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ຂ່າວສານ

2 ພັກໃຫຍ່ສຸດຂອງ ໄທ ເຫັນດີສ້າງຕັ້ງສຳພັນທະມິດ

ການນຳພັກ MFP, ທ່ານ ພິທາ ລິ້ມຈະເຣີນຣັດ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ຈະຊອກຫາວິທີສ້າງສຳພັນທະມິດ 6 ຝ່າຍ, ລວມທັງພັກເພື່ອໄທ.
ທ່ານ ພິທາ ລິ້ມຈະເຣີນຣັດ, ການນຳພັກ MFP (ພາບ: AFP/TTXVN)

ກ່າວຄຳເຫັນໃນການຖະແຫຼງຂ່າວໃນວັນທີ 15 ພຶດສະພາ, ພາຍຫຼັງໝາກຜົນການປ່ອນບັດທົ່ວປະເທດຢູ່ ໄທ ໄດ້ປະກາດ, ການນຳພັກເພື່ອໄທ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ພັກນີ້ເຫັນດີຕໍ່ການສະເໜີສ້າງຕັ້ງສຳພັນທະມິດກັບພັກ ກ້າວໄກ (MFP) ແລະ ຢືນຢັນວ່າ ບໍ່ມີແຜນສ້າງຕັ້ງລັດຖະບານກັບບໍ່ວ່າພັກຝ່າຍການເມືອງໃດ. ການນຳພັກເພື່ອໄທ ກໍ່ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ດ້ວຍຈຳນວນ 309 ທີ່ນັ່ງຢູ່ສະພາແຫ່ງຊາດ ໄທ, ສຳພັນທະມິດດັ່ງກ່າວມີຄວາມສາມາດຢ່າງພຽງພໍເພື່ອສ້າງຕັ້ງລັດຖະບານສະຖຽນລະພາບ ແຕ່ເລື່ອງສະເໜີນາຍົກລັດຖະມົນຕີຍັງອີງໃສ່ບັນດາປັດໄຈນິຕິກຳອື່ນອີກ.

        ໃນວັນດຽວກັນ, ການນຳພັກ MFP, ທ່ານ ພິທາ ລິ້ມຈະເຣີນຣັດ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ຈະຊອກຫາວິທີສ້າງສຳພັນທະມິດ 6 ຝ່າຍ, ລວມທັງພັກເພື່ອໄທ. ທ່ານຢັ້ງຢືນວ່າ ໄດ້ມີການໂອ້ລົມທາງໂທລະສັບກັບບັນດາການນຳ 5 ພັກທີ່ສ້າງຕັ້ງພັກຝ່າຍຄ້ານໃນສະພາແຫ່ງຊາດເຊິ່ງຫາກໍ່ຍຸບເລິກແລ້ວ.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຄວາມພະຍາຍາມກອບກູ້ຂໍ້ຕົກລົງທັນຍາພຶດທະເລດຳ ຈະສືບຕໍ່ໄດ້ດຳເນີນໃນຊຸມວັນຈະມາເຖິງ

ຄວາມພະຍາຍາມກອບກູ້ຂໍ້ຕົກລົງທັນຍາພຶດທະເລດຳ ຈະສືບຕໍ່ໄດ້ດຳເນີນໃນຊຸມວັນຈະມາເຖິງ

ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ລັດເຊຍ ໄດ້ນາບຂູ່ວ່າ ຈະຖອນຕົວອອກຈາກຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວໃນວັນທີ 18 ພຶດສະພາ ຈະມາເຖິງ ຍ້ອນບັນດາສິ່ງກີດຂວາງສຳລັບທັນຍາພຶດ ແລະ ຝຸ່ນເຄມີຂອງປະເທດນີ້.
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