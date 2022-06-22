ຂ່າວສານ
15 ປະເທດສະມາຊິກ EU ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຊຸກຍູ້ບັນດາສັນຍາການຄ້າເສລີ
ວັນທີ 20 ມິຖຸນາ, 15 ປະເທດສະມາຊິກ ສະຫະພາບເອີລົບ (EU) ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ກຸ່ມນີ້ຈົ່ງເພີ່ມທະວີການລົງນາມບັນດາສັນຍາການຄ້າເສລີ (FTA) ເພື່ອຮັບປະກັນການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດໄລຍະຍາວ ແລະ ທີ່ຕັ້ງພູມີສາດການເມືອງ ຂອງກຸ່ມນີ້ໃນໂລກ. ໃນຈົດໝາຍສົ່ງໄປຍັງທ່ານ Valdis Dombrovskis ກຳມະການການຄ້າ EU , ບັນດາລັດຖະມົນຕີເສດຖະກິດ, ການຄ້າ ແລະ ການຕ່າງປະເທດ 15 ປະເທດສະມາຊິກ EU ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ການປະທະກັນຢູ່ ຢູແກຼນ ແລະ ພະຍາດໂຄວິດ - 19 ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງສ້າງລະບົບສະໜອງແບບຍືນຍົງ, ມີຄວາມສາມາດຮັບມືສູງ, ມີການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາ ແລະ ການຄ້າເປີດກວ້າງ. ດັ່ງນັ້ນ, ບັນດາລັດຖະມົນຕີຖືວ່າ EU ຕ້ອງການ ໄມ້ງັດ ການຄ້າ ຍ້ອນວ່າ ໃນ 7 ວຽກເຮັດງານທຳໃນກຸ່ມ ຈະມີວຽກງານໜຶ່ງອີງໃສ່ການຄ້າ.
ໃນສະພາບການສັນຍາຄູ່ຮ່ວມມືເສດຖະກິດຮອບດ້ານໃນພາກພື້ນ (RCEP) ເລີ່ມມີຜົນສັກສິດ ໃນຕົ້ນປີນີ້, ລັດຖະມົນຕີ 15 ປະເທດດັ່ງກ່າວ ຖືວ່າ ສັນຍາສະບັບນີ້ແມ່ນຄຳຮຽກຮ້ອງ “ປຸກລຸກ” ເອີລົບ ໃນການລົງນາມສັນຍາ FTA ສະບັບຕ່າງໆ.