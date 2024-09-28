ຂ່າວສານ
ADB ອະນຸມັດຜ່ານບ້ວງເງິນຊ່ວຍເຫຼືອ 2 ລ້ານ USD ເພື່ອຊ່ວຍ ຫວຽດນາມ ຮັບມືກັບໄພທຳມະຊາດຍ້ອນພາຍຸ Yagi
ທະນາຄານພັດທະນາ ອາຊີ (ADB) ຫາກໍ່ອະນຸມັດຜ່ານບ້ວງເງິນຊ່ວຍເຫຼືອຈຳນວນ 2 ລ້ານ USD ເພື່ອໜູນຊ່ວຍລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ສະໜອງບັນດາການບໍລິການຊ່ວຍບັນເທົ່າທຸກຢ່າງຮີບດ່ວນ ແລະ ມະນຸດສະທຳໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນທີ່ຖືກຜົນສະທ້ອນຍ້ອນພາຍຸ Yagi, ທາງພາກເໜືອ ຫວຽດນາມ.
ທ່ານ Shantanu Chakraborty, ຜູ້ອຳນວຍການແຫ່ງຊາດ ADB ປະຈຳ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ບ້ວງເງິນຊ່ວຍເຫຼືອຂອງ ADB ຈະໜູນຊ່ວຍບັນດາຄວາມມານະພະຍາຍາມເພື່ອຮັບມືຂອງລັດຖະບານຢ່າງກວ້າງຂວາງກວ່າ ແນໃສ່ສະໜອງການບັນເທົ່າທຸກມະນຸດສະທຳໃນທັນທີ. ADB ກໍ່ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາຮ່ວມມືກັບລັດຖະບານໃນພາລະກິດຟື້ນຟູພາຍຫຼັງໄພພິບັດທຳມະຊາດຢູ່ບັນດາແຂວງຖືກຜົນສະທ້ອນ ເພື່ອກໍ່ສ້າງຄືນໃຫ້ເປັນຢ່າງດີກວ່າ ແລະ ປັບປຸງຄວາມສາມາດຕ້ານຢັນ, ສິ່ງດັ່ງກ່າວມີຄວາມສຳຄັນທີ່ສຸດໃນສະພາບໄພທຳມະຊາດນັບມື້ນັບເພີ່ມຂຶ້ນ.
ການໜູນຊ່ວຍຮີບດ່ວນຂອງ ADB ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ປະຊາຊົນທີ່ດຳລົງຊີວິດຢູ່ບັນດາເຂດຖືກໄພທຳມະຊາດສາມາດເຂົ້າເຖິງກັບບັນດາການບໍລິການສາທາລະນະສຸກ ແລະ ສັງຄົມໂດຍພື້ນຖານ, ກໍຄືບັນດາແຫຼ່ງກຳລັງເພື່ອສ້າງຊີວິດການເປັນຢູ່ ແລະ ການຫາເງິນລ້ຽງຊີບຄືນໃໝ່.