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ຂ່າວສານ

50 ປີ ແຫ່ງ​ການ​ພົວ​ພັນ​ລະ​ຫວ່າງ ຫວຽດ​ນາມ - ອັງ​ກິດ: ສາດ​ສະ​ດາ​ຈານ ອັງ​ກິດ ຕີ​ລາ​ຄາ​ຢ່າງ​ຕັ້ງ​ໜ້າ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ບົ່ມ​ຊ້ອນ​ໃນ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ດ້ານ​ການ​ສຶກ​ສາ ແລະ ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ

ຫວຽດນາມ ແລະ ອັງກິດ ມີຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນໃນການຮ່ວມມືດ້ານການສຶກສາ ແລະ ວິທະຍາສາດ, ເຊິ່ງເປັນຂົງເຂດທີ່ ອັງກິດ ມີທ່າແຮງ ແລະ ຫວຽດນາມ ມີຄວາມຕ້ອງການ.
  ທ່ານສາດສະດາຈານ Patrick Callaghan  

ນີ້ແມ່ນຂໍ້ສັງເກດຂອງທ່ານສາດສະດາຈານ Patrick Callaghan, ຮອງຜູ້ອຳນວຍການມະຫາວິທະຍາໄລ London South Bank (LSBU), ວັນທີ 3 ພຶດສະພາ, ເນື່ອງໃນໂອກາດທ່ານປະທານປະເທດຫວຽດນາມ ຫວໍວັນເຖືອງ ໄປຍັງລາຊະອານາຈັກ ອັງກິດ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມພິທີຂຶ້ນຄອງລາຊະບັນລັງ ເຈົ້າຊີວິດ Charles III ແລະ ມະເຫສີ Camilla, ແຕ່ວັນທີ 4 – 6 ພຶດສະພາ.

ຕີລາຄາກ່ຽວກັບການພົວພັນລະຫວ່າງສອງປະເທດ, ທ່ານສາດສະດາຈານ Callaghan ຊີ້ແຈ້ງວ່າ ການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ອັງກິດ ພວມພັດທະນາຢ່າງດີງາມທີ່ສຸດ. ເລື່ອງສອງປະເທດລົງນາມໃນສັນຍາການຄ້າເສລີສອງຝ່າຍ (UKVFTA) ໃນເດືອນທັນວາ 2020, ມີຜົນສັກສິດຢ່າງເປັນທາງການໃນເດືອນພຶດສະພາ 2021 ນັ້ນ, ໄດ້ຊ່ວຍຍົກວົງເງິນການຄ້າສອງສົ້ນບັນລຸກວ່າ 6,8 ຕື້  ປອນ ໃນປີກາຍ. ຫວຽດນາມ ແລະ ອັງກິດ ສາມາດຊຸກຍູ້ການພົວພັນສອງຝ່າຍຫຼາຍກວ່າອີກ ໂດຍຜ່ານການຮ່ວມມືດ້ານການສຶກສາ ແລະ ຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ, ເຊິ່ງເປັນຂົງເຂດທີ່ມີກຳລັງບົ່ມຊ້ອນຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ. ພິເສດ, ແມ່ນການຮ່ວມມືດ້ານການສຶກສາລະຫວ່າງສອງປະເທດ ບໍ່ພຽງແຕ່ຈຳກັດໃນການສຶກສາຂັ້ນປະລິນຍາຕີເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງສາມາດເປີດກວ້າງອອກລະດັບອື່ນໆອີກດ້ວຍ.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

Sea Games 32: ທິມບານເຕະ U22 ຫວຽດນາມ ໄດ້ຮັບໄຊຊະນະ ໃນນັດແຂ່ງຂັນກັບ U22 ສິງກະໂປ

Sea Games 32: ທິມບານເຕະ U22 ຫວຽດນາມ ໄດ້ຮັບໄຊຊະນະ ໃນນັດແຂ່ງຂັນກັບ U22 ສິງກະໂປ

ທິມບານເຕະ U22 ຫວຽດນາມ ໄຊຊະນະ 3 – 1 ຕໍ່ U22 ສິງກະໂປ ໃນນັດທີ 2, ສາຍ B.
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