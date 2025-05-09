ຂ່າວສານ 80 ປີແຫ່ງວັນໄຊຊະນະ ຟາດຊິດ: ການເດີນສວນສະໜາມກ້ອນກຳລັງ ກອງພັນໃຫຍ່ ອະມະຕະ ຢູ່ກ່ວາ 30 ປະເທດ 09/05/2025 ໃນທົ່ວໂລກ, ບັນດາອົງການທູຕານຸທູດ ແລະ ຊາວລັດເຊຍ ອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດໄດ້ຈັດ ຫຼາຍການເຄື່ອນໄຫວຂຶ້ນເພື່ອແນໃສ່ຍ້ອງຍໍສັນລະເສີນວິລະກຳຂອງລຸ້ນຄົນຜູ້ທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ ເຊິ່ງແມ່ນຜູ້ໄຊຊະນະລັດທິຟາດຊິດ ແລະ ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຫຼົງລືມຄວາມຈິງກ່ຽວກັບໄຊຊະນະອັນຍິ່ງໃຫຍ່ນີ້. ການເດີນສວນສະໜາມກ້ອນກຳລັງ ກອງພັນໃຫຍ່ ອະມະຕະ ຢູ່ ຫວຽດນາມ (ພາບ: qdnd.vn)ວັນທີ 7 ພຶດສະພາ, ທ່ານນາງ Maria Zakharova ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ລັດເຊຍ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວເດີນສວນສະໜາມກ້ອນກຳລັງ ກອງພັນໃຫຍ່ ອະມະຕະໄດ້ດຳເນີນຢູ່ກ່ວາ 30 ປະເທດ ໂດຍບັນດານັກການທູດ ແລະ ຊາວລັດເຊຍອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດຈັດຂຶ້ນເພື່ອແນໃສ່ຮັກສາຄວາມຈິງກ່ຽວກັບໄຊຊະນະອັນຍິ່ງໃຫຍ່ນີ້. ທ່ານນາງ Maria Zakharova ເນັ້ນໜັກວ່າ ໃນທົ່ວໂລກ, ບັນດາອົງການທູຕານຸທູດ ແລະ ຊາວລັດເຊຍ ອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດໄດ້ຈັດ ຫຼາຍການເຄື່ອນໄຫວຂຶ້ນເພື່ອແນໃສ່ຍ້ອງຍໍສັນລະເສີນວິລະກຳຂອງລຸ້ນຄົນຜູ້ທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ ເຊິ່ງແມ່ນຜູ້ໄຊຊະນະລັດທິຟາດຊິດ ແລະ ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຫຼົງລືມຄວາມຈິງກ່ຽວກັບໄຊຊະນະອັນຍິ່ງໃຫຍ່ນີ້. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)