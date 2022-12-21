ຂ່າວສານ
AFF Cup 2022: ການນຳສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ລາວ ລະດົມກຳລັງໃຈທິມບານເຕະ ຫວຽດນາມ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 19 ທັນວາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, ການນຳສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ລາວ ໄດ້ພົບປະ ແລະ ລະດົມກຳລັງໃຈບັນດາສະມາຊິກຂອງທິມບານເຕະຊາຍ ຫວຽດນາມ ກ່ອນເຂົ້າຮ່ວມນັດແຂ່ງຂັນສາຍ B, ຊິງແຊັມບານເຕະ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ (AFF Mitsubishi Electric Cup 2022). ຢູ່ທີ່ນີ້, ທ່ານ ຟານມິນຈຽນ, ອຸປະທູດຊົ່ວຄາວ, ສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ລາວ ພ້ອມກັບຊາວ ຫວຽດນາມ ທີ່ພວມດຳລົງຊີວິດ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ລາວ ເປັນຈຳນວນຫຼາຍ ມີຄວາມພາກພູມໃຈເມື່ອຮູ້ຂ່າວວ່າ ທິມບານເຕະ ຫວຽດນາມ ມາແຂ່ງຂັນໃນການແຂ່ງຂັນທາງການຂອງອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້. ສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ລາວ ຈະສະໜັບສະໜູນ ແລະ ໜູນຊ່ວຍທີ່ຈຳເປັນ, ຊ່ວຍໃຫ້ທິມບານເຕະມີການກະກຽມສະດວກທີ່ສຸດໃຫ້ແກ່ນັດແຂ່ງຂັນນີ້.
ນັກແຂ່ງຂັນລະຫວ່າງທິມບານເຕະຊາຍ ຫວຽດນາມ ແລະ ລາວ ຈະຈັດຂຶ້ນໃນເວລາ 19 ໂມງ 30 ນາທີຂອງວັນທີ 21 ທັນວາ, ຢູ່ສະໜາມກິລາແຫ່ງຊາດ ລາວ.