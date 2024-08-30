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ຂ່າວສານ

AMMTC 18: ຫວຽດ​ນາມຍົກ​ອອກຫຼາຍ​ຂໍ້​ສະ​ເໜີ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ປ້ອງ​ກັນ, ຕ້ານ​ອາດ​ຊະ​ຍາ​ກຳ​ຂ້າມ​ຊາດ

ບັນດາປະເທດໃນກຸ່ມ ອາຊຽນ ຕ້ອງເພີ່ມທະວີການແບ່ງປັນ ແລະ ໜູນຊ່ວຍການເກັບກຳຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບອາດຊະຍາກຳ; ຊຸກຍູ້ການສົມທົບກັນສືບສວນລວມ, ສ້າງກຸ່ມຕໍ່ສູ້ຕ້ານອາດຊະຍາກຳຂ້າມຊາດປະເທດຕ່າງໆ.
ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີອາຊຽນ ກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນ, ຕ້ານອາດຊະຍາກຳຂ້າມຊາດຄັ້ງທີ 18 (AMMTC 18) (ພາບ: VOV)

ວັນທີ 29 ສິງຫາ, ໃນຂອບເຂດກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີອາຊຽນ ກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນ, ຕ້ານອາດຊະຍາກຳຂ້າມຊາດຄັ້ງທີ 18 (AMMTC 18) ທີ່ໄດ້ດຳເນີນຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ລາວ ທ່ານພົນໂທ ເລືອງຕາມກວາງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຕຳຫຼວດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຍົກອອກຫຼາຍຂໍ້ສະເໜີກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນ, ຕ້ານອາດຊະຍາກຳຂ້າມຊາດ.

ຕາມທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງຕຳຫຼວດ ຫວຽດນາມ ເລືອງຕາມກວາງແລ້ວ, ບັນດາປະເທດໃນກຸ່ມ ອາຊຽນ ຕ້ອງເພີ່ມທະວີການແບ່ງປັນ ແລະ ໜູນຊ່ວຍການເກັບກຳຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບອາດຊະຍາກຳ; ຊຸກຍູ້ການສົມທົບກັນສືບສວນລວມ, ສ້າງກຸ່ມຕໍ່ສູ້ຕ້ານອາດຊະຍາກຳຂ້າມຊາດປະເທດຕ່າງໆ; ຈັດສົ່ງຄະນະປະຕິບັດງານສົມທົບກັນຢັ້ງຢືນ, ສືບສວນ, ຈັບບັນດາເປົ້າໝາຍອາດຊະຍາກຳຢູ່ປະເທດນີ້ໜີໄປປະເທດອື່ນ; ຈັດການລາດຕະເວນລວມ, ສົມທົບກັນຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍການບຸກໂຈມຕີ, ປາບປາມອາດຈະຍາກຳຂ້າມຊາດ ທີ່ມີຈຸດສຸມລວມຂັ້ນອາຊຽນ ເປັນຕົ້ນແມ່ນລະຫວ່າງບັນດາປະເທດທີ່ມີເສັ້ນຊາຍແດນຮ່ວມກັນ.

ກອງປະຊຸມ AMMTC 18 ໄດ້ອອກຖະແຫຼງການຮ່ວມ ວຽງຈັນ ກ່ຽວກັບການເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືປະຕິບັດ ກົດໝາຍປ້ອງກັນ, ຕ້ານການສໍ້ໂກງຫາວຽກງານແບບທາງໄກ, ພ້ອມທັງ ເຫັນດີເປັນເອກະພາບເນື້ອໃນຖະແຫຼງການຂອງບັນດາການນຳອາຊຽນກ່ຽວກັບການເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືຕໍ່ສູ້ຕ້ານອາດຊະຍາກຳຄ້າຂາຍຢາເສບຕິດ  ແລະ ສານປຸງແຕ່ງຢາເສບຕິດ ເພື່ອແນໃສ່ເພີ່ມທະວີ ຄຳໝັ້ນສັນຍາລວມກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນ, ຕ້ານ, ຕໍ່ສູ້ກັບການຜະລິດ, ແກ້ໄຂ ການຄ້າຂາຍຢາເສບຕິດ ແລະ ສວຍໃຊ້ຢາເສບຕິດຫຼາຍ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຕັ້ງ​ໜ້າ​ຜັນ​ຂະ​ຫຍາຍ​ບັນ​ດາ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ຂັ້ນ​ສູງ​ລະ​ຫວ່າງ​ສອງ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ

ຕັ້ງ​ໜ້າ​ຜັນ​ຂະ​ຫຍາຍ​ບັນ​ດາ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ຂັ້ນ​ສູງ​ລະ​ຫວ່າງ​ສອງ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ

ກະຊວງການຕ່າງປະເທດສອງປະເທດ ສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ແບ່ງປັນບົດຮຽນປະສົບການ ແລະ ສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ ໃນບັນດາເວທີປາໄສໃນພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ
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