອງ ໄດ້ດຳເນີນກອງປະຊຸມຜູ້ແທນນັກປະພັນອາວຸໂສຄັ້ງທີ 1 ໂດຍສະມາຄົມນັກປະພັນ ຫວຽດນາມ ຈັດຂຶ້ນ.
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