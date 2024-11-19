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ຂ່າວສານ

APEC 2024: APEC ຮຽກ​ຮ້ອງ​ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ຮ່ວມ​ມືຫຼາຍ​ຝ່າຍ, ປະ​ຕິຮູບ WTO

ບັນດາການນຳ APEC ໄດ້ຮັບຮູ້ບັນດາການປ່ຽນແປງໃຫ່ຍຫຼວງ ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ບັນດາຂົງເຂດການຄ້າ, ການລົງທຶນ, ສິ່ງແວດລ້ອມ, ການຄ້ຳປະກັນສະບຽງອາຫານ, ຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານພະລັງງານ.
(ພາບ: THX/TTXVN)

ວັນທີ 17 ພະຈິກ, ການນຳບັນດາພື້ນຖານເສດຖະກິດສະມາຊິກເວທີປາໄສການຮ່ວມມືເສດຖະກິດ ອາຊີ-ປາຊີຟິກ (APEC) ໄດ້ອອກຖະແຫຼງການຮ່ວມ ໂດຍຮຽກຮ້ອງການຮ່ວມມືຫຼາຍຝ່າຍຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ເພື່ອຮັບມືກັບບັນດາສິ່ງທ້າທາຍ ໃນບັນດາຂົງເຂດການຄ້າ, ການລົງທຶນ, ສິ່ງແວດລ້ອມ, ການຄ້ຳປະກັນສະບຽງອາຫານ, ຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານພະລັງງານ.

  ຕາມຖະແຫຼງການ Machu Picchu ທີ່ໄດ້ຍົກອອກມາພາຍຫຼັງກອງປະຊຸມສຸດຍອດ APEC ຄັ້ງທີ 31 ຢູ່ Lima (Peru), ບັນດາການນຳ APEC ໄດ້ຮັບຮູ້ບັນດາການປ່ຽນແປງໃຫ່ຍຫຼວງ ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ບັນດາຂົງເຂດການຄ້າ, ການລົງທຶນ, ສິ່ງແວດລ້ອມ, ການຄ້ຳປະກັນສະບຽງອາຫານ, ຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານພະລັງງານ. ບັນດາການນຳ APEC ໄດ້ຢ້ຳຄືນຄຳໝັ້ນສັນຍາຊຸກຍູ້ການເຊື່ອມໂຍງເສດຖະກິດຢູ່ ອາຊີ-ປາຊີຟິກ, ກໍ່ຄືສືບຕໍ່ປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນຢູ່ພາກພື້ນ ເພື່ອຮັບມືກັບບັນດາສິ່ງທ້າທາຍທົ່ວໂລກທີ່ຫາກໍ່ພົ້ນເດັ່ນຂຶ້ນ. ເພື່ອສົ່ງເສິມແຜນການນີ້, ບັນດາການນຳ APEC ໄດ້ຮັບຮອງເອົາ “ຖະແຫຼງການ  Ichma ກ່ຽວກັບໂສມໜ້າໃໝ່ຂອງເຂດການຄ້າເສລີ” ໃນໂຄງການດຳເນີນງານ ອາຊີ-ປາຊີຟິກ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ ​ພ້ອມແລ້ວ​ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ເຂົ້າ​ໃນ​ບັນ​ດາ​ບັນ​ຫາ​ທົ່ວ​ໂລກຫຼາຍກວ່າ​ອີກ

ຫວຽດ​ນາມ ​ພ້ອມແລ້ວ​ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ເຂົ້າ​ໃນ​ບັນ​ດາ​ບັນ​ຫາ​ທົ່ວ​ໂລກຫຼາຍກວ່າ​ອີກ

ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລືອງເກື່ອງ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ຫາກໍສິ້ນສຸດການຢ້ຽມຢາມ ສ. ຈີເລ ແລະ ສ.ເປຣູ ຢ່າງເປັນທາງການ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມສັບປະດາສຸດຍອດເວທີປາໄສການຮ່ວມມືເສດຖະກິດ ອາຊີ - ປາຊີຟິກ (APEC) 2024. ການຢ້ຽມຢາມຄັ້ງນີ້ບັນລຸຫຼາຍໝາກຜົນທີ່ພົ້ນເດັ່ນ, ເພີ່ມພູນຄູນສ້າງສາຍພົວພັນມິດຕະພາບການຮ່ວມມືກັບ ຈີເລ ແລະ ເປຣູ, ເປີດຫຼາຍໂອກາດຮ່ວມມືໃໝ່. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ກໍ່ສືບຕໍ່ຢັ້ງຢືນການປະກອບສ່ວນອັນຕັ້ງໜ້າ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນກົນໄກຮ່ວມມືຫຼາຍຝ່າຍ APEC.
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