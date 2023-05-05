ຂ່າວສານ
50 ປີ ແຫ່ງການພົວພັນລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ອັງກິດ: ສາດສະດາຈານ ອັງກິດ ຕີລາຄາຢ່າງຕັ້ງໜ້າຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນໃນການຮ່ວມມືດ້ານການສຶກສາ ແລະ ວິທະຍາສາດ
ນີ້ແມ່ນຂໍ້ສັງເກດຂອງທ່ານສາດສະດາຈານ Patrick Callaghan, ຮອງຜູ້ອຳນວຍການມະຫາວິທະຍາໄລ London South Bank (LSBU), ວັນທີ 3 ພຶດສະພາ, ເນື່ອງໃນໂອກາດທ່ານປະທານປະເທດຫວຽດນາມ ຫວໍວັນເຖືອງ ໄປຍັງລາຊະອານາຈັກ ອັງກິດ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມພິທີຂຶ້ນຄອງລາຊະບັນລັງ ເຈົ້າຊີວິດ Charles III ແລະ ມະເຫສີ Camilla, ແຕ່ວັນທີ 4 – 6 ພຶດສະພາ.
ຕີລາຄາກ່ຽວກັບການພົວພັນລະຫວ່າງສອງປະເທດ, ທ່ານສາດສະດາຈານ Callaghan ຊີ້ແຈ້ງວ່າ ການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ອັງກິດ ພວມພັດທະນາຢ່າງດີງາມທີ່ສຸດ. ເລື່ອງສອງປະເທດລົງນາມໃນສັນຍາການຄ້າເສລີສອງຝ່າຍ (UKVFTA) ໃນເດືອນທັນວາ 2020, ມີຜົນສັກສິດຢ່າງເປັນທາງການໃນເດືອນພຶດສະພາ 2021 ນັ້ນ, ໄດ້ຊ່ວຍຍົກວົງເງິນການຄ້າສອງສົ້ນບັນລຸກວ່າ 6,8 ຕື້ ປອນ ໃນປີກາຍ. ຫວຽດນາມ ແລະ ອັງກິດ ສາມາດຊຸກຍູ້ການພົວພັນສອງຝ່າຍຫຼາຍກວ່າອີກ ໂດຍຜ່ານການຮ່ວມມືດ້ານການສຶກສາ ແລະ ຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ, ເຊິ່ງເປັນຂົງເຂດທີ່ມີກຳລັງບົ່ມຊ້ອນຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ. ພິເສດ, ແມ່ນການຮ່ວມມືດ້ານການສຶກສາລະຫວ່າງສອງປະເທດ ບໍ່ພຽງແຕ່ຈຳກັດໃນການສຶກສາຂັ້ນປະລິນຍາຕີເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງສາມາດເປີດກວ້າງອອກລະດັບອື່ນໆອີກດ້ວຍ.