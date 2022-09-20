ຂ່າວສານ
AEM 54: ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມແກ່ງແຍ້ງທີ່ສົດໄສໃຫ້ແກ່ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ, ຊຸກຍູ້ການພັດທະນາເສດຖະກິດ ດີຈີຕອນ ໃນ ອາຊຽນ
ບັນດາລັດຖະມົນຕີເສດຖະກິດ ອາຊຽນ ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດກ່ຽວກັບເລື່ອງປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການແກ່ງແຍ້ງຢ່າງມີປະສິດທິຜົນຈະຊຸກຍູ້ວິວັດການປະຕິບັດນະໂຍບາຍເສດຖະກິດດີຈີຕອນ, ປະກອບສ່ວນພັດທະນາຕະຫຼາດດີຈີຕອນ.
ທ່ານ Penn Sovicheat, ຮອງລັດຖະມົນຕີ, ໂຄສົກກະຊວງການຄ້າ ກຳປູເຈຍ ແລະ ກອງປະຊຸມ SMS
ພັດທະນາວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ (SMS), ພ້ອມກັບເສດຖະກິດສີຂຽວ, ເສດຖະກິດດີຈີຕອນ ແລະ ພັດທະນາຄົບຊຸດ, ເປັນຫົວຂໍ້ຂອງການປຶກສາຫາລືຕົ້ນຕໍໃນກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີເສດຖະກິດ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 54 (AEM -54) ແລະ ບັນດາກອງປະຊຸມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ນີ້ແມ່ນການຢັ້ງຢືນຂອງທ່ານ Penn Sovicheat, ຮອງລັດຖະມົນຕີ, ໂຄສົກກະຊວງການຄ້າ ກຳປູເຈຍ ແລະ ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ໃນການກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວຈັດຂຶ້ນໃນ ວັນທີ 18 ກັນຍາ, ໃນນັ້ນ ໄດ້ຊີ້ແຈ້ງກອງປະຊຸມໝູນອ້ອມຫົວຂໍ້ຈຸດສຸມກ່ຽວກັບບັນດາມາດຕະການຟື້ນຟູ ແລະ ພັດທະນາເສດຖະກິດພາກພື້ນ ອາຊຽນ ພາຍຫຼັງໂລກລະບາດໂຄວິດ -19. ບັນດາລັດຖະມົນຕີເສດຖະກິດ ອາຊຽນ ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດກ່ຽວກັບເລື່ອງປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການແກ່ງແຍ້ງຢ່າງມີປະສິດທິຜົນຈະຊຸກຍູ້ວິວັດການປະຕິບັດນະໂຍບາຍເສດຖະກິດດີຈີຕອນ, ປະກອບສ່ວນພັດທະນາຕະຫຼາດດີຈີຕອນ, ຊ່ວຍໃຫ້ບັນດາ SMS ໃນກຸ່ມ ອາຊຽນ ອາດຈະດຳເນີນການເຄື່ອນໄຫວດຳເນີນທຸລະກິດ ຂອງຕົນໃນສະພາບແວດລ້ອມແກ່ງແຍ້ງທີ່ກະຈ່າງແຈ້ງ, ສົດໄສ. ກອງປະຊຸມ AEM -54 ແລະ ບັນດາກອງປະຊຸມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງດ້ວຍບັນດາໂຄງການດຳເນີນງານທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ໄດ້ດຳເນີນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 11 -18 ກັນຍາ ຢູ່ນະຄອນ ຊຽມຣຽບ ຂອງປະເທດ ກຳປູເຈຍ - ເຊິ່ງເປັນປະເທດເຈົ້າພາບ ອາຊຽນ 2022.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)