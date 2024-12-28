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ຂ່າວສານ

ASEAN Cup 2024: ທິມບານເຕະຊາຍ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຮັບໄຊຊະນະໃນສະໜາມກິລາ ສິງກະໂປ

ດ້ວຍທ່າແຮງ 2 ປະຕູໃນການແຂ່ງຂັນຂາໄປ, ທິມບານເຕະຊາຍຂອງຄູຝຶກ Kim Sang Sik ພວມມີທ່າແຮງລອດເຂົ້າຮອບຊິງຊະນະເລີດ ASEAN Cup 2024.
ສະມາຊິກບານເຕະຊາຍ ຫວຽດນາມ (ພາບ: VFF)
ນັກບານເຕະຊາຍ ຕຽນລິງ, ຊວັນຊອນ ໄດ້ຍິງເຂົ້າປະຕູໃນເວລາບາດເຈັບຂອງຕັ້ງທີ 2, ຊ່ວຍໃຫ້ທິມບານເຕະຊາຍ ຫວຽດນາມ ເອົາໄຊຊະນະຕໍ່ທິມບານເຕະຊາຍ ສິງກະໂປ 2 ປະຕູຕໍ່ 0 ຢູ່ສະໜາມກິລາປະເທດ ສິງກະໂປ, ໃນການແຂ່ງຂັນຂາໄປຂອງ ASEAN Cup 2024, ເຊິ່ງໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນຕອນຄ່ຳວັນທີ 26 ທັນວາ. ພາຍຫຼັງໄຊຊະນະນີ້, ທິມບານເຕະຊາຍ ຫວຽດນາມ ຈະແຂ່ງຂັນນັດຂາກັບ ກັບ ສິງກະໂປ, ຢູ່ສະໜາມກິລາ ຫວຽດຈີ (ແຂວງ ຝູທ້ໍ) ໃນເວລາ 20 ໂມງ, ວັນທີ 29 ທັນວາ. ດ້ວຍທ່າແຮງ 2 ປະຕູໃນການແຂ່ງຂັນຂາໄປ, ທິມບານເຕະຊາຍຂອງຄູຝຶກ Kim Sang Sik ພວມມີທ່າແຮງລອດເຂົ້າຮອບຊິງຊະນະເລີດ ASEAN Cup 2024.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເລີ່ມເຄື່ອນໄຫວງານປະກວດນາງງາມ ຫວຽດນາມ ປີ 2024

ເລີ່ມເຄື່ອນໄຫວງານປະກວດນາງງາມ ຫວຽດນາມ ປີ 2024

ທີ່ງານປະກວດປີນີ້, ບັນດານາງງາມເຂົ້າຮ່ວມຈະໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມຫຼາຍການເຄື່ອນໄຫວທີ່ປະດິດຄິດສ້າງ, ວັດທະນະທຳ, ອາສາສະໝັກຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ, ເທື່ອທຽນ - ເຫວ ແລະ ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ.
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