ຂ່າວສານ
APEC 2024: APEC ຮຽກຮ້ອງເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືຫຼາຍຝ່າຍ, ປະຕິຮູບ WTO
ວັນທີ 17 ພະຈິກ, ການນຳບັນດາພື້ນຖານເສດຖະກິດສະມາຊິກເວທີປາໄສການຮ່ວມມືເສດຖະກິດ ອາຊີ-ປາຊີຟິກ (APEC) ໄດ້ອອກຖະແຫຼງການຮ່ວມ ໂດຍຮຽກຮ້ອງການຮ່ວມມືຫຼາຍຝ່າຍຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ເພື່ອຮັບມືກັບບັນດາສິ່ງທ້າທາຍ ໃນບັນດາຂົງເຂດການຄ້າ, ການລົງທຶນ, ສິ່ງແວດລ້ອມ, ການຄ້ຳປະກັນສະບຽງອາຫານ, ຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານພະລັງງານ.
ຕາມຖະແຫຼງການ Machu Picchu ທີ່ໄດ້ຍົກອອກມາພາຍຫຼັງກອງປະຊຸມສຸດຍອດ APEC ຄັ້ງທີ 31 ຢູ່ Lima (Peru), ບັນດາການນຳ APEC ໄດ້ຮັບຮູ້ບັນດາການປ່ຽນແປງໃຫ່ຍຫຼວງ ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ບັນດາຂົງເຂດການຄ້າ, ການລົງທຶນ, ສິ່ງແວດລ້ອມ, ການຄ້ຳປະກັນສະບຽງອາຫານ, ຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານພະລັງງານ. ບັນດາການນຳ APEC ໄດ້ຢ້ຳຄືນຄຳໝັ້ນສັນຍາຊຸກຍູ້ການເຊື່ອມໂຍງເສດຖະກິດຢູ່ ອາຊີ-ປາຊີຟິກ, ກໍ່ຄືສືບຕໍ່ປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນຢູ່ພາກພື້ນ ເພື່ອຮັບມືກັບບັນດາສິ່ງທ້າທາຍທົ່ວໂລກທີ່ຫາກໍ່ພົ້ນເດັ່ນຂຶ້ນ. ເພື່ອສົ່ງເສິມແຜນການນີ້, ບັນດາການນຳ APEC ໄດ້ຮັບຮອງເອົາ “ຖະແຫຼງການ Ichma ກ່ຽວກັບໂສມໜ້າໃໝ່ຂອງເຂດການຄ້າເສລີ” ໃນໂຄງການດຳເນີນງານ ອາຊີ-ປາຊີຟິກ.