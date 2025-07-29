ຂ່າວສານ
25 ປີ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ຫວຽດນາມ: ກຽມພ້ອມໃຫ້ແກ່ໄລຍະພັດທະນາໃໝ່
ພາຍຫຼັງ 25ປີ, ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ຫວຽດນາມສ້າງຂີດໝາຍຫຼາຍບາດກ້າວ. ພົ້ນເດັ່ນແມ່ນ ຫວຽດນາມໄດ້ສ້າງພື້ນຖານຕິດຕໍຄ້າຊາຍທັນສະໄໝ, ເປີດກວາງຂອບຂະໜາດ ແລະ ເພີ່ມທະວີລວງເລິກ, ມີການຊຳລະແຖວໜ້າອາຊຽນ, ດຶງດູດທຶນສາກົນ. ພິເສດ, ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຢັ້ງຢືນບົດບາດ, ປະກອບສ່ວນຢ່າງມີປະສິດທິຜົນເຂົ້າແຕ່ລະໄລຍະພັດທະນາຂອງປະເທດຊາດ. ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 25 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ຫວຽດນາມ ທີ່ໄດ້ດຳເນີນໃນວັນທີ 28 ກໍລະກົດ, ຢູ່ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ, ທ່ນາ ຫງວຽນດຶກຈີ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງການເງິນ ຢັ້ງຢືນວ່າ:
ຫຼັກຊັບແມ່ນຊ່ອງທາງລະດົມທຶນໃນໄລຍະກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວສຳຄັນໃຫ້ແກ່ພື້ນຖານເສດຖະກິດ. ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບສ່ອງແສງຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງພື້ນຖານເສດຖະກິດ, ແງ່ຫວັງຂອງພື້ນຖານເສດຖະກິດ, ຄວາມສາມາດຂອງບັນດາວິສາຫະກິດໃນພື້ນຖານເສດຖະກິດນັ້ນ. ພາຍຫຼັງ 25 ປີແຫ່ງການພັດທະນາ, ພວກເຮົາໄດ້ກໍ່ສ້າງ ແລະ ສະສົມບັນດາຜົນງານຫຼາຍພໍສົມຄວນ, ເພື່ອຈາກນັ້ນສ້າງບັນດາບາດກ້າວກະໂດດຂັ້ນກ່ຽວກັບຄຸນນະພາບ, ນຳຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ຫວຽດນາມພັດທະນາຂຶ້ນສູ່ລະດັບສູງໃໝ່.
ປັດຈຸບັນ, ຫວຽດນາມ ພວມຜັນຂະຫຍາຍການສ້າງກອບນິຕິກຳຢ່າງໂປ່ງໄສ ໃຫ້ສຳເລັດຜົນ, ເໝາະສົມກັບທຳນຽມສາກົນ. ພ້ອມທັງ, ຍູ້ແຮງການຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ຫັນພື້ນຖານໂຄງລ່າງເຕັກໂນໂລຢີເປັນທັນສະໄໝ, ຍົກລະດັບຕະຫຼາດໂດຍໄວເພື່ອດຶງດູດແຫຼ່ງເງິນລົງທຶນຈາກຕ່າງປະເທດ.