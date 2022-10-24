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ຂ່າວສານ

53 ປະເທດ ອາຊີ - ປາຊີຟິກ ຮັບຮອງເອົາຖະແຫຼງການ Jakarta ກ່ຽວກັບສິດຂອງຄົນພິການ

ຖະແຫຼງການໄດ້ຮັບຮອງເອົາພາຍຫຼັງກອງປປະຊຸມຕີລາຄາທົດສະວັດຂອງຄົນພິການພາກພື້ນ ອາຊີ - ປາຊີຟິກ, ຈັດຂຶ້ນແບບທາງໄກ ແລະ ເຊິ່ງໜ້າ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 19 – 21 ຕຸລາ, ຢູ່ Jakarta . ຖະແຫຼງການ Jakarta ມີ 6 ເນື້ອໃນຕົ້ນຕໍ່
  (ພາບປະກອບຈາກ TTXVN)  

53 ປະເທດສະມາຊິກ ແລະ 9 ປະເທດຮ່ວມສຳພັນຂຶ້ນກັບຄະນະກຳມະການເສດຖະກິດ - ສັງຄົມພາກພື້ນ ອາຊີ - ປາຊີຟິກ ຂອງ ສປຊ (UNESCAP) ໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບກັບຖະແຫຼງການ Jakarta ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດສິດຂອງຄົນພິການ. ຖະແຫຼງການໄດ້ຮັບຮອງເອົາພາຍຫຼັງກອງປປະຊຸມຕີລາຄາທົດສະວັດຂອງຄົນພິການພາກພື້ນ ອາຊີ - ປາຊີຟິກ, ຈັດຂຶ້ນແບບທາງໄກ ແລະ ເຊິ່ງໜ້າ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 19 – 21 ຕຸລາ, ຢູ່ Jakarta . ຖະແຫຼງການ Jakarta ມີ 6 ເນື້ອໃນຕົ້ນຕໍ່. ຂໍ້ທີໜຶ່ງແມ່ນຫັນກົດໝາຍແຫ່ງຊາດໃຫ້ມີຄວາມປອງດອງກັບສົນທິສັນຍາກ່ຽວກັບສິດຂອງຄົນພິການ. ທີສອງແມ່ນຊຸກຍູ້ການເຂົ້າຮ່ວມຂອງຄົນພິການໃນທຸກເກັ່ນອາຍຸ ໃນການສ້າງແຜນການ, ປະຕິບັດ ແລະ ຍົກອອກຄຳຕັດສິນການເມືອງ. ທີສາມແມ່ນເອົາໃຈໃສ່ເຖິງຄວາມຕ້ອງການພິເສດຂອງຄົນພິການ. ທີສີ່ແມ່ນຊຸກຍູ້ກຳລັງແຮງພາກເອກະຊົນເພື່ອຮັບປະກັນການພັດທະນາແບບເຊື່ອມໂຍງຂອງຄົນພິການ. ທີຫ້າ ແມ່ນຊຸກຍູ້ການສຳຜັດອີງໃສ່ຄວາມຕ້ອງການທາງເພດໃນການສ້າງ ແລະ ປະຕິບັດບັນດານະໂຍບາຍກ່ຽວກັບຄົນພິການ. ທີຫົກແມ່ນບັນດາການກະທຳຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດອີງໃສ່ຂໍ້ມູນຂ່າວຂອງບັນດາອົງການສາກົນທີ່ມີສິດອຳນາດ ແລະ ຈາກແຫຼ່ງໄດ້ຢັ້ງຢືນອື່ນໆ, ຮັດແຄບຊ່ອງຫວ່າງບັນດາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຄົນພິການ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດ ສິ້ນສຸດການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດ ສິ້ນສຸດການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດ Antonio Guterres ເດີນທາງອອກຈາກນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ, ສິ້ນສຸດການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການ
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