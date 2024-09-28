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ຂ່າວສານ

ADB ອະນຸມັດຜ່ານບ້ວງເງິນຊ່ວຍເຫຼືອ 2 ລ້ານ USD ເພື່ອຊ່ວຍ ຫວຽດນາມ ຮັບມືກັບໄພທຳມະຊາດຍ້ອນພາຍຸ Yagi

ບ້ວງເງິນຊ່ວຍເຫຼືອຂອງ ADB ຈະໜູນຊ່ວຍບັນດາຄວາມມານະພະຍາຍາມເພື່ອຮັບມືຂອງລັດຖະບານຢ່າງກວ້າງຂວາງກວ່າ ແນໃສ່ສະໜອງການບັນເທົ່າທຸກມະນຸດສະທຳໃນທັນທີ.
(ພາບປະກອບ: qdnd.vn)

ທະນາຄານພັດທະນາ ອາຊີ (ADB) ຫາກໍ່ອະນຸມັດຜ່ານບ້ວງເງິນຊ່ວຍເຫຼືອຈຳນວນ 2 ລ້ານ USD ເພື່ອໜູນຊ່ວຍລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ສະໜອງບັນດາການບໍລິການຊ່ວຍບັນເທົ່າທຸກຢ່າງຮີບດ່ວນ ແລະ ມະນຸດສະທຳໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນທີ່ຖືກຜົນສະທ້ອນຍ້ອນພາຍຸ Yagi, ທາງພາກເໜືອ ຫວຽດນາມ.

ທ່ານ Shantanu Chakraborty, ຜູ້ອຳນວຍການແຫ່ງຊາດ ADB ປະຈຳ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ບ້ວງເງິນຊ່ວຍເຫຼືອຂອງ ADB ຈະໜູນຊ່ວຍບັນດາຄວາມມານະພະຍາຍາມເພື່ອຮັບມືຂອງລັດຖະບານຢ່າງກວ້າງຂວາງກວ່າ ແນໃສ່ສະໜອງການບັນເທົ່າທຸກມະນຸດສະທຳໃນທັນທີ. ADB ກໍ່ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາຮ່ວມມືກັບລັດຖະບານໃນພາລະກິດຟື້ນຟູພາຍຫຼັງໄພພິບັດທຳມະຊາດຢູ່ບັນດາແຂວງຖືກຜົນສະທ້ອນ ເພື່ອກໍ່ສ້າງຄືນໃຫ້ເປັນຢ່າງດີກວ່າ ແລະ ປັບປຸງຄວາມສາມາດຕ້ານຢັນ, ສິ່ງດັ່ງກ່າວມີຄວາມສຳຄັນທີ່ສຸດໃນສະພາບໄພທຳມະຊາດນັບມື້ນັບເພີ່ມຂຶ້ນ.

ການໜູນຊ່ວຍຮີບດ່ວນຂອງ ADB ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ປະຊາຊົນທີ່ດຳລົງຊີວິດຢູ່ບັນດາເຂດຖືກໄພທຳມະຊາດສາມາດເຂົ້າເຖິງກັບບັນດາການບໍລິການສາທາລະນະສຸກ ແລະ ສັງຄົມໂດຍພື້ນຖານ, ກໍຄືບັນດາແຫຼ່ງກຳລັງເພື່ອສ້າງຊີວິດການເປັນຢູ່ ແລະ ການຫາເງິນລ້ຽງຊີບຄືນໃໝ່.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ໂຕ​ເລິມ ເດີນ​ທາງ​ມາ​ຮອດ ຮ່າ​ໂນ້ຍ, ສິ້ນ​ສຸດ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ງານ​ຢູ່ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ແລະ ກູ​ບາ ຢ່າງ​ຈົບ​ງາມ

ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ໂຕ​ເລິມ ເດີນ​ທາງ​ມາ​ຮອດ ຮ່າ​ໂນ້ຍ, ສິ້ນ​ສຸດ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ງານ​ຢູ່ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ແລະ ກູ​ບາ ຢ່າງ​ຈົບ​ງາມ

ການປະຕິບັດງານຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ສືບຕໍ່ຢັ້ງຢືນແນວທາງການຕ່າງປະເທດເອກະລາດ, ເປັນເຈົ້າຕົນເອງ, ຫັນເປັນຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບຫຼາຍຝ່າຍຂອງ ຫວຽດນາມ.
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