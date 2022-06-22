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ຂ່າວສານ

15 ປະ​ເທດ​ສະ​ມາ​ຊິກ EU ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ຊຸກ​ຍູ້​ບັນ​ດາ​ສັນ​ຍາ​ການ​ຄ້າ​ເສ​ລີ

ໃນສະພາບການສັນຍາຄູ່ຮ່ວມມືເສດຖະກິດຮອບດ້ານໃນພາກພື້ນ (RCEP) ເລີ່ມມີຜົນສັກສິດ ໃນຕົ້ນປີນີ້, ລັດຖະມົນຕີ 15 ປະເທດດັ່ງກ່າວ ຖືວ່າ ສັນຍາສະບັບນີ້ແມ່ນຄຳຮຽກຮ້ອງ “ປຸກລຸກ” ເອີລົບ ໃນການລົງນາມສັນຍາ FTA ສະບັບຕ່າງໆ.
  ພາບ: Reuters  

ວັນທີ 20 ມິຖຸນາ, 15 ປະເທດສະມາຊິກ ສະຫະພາບເອີລົບ (EU) ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ກຸ່ມນີ້ຈົ່ງເພີ່ມທະວີການລົງນາມບັນດາສັນຍາການຄ້າເສລີ (FTA) ເພື່ອຮັບປະກັນການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດໄລຍະຍາວ ແລະ ທີ່ຕັ້ງພູມີສາດການເມືອງ ຂອງກຸ່ມນີ້ໃນໂລກ. ໃນຈົດໝາຍສົ່ງໄປຍັງທ່ານ Valdis Dombrovskis ກຳມະການການຄ້າ EU , ບັນດາລັດຖະມົນຕີເສດຖະກິດ, ການຄ້າ ແລະ ການຕ່າງປະເທດ 15 ປະເທດສະມາຊິກ EU ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ການປະທະກັນຢູ່ ຢູແກຼນ ແລະ ພະຍາດໂຄວິດ - 19 ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງສ້າງລະບົບສະໜອງແບບຍືນຍົງ, ມີຄວາມສາມາດຮັບມືສູງ, ມີການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາ ແລະ ການຄ້າເປີດກວ້າງ. ດັ່ງນັ້ນ, ບັນດາລັດຖະມົນຕີຖືວ່າ EU ຕ້ອງການ ໄມ້ງັດ ການຄ້າ ຍ້ອນວ່າ ໃນ 7 ວຽກເຮັດງານທຳໃນກຸ່ມ ຈະມີວຽກງານໜຶ່ງອີງໃສ່ການຄ້າ.

ໃນສະພາບການສັນຍາຄູ່ຮ່ວມມືເສດຖະກິດຮອບດ້ານໃນພາກພື້ນ (RCEP) ເລີ່ມມີຜົນສັກສິດ ໃນຕົ້ນປີນີ້, ລັດຖະມົນຕີ 15 ປະເທດດັ່ງກ່າວ ຖືວ່າ ສັນຍາສະບັບນີ້ແມ່ນຄຳຮຽກຮ້ອງ “ປຸກລຸກ” ເອີລົບ ໃນການລົງນາມສັນຍາ FTA ສະບັບຕ່າງໆ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

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Festival ເຫ້​ວ 2022: ກຽມ​ພ້ອມ​ໃຫ້​ແກ່​​ ລາຍ​ການ​ສະ​ແດງ ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ

Festival ເຫ້​ວ 2022: ກຽມ​ພ້ອມ​ໃຫ້​ແກ່​​ ລາຍ​ການ​ສະ​ແດງ ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ

ສັບປະດາ Festival ເຫ້ວ 2022 ມີ 8 ຄະນະສະແດງສິລະປະຕ່າງປະເທດເຂົ້າຮ່ວມນັ້ນແມ່ນ: ຝລັ່ງ, ແບນຊິກ, ແອັດສະປາຍ, ບຣາຊິນ, ລັດເຊຍ, ອາຣັບບິ ຊາອຸດິ ແລະ ໄທ ພ້ອມກັບ 30 ຄະນະສະແດງສິລະປະດີເດັ່ນພາຍໃນປະເທດ.
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