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ຂ່າວສານ

AFF Cup 2022: ການນຳສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ລາວ ລະດົມກຳລັງໃຈທິມບານເຕະ ຫວຽດນາມ

ສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ລາວ ຈະສະໜັບສະໜູນ ແລະ ໜູນຊ່ວຍທີ່ຈຳເປັນ, ຊ່ວຍໃຫ້ທິມບານເຕະມີການກະກຽມສະດວກທີ່ສຸດໃຫ້ແກ່ນັດແຂ່ງຂັນນີ້.
  (ທ່ານ ຟານມິນຈຽນ, ອຸປະທູດຊົ່ວຄາວ ຕ້ອນຮັບທິມບານເຕະຊາຍ ຫວຽດນາມ)  

ຕອນບ່າຍວັນທີ 19 ທັນວາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, ການນຳສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ລາວ ໄດ້ພົບປະ ແລະ ລະດົມກຳລັງໃຈບັນດາສະມາຊິກຂອງທິມບານເຕະຊາຍ ຫວຽດນາມ ກ່ອນເຂົ້າຮ່ວມນັດແຂ່ງຂັນສາຍ B, ຊິງແຊັມບານເຕະ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ (AFF Mitsubishi Electric Cup 2022). ຢູ່ທີ່ນີ້, ທ່ານ ຟານມິນຈຽນ, ອຸປະທູດຊົ່ວຄາວ, ສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ລາວ ພ້ອມກັບຊາວ ຫວຽດນາມ ທີ່ພວມດຳລົງຊີວິດ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ລາວ ເປັນຈຳນວນຫຼາຍ ມີຄວາມພາກພູມໃຈເມື່ອຮູ້ຂ່າວວ່າ ທິມບານເຕະ ຫວຽດນາມ ມາແຂ່ງຂັນໃນການແຂ່ງຂັນທາງການຂອງອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້. ສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ລາວ ຈະສະໜັບສະໜູນ ແລະ ໜູນຊ່ວຍທີ່ຈຳເປັນ, ຊ່ວຍໃຫ້ທິມບານເຕະມີການກະກຽມສະດວກທີ່ສຸດໃຫ້ແກ່ນັດແຂ່ງຂັນນີ້.

ນັກແຂ່ງຂັນລະຫວ່າງທິມບານເຕະຊາຍ ຫວຽດນາມ ແລະ ລາວ ຈະຈັດຂຶ້ນໃນເວລາ 19 ໂມງ 30 ນາທີຂອງວັນທີ 21 ທັນວາ, ຢູ່ສະໜາມກິລາແຫ່ງຊາດ ລາວ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ: ນະ​ຄອນ​ໂຮ່​ຈີ​ມິນ ເພື່ອ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ, ທົ່ວ​ປະ​ເທດ ເພື່ອນະ​ຄອນ​ໂຮ່​ຈີ​ມິນ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ: ນະ​ຄອນ​ໂຮ່​ຈີ​ມິນ ເພື່ອ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ, ທົ່ວ​ປະ​ເທດ ເພື່ອນະ​ຄອນ​ໂຮ່​ຈີ​ມິນ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 19 ທັນວາ, ຢູ່ທີ່ຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ້ງເຫວະ ເປັນປະທານ ໃນການເຮັດວຽກລະຫວ່າງ ພັກ ຄະນະຜູ້ແທນສະພາແຫ່ງຊາດ ກັບ ຄະນະປະຈຳ ຄະນະກຳມະການພັກນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ ກ່ຽວກັບການສ້າງ “ແຜນຮ່າງການສ້າງຮ່າງມະຕິກ່ຽວກັບກົນໄກ, ນະໂຍບາຍທົດລອງສ້າງກຳລັງໜູນພັດທະນານະຄອນໂຮ່ຈີມິນ”.
ອ່ານເພີ່ມ

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