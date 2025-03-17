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ຂ່າວສານ

25 ປະ​ເທດປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຮັບ​ປະ​ກັນ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ຢູ່ ຢູ​ແກຼນ

ວັນທີ 15 ມີນາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອັງກິດ Keir Starmer ເປັນປະທານກອງປະຊຸມສຸດຍອດແບບທາງໄກດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງ 25 ປະເທດ ແນໃສ່ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບວິທີຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງໃຫ້ແກ່ ຢູແກຼນ ພາຍຫລັງຄຳສັ່ງຢຸດຍິງໄດ້ຮັບການລົງນາມ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອັງກິດ Keir Starmer ເປັນປະທານກອງປະຊຸມສຸດຍອດ (ພາບ: AFP)

ກອງປະຊຸມສຸດຍອດຄັ້ງນີ້ ໄດ້ເຕົ້າໂຮມການນຳ 25 ທ່ານມາຈາກຫຼາຍປະເທດ ເອີຣົບ, ອົດສະຕາລີ, ການາດາ ແລະ ນິວຊີແລນ. ເມື່ອກ່າວຄຳເຫັນໃນກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອັງກິດ

Keir Starmer  ຮຽກຮ້ອງບັນດາປະເທດເຂົ້າຮ່ວມ “ສຳພັນທະມິດອາສາສະໝັກ” ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ວ່າຄຳສັ່ງຢຸດຍິງໃດທີ່ບັນລຸໄດ້ຢູ່ ຢູແກຼນ.

        ທ່ານກໍຮຽກຮ້ອງ ລັດເຊຍ ຕ້ອງມີຄວາມຈິງຈັງກວ່າ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມການເຈລະຈາພາຍຫຼັງທີ່ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ຢູແກຼນ Volodymyr Zelensky  ໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາຢຸດຍິງໂດຍບໍ່ມີເງື່ອນໄຂພາຍໃນ 30ວັນ ຢ່າງທັນທີ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ ມີ​ພື້ນ​ຖານ​ພັດ​ທະ​ນາ​ສູນ​ການ​ເງິນ​ສາ​ກົນ

ຫວຽດ​ນາມ ມີ​ພື້ນ​ຖານ​ພັດ​ທະ​ນາ​ສູນ​ການ​ເງິນ​ສາ​ກົນ

ດ້ວຍເປົ້າໝາຍສ້າງສູນການເງິນສາກົນ ບໍ່ພຽງແຕ່ຮັບໃຊ້ຄວາມຕ້ອງການກ່ຽວກັບທຶນຮອນ ແລະ ບັນດາຄຳຮຽກຮ້ອງກ່ຽວກັບການເງິນຂອງ ຫວຽດນາມ ເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງຮັບໃຊ້ໂລກອີກດ້ວຍ, ຫວຽດນາມ ມີພື້ນຖານເພື່ອປະຕິບັດເປົ້າໝາຍດັ່ງກ່າວ.
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