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ຂ່າວສານ

80 ປີ​ແຫ່ງວັນ​ໄຊ​ຊະ​ນະ ຟາດ​ຊິດ: ການ​ເດີນ​ສວນ​ສະ​ໜາມກ້ອນ​ກຳ​ລັງ ກອງ​ພັນ​ໃຫຍ່ ອ​ະມະ​ຕະ ຢູ່​ກ່​ວາ 30 ປະ​ເທດ

ໃນທົ່ວໂລກ, ບັນດາອົງການທູຕານຸທູດ ແລະ ຊາວລັດເຊຍ ອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດໄດ້ຈັດ ຫຼາຍການເຄື່ອນໄຫວຂຶ້ນເພື່ອແນໃສ່ຍ້ອງຍໍສັນລະເສີນວິລະກຳຂອງລຸ້ນຄົນຜູ້ທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ ເຊິ່ງແມ່ນຜູ້ໄຊຊະນະລັດທິຟາດຊິດ ແລະ ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຫຼົງລືມຄວາມຈິງກ່ຽວກັບໄຊຊະນະອັນຍິ່ງໃຫຍ່ນີ້.
ການເດີນສວນສະໜາມກ້ອນກຳລັງ ກອງພັນໃຫຍ່ ອະມະຕະ ຢູ່ ຫວຽດນາມ (ພາບ: qdnd.vn)
ວັນທີ 7 ພຶດສະພາ, ທ່ານນາງ Maria Zakharova ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ລັດເຊຍ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວເດີນສວນສະໜາມກ້ອນກຳລັງ ກອງພັນໃຫຍ່ ອະມະຕະໄດ້ດຳເນີນຢູ່ກ່ວາ 30 ປະເທດ ໂດຍບັນດານັກການທູດ ແລະ ຊາວລັດເຊຍອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດຈັດຂຶ້ນເພື່ອແນໃສ່ຮັກສາຄວາມຈິງກ່ຽວກັບໄຊຊະນະອັນຍິ່ງໃຫຍ່ນີ້. ທ່ານນາງ Maria Zakharova ເນັ້ນໜັກວ່າ ໃນທົ່ວໂລກ, ບັນດາອົງການທູຕານຸທູດ ແລະ ຊາວລັດເຊຍ ອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດໄດ້ຈັດ ຫຼາຍການເຄື່ອນໄຫວຂຶ້ນເພື່ອແນໃສ່ຍ້ອງຍໍສັນລະເສີນວິລະກຳຂອງລຸ້ນຄົນຜູ້ທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ ເຊິ່ງແມ່ນຜູ້ໄຊຊະນະລັດທິຟາດຊິດ ແລະ ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຫຼົງລືມຄວາມຈິງກ່ຽວກັບໄຊຊະນະອັນຍິ່ງໃຫຍ່ນີ້.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສ​ປ​ຊ ຢັ້ງ​ຢືນ​ບັນ​ດາ​ການ​ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ຂອງ​ກຳ​ລັງ​ຮັກ​ສາ​ສັນ​ຕິ​ພາບ ຫວຽດ​ນາມ

ສ​ປ​ຊ ຢັ້ງ​ຢືນ​ບັນ​ດາ​ການ​ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ຂອງ​ກຳ​ລັງ​ຮັກ​ສາ​ສັນ​ຕິ​ພາບ ຫວຽດ​ນາມ

ນີ້ແມ່ນການຢັ້ງຢືນບັນດາການປະກອບສ່ວນຂອງກຳລັງຮັກສາສັນຕິພາບຫວຽດນາມ ເວົ້າລວມ, ໂຮງໝໍກາງສະໜາມຂັ້ນ 2 ເລກ 6 ເວົ້າສະເພາະ, ໃນວິວັດການປະຕິບັດພາລະກິດຢູ່ ຄະນະປົກປັກຮັກສາສັນຕິພາບຂອງ ສປຊ ຢູ່ ຊູດັງໃຕ້ (UNMISS).
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

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