ຂ່າວສານ
5 ປີ ສັນຍາ EVFTA - ກຳນົດທິດການຮ່ວມມືຍຸດທະສາດໃນໄລຍະໃໝ່
5 ປີຜ່ານມາ, EVFTA ໄດ້ພິສູດໃຫ້ເຫັນບົດບາດແມ່ນເຄື່ອງມືຮ່ວມມືເສດຖະກິດສຳຄັນ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນໃນສະພາບການໂລກຕ້ອງປະເຊີນໜ້າກັບການຜັນແປໃຫຍ່ຫຼາຍຢ່າງພາຍຫຼັງສັນຍາມີຜົນສັກສິດຄື: ໂລກລະບາດ ໂຄວິດ - 19, ຄວາມເຄັງຕຶ່ງດ້ານການເມືອງເພື່ມຂຶ້ນ. EVFTA ບໍ່ພຽງແຕ່ຊຸກຍູ້ການພົວພັນທາງການທູດ - ການລົງທຶນລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - EU ຢ່າງແຮງເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງປະກອບສວ່ນຫຼຸດຜ່ອນການຂາດວັກຂາດຕອນຂອງລະບົບສະໜອງທົ່ວໂລກອີກດ້ວຍ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນໃນການຂຸດຄົ້ນ EVFTA ຍັງໃຫຍ່ຫຼວງຢູ່ ແລະ ສອງຝ່າຍໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບຕ້ອງສືບຕໍ່ເສີມຂະຫຍາຍຢ່າງມີປະສິດທິຜົນສູງ.
ກຳລັງໜູນໃໝ່ໃຫ້ແກ່ການຄ້າ ຫວຽດນາມ - EU
ຍອດວົງເງິນການຄ້າ ຫວຽດນາມ - EU ໃນ 5 ປີຜ່ານມາມີການເຕີບໂຕຢູ່ລະດັບ 12 – 15%/ປີ. ການສົ່ງອອກໄປຍັງ EU ຂອງ ຫວຽດນາມ ມີລະດັບກະໂດດຂັ້ນຢ່າງແຮງ. ກົງກັນຂ້າມ, ຍ້ອນມີ EVFTA, ບັນດາວິສາຫະກິດ ເອີລົບ ກໍ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຫຼາຍພໍສົມຄວນ. ຕາມໝາກຜົນຂອງການສຳຫຼວດດັດຊະນີຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ ດຳເນີນທຸລະກິດ (BCI) ຂອງສະມາຄົມວິສາຫະກິດເອີລົບ ຢູ່ຫວຽດນາມ(EuroCham) ຫວ່າງແລ້ວນີ້, ມີ ວິສາຫະກິດ EU 58% ຕີລາຄາມີຄວາມປະເອີບໃຈພໍສົມຄວນ, 17% ເວົ້າວ່າ ມີຄວາມປະເອີບໃຈຕໍ່ແງ່ຫວັງດຳເນີນທຸລະກິດຢູ່ ຫວຽດນາມ ໃນ 5 ປີຈະມາເຖິງ. ຢູ່ກອງປະຊຸມສຳມະນາ, ສັນຍາ EVFTA: ໝາກຜົນແຫ່ງການຜັນຂະຫຍາຍ 5 ປີຜ່ານມາແລະ ທິດທາງປະຕິບັດຢ່າງມີປະສິດທິຜົນໃນສະພາບການໃໝ່”, ທີ່ຈັດຂຶ້ນຢູ່ແບນຊິກໃນວັນທີ 6 ມິຖຸນາຜ່ານມາ, ທ່ານນາງ Lin Goethals ຫົວໜ້າສະຖາບັນ ຄົ້ນຄ້ວາເອີລົບ ກ່ຽວກັບອາຊີ ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ:
ສັນຍາການຄ້າເສີລີ EVFTA ໄດ້ຊ່ວຍຊຸກຍູ້ຍູ້ແຮງບັນດາການພົວພັນທາງການຄ້າສອງຝ່າຍ. ເຖິງວ່າຍັງມີຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນຫຼາຍຢ່າງທີ່ຍັງບໍ່ທັນຂຸດຄົ້ນໄດ້ກໍຕາມ ແຕ່ບັນດາຕົວເລກສະຖິຕິກ່ຽວກັບການເຕີບໂຕນີ້ແມ່ນສິ່ງພິສູດໃຫ້ເຫັນຢ່າງຈະແຈ້ງທີ່ສຸດ.
ບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືສວມບົດບາດໃຈກາງຂອງກັນ ໃນຍຸດທະສາດພາກພື້ນ, EU ນັບມື້ນັບຕີລາຄາສູງບົດບາດຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນຍຸດທະສາດຢູ່ພາກກພື້ນຂອງ ຕົນ. ທີ່ຕັ້ງຂອງ ຫວຽດນາມ ຢູ່ ອາຊຽນ ໄດ້ຮັບຖືວ່າແມ່ນທ່າໄດ້ປຽບໃຫຍ່ ໃຫ້ແກ່ບັນດາວິສາຫະກິດ ເອີລົບເມື່ອສິນຄ້າຂອງ EU ແຊກຊືມເຂົ້າຕະຫຼາດອາຊີສຳຄັນຢ່າງງ່າຍດາຍ, ດ້ວຍກຳລັງບໍລິໂພກທີ່ໃຫຍ່ຫຼວງຄື: ຈີນ, ຍີ່ປຸ່ນ, ສ.ເກົາຫຼີ ແລະ ບັນດາປະເທດ ສະມາຊິກ ອາຊຽນ. ທ່ານ ຫງວຽນວັນຖາວ, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ແບນຊິກ ແລະ EU ຖືວ່າ:
ຂ້າພະເຈົ້າຖືວ່າ ນີ້ແມ່ນຈຸດເວລາເຊິ່ງສອງຝ່າຍຈະພົບປະກັນກ່ຽວກັບບັນຫາຄວາມຕ້ອງການ, 5 ປີຜ່ານມາ ກໍ່ໃຫ້ EU ການລົງພຶດຕິກຳຕົວຈິງທີ່ຈະແຈ້ງວ່າ EU ກໍ່ຕ້ອງຍາດແຍ່ງບັນດາປະສິດທິຜົນເຊິ່ງ EVFTA ນຳມາໃຫ້, ພິເສດແມ່ນບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືທີ່ມີຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ.
ຫັນຂົງເຂດຮ່ວມມືເປັນຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບ
ໃນສະພາບການໃໝ່, ຫວຽດນາມ ແລະ EU ພວມມີຫຼາຍປັດໄຈເພື່ອເພີ່ມທະວີການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນ. ນັ້ນແມ່ນສ້າງໂຄງປະກອບເສດຖະກິດຂອງທັງສອງຝ່າຍທີ່ມີລັກສະນະໜູນຊ່ວຍກັນ ແທນທີ່ແກ້ງແຍ້ງກັນ, ພິເສດແມ່ນໃນສະພາບການທົ່ວໂລກພວມຫັນລະບົບສະໜອງເປັນຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບ. ທັງ ຫວຽດນາມ ແລະ EU ລ້ວນແຕ່ມີຄວາມເຫັນດີເຫັນພ້ອມໃນການສະໜັບສະໜູນລະບົບການຄ້າຫຼາຍຝ່າຍໂດຍອີງຕາມກົດໝາຍ, ຮັບປະກັນຄວາມສະເໝີພາບ, ຄວາມໂປງໄສ ແລະ ຍືນຍົງ. ສຳຄັນກ່ວານັ້ນ, ທັງສອງຝ່າຍໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາຢ່າງແຮງຕໍ່ການພົວພັນສອງຝ່າຍ.
ພາຍຫຼັງ 40 ປີແຫ່ງການປ່ຽນແປງໃໝ່, ຫວຽດນາມ ພວມມີການປະຕິຮູບຢ່າງແຮງກ່ຽວກັບລະບອບລະບຽບການ, ພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ຊ່ວຍຍົກສູງຄວາມສາມາດໃນການແກ້ງແຍ້ງ ແລະ ສະພາບການແຫ່ງການລົງທຶນ, ຊຸກຍູ້ກຳລັງໜູນການເຕີບໂຕໃໝ່, ສຸມໃສ່ເຂົ້າບັນດາຂົງເຂດວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຢີ, ນະວັດຕະກຳ. ນີ້ແມ່ນບັນດາຂົງເຂດເຊິ່ງ EU ອາດຈະເປັນທ່າແຮງ ແລະ ຫວຽດນາມ ມີຄວາມຕ້ອງການພັດທະນາໂດຍດ່ວນ. ທ່ານ Luliu Winkler ກຳມາທິການການຄ້າ ສາກົນ(INTA), ລັດຖະສະພາ ເອີລົບ ຖືວ່າ:
ນອກຈາກບັນດາຂະແໜງຄືກະສິກຳ, ສິນເຊື່ອ, ເຄື່ອງດື່ມແລ້ວ ກໍ່ຍັງມີຫຼາຍຂົງເຂດທີ່ມີຄຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນອື່ນໆສຳລັບວິສາຫະກິດສອງຝ່າຍ. ດັ່ງນັ້ນ, ຂ້າພະເຈົ້າ ມຸ່ງຫວັງວ່າ EVFTA ຈະນຳມາເຊິ່ງຫຼາຍໂອກາດກ່າວອີກ, ນຳມາເຊິ່ງຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ແລະ ວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ, EU.
ບັນດາການປະຕິຮູບລະບອບລະບຽບການຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ້ວາງຂວາງ ທີ່ລັກສະນະບຸກທະລຸຂອງຫວຽດນາມ ນຳມາເຊິ່ງຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈໃຫ້ແກ່ບັນດານັກລົງທຶນ EU. ທ່ານ Frederic Hai Au Nguyen ກຸ່ມບໍລິສັດ ເຄື່ອນໄຫວໃນຂົງເຂດພະລັງງານ ສະແດງວ່າ:
ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ຫວຽດນາມ ຈະສືບຕໍ່ພັດທະນາຢ່າງແຮງກ່ວາອີກ. ພວກເຮົາບັນລຸໄດ້ບັນດາໝາກຜົນທີ່ຕັ້ງໜ້າທີ່ສຸດພາຍຫຼັງ 5 ປີແຫ່ງການຮ່ວມມືນັບແຕ່ເວລາ EVFTA ໄດ້ຮັບການລົງນາມ ແລະ ມີຜົນສັກສິດ, ແລະ ແນ່ນອນວ່າ ມີຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ ແລະ ໂອກາດຮ່ວມມືຫຼາຍຢ່າງ.
ດ້ວຍປະສິດທິຜົນຢ່າງຈະແຈ້ງພາຍຫຼັງ 5 ປີແຫ່ງການປະຕິບັດ EVFTA ສືບຕໍ່ແມ່ນກຳລັງໜູນສຳຄັນຊຸກຍູ້ການພົວພັນເສດຖະກິດ - ການຄ້າສອງຝ່າຍພັດທະນາຢ່າງແທ້ຈິງ, ດຸ່ນດ່ຽງ ແລະ ຍືນຍົງໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.