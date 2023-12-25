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ຂ່າວສານ

10 ເຫດການທີ່ພົ້ນເດັ່ນຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນປີ 2023 ໂດຍ ສໍານັກຂ່າວສານ ຫວຽດນາມ ເປັນຜູ້ຄັດເລືອກ

ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ຂໍເປັນກຽດ ນຳສະເໜີ 10 ເຫດການທີ່ພົ້ນເດັ່ນທີ່ສຸດຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນປີ 2023 ໂດຍສໍານັກຂ່າວສານ ຫວຽດນາມ ເປັນຜູ້ຄັດເລືອກ:

1. ກອງ​ປະຊຸມ​ກາງ​ສະ​ໄໝ​ຂອງ​ຄະນະ​ບໍລິຫານ​ງານ​ສູນ​ກາງ​ພັກຊຸດທີ XIII 

  ພາບຂອງ​ກອງປະຊຸມກາງສະໄໝຂອງຄະນະບໍລິຫານງານ ສູນກາງພັກຊຸດທີ XIII. ພາບ: ເຟືອງຮວາ/VNA  

ຄະນະ​ບໍລິຫານ​ງານ​ສູນ​ກາງ​ຕີ​ລາຄາວ່າ ​​ໃນ​ເຄິ່ງປີ​ທຳ​ອິດ​ຂອງ​ອາຍຸ​ການ 2021-2026, ຫວຽດນາມ ​ໄດ້​ຜ່ານ​ຜ່າ​ຄວາມ​ຫຍຸ້ງຍາກ, ສິ່ງທ້າ​ທາຍຫຼາຍ​ຢ່າງ, ບັນລຸ​ໄດ້​ບັນດາ​ຜົນງານ​ອັນ​ໃຫຍ່​ຫຼວງ, ​ໄດ້​ຮັບ​ໝາກຜົນ​ໃນຫຼາຍຂົງເຂດ;  ​ໄດ້​ຊີ້​ນຳ ​ແລະ ສຸມ​ໃສ່​ ປະຕິບັດ 5 ໜ້າທີ່​ສຳຄັນ​ໃນ​ເຄິ່ງ​ສະໄໝສຸດທ້າຍ, ສູ້​ຊົນ​ປະຕິບັດ​ມະຕິ​ກອງ​ປະຊຸມ​ໃຫຍ່​ຄັ້ງ​ທີ XIII ຂອງ​ພັກ​ຢ່າງມີໄຊ.

ຄະນະ​ກຳມະການ​ສູນ​ກາງ​ໄດ້​ກວດກາ​ຄືນ​ການ​ນຳພາ ​ແລະ ຊີ້ນຳຂອງ​ກົມ​ການ​ເມືອງ, ຄະນະ​ເລຂາທິການ ​ແລະ ຜັນ​ຂະຫຍາຍ​ການ​ປ່ອນ​ບັດເອົາຄະແນນ​ໄວ້​ວາງ​ໃຈ​ກາງ​ສະ​ໄໝ​ຕາມ​ລະບຽບ​ການ.

2. ການເຕີບໂຕ GDP ບັນລຸລື່ນກາຍ 5%: 

ການ​ເກັບ​ກ່ຽວ​ເຂົ້າ​ລະດູ​ໜາວ​ຢູ່​ທົ່ງ​ນາ​ຂອງ​ຕາ​ແສງ ​ເຕີນ​ເຫງ້ຍ, ​ເມືອງ ກາວ​ແຫຼງ, ​ແຂວງ ດົ່ງ​ທາບ. ພາບ: ຫງວຽນວັນຈີ໋/VNA

ໃນສະພາບ ການ ທີ່ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ສິ່ງທ້າທາຍຫຼາຍຢ່າງ, ເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ ບັນລຸການເຕີບໂຕ GDP ລື່ນກາຍ 5%ດ້ວຍຫຼາຍສັນຍານດີຄື: ມູນຄ່າເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ ແຫ່ງຊາດບັນລຸ 431ຕື້ ໂດລາສະຫະລັດ, ຢືນອັນດັບທີ 32/100ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າແຫ່ງຊາດທີ່ເຂັ້ມແຂງໃນ ໂລກ; ການ​ສົ່ງ​ອອກ​ເຂົ້າ​ສານ​ໄດ້​ລື່ນ​ກາຍ 8ລ້ານ​ໂຕນ, ບັນ​ລຸ​ມູນ​ຄ່າ​ກວ່າ 4,4ຕື້ ໂດລາສະຫະລັດ- ສູງ​ສຸດ​ນັບ​ແຕ່​ປີ 2009; ຍອດ​ຈຳນວນ​ທຶນ FDI ບັນລຸ​ລະດັບ​ສູງ​ສຸດ​ນັບ​ແຕ່​ປີ 2020, ​ໃນ​ນັ້ນ​ຍອດ​ຈຳນວນ​ທຶນ​ຈົດ​ທະບຽນ​ບັນລຸ 28,85ຕື້ ໂດລາສະຫະລັດ ​ແລະ ຍອດ​ຈຳນວນ​ທຶນ ປະຕິບັດ​ບັນລຸ 20,25ຕື້ ໂດລາສະຫະລັດ. ພິ​ເສດ, ປີທີ 8 ຍອດ​ເງິນ​ສົ່ງອອກບັນລຸ 26ຕື້ ໂດລາສະຫະລັດ, ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ເກືອບ 3​ເທົ່າ​ເມື່ອ​ທຽບ​ໃສ່​ປີ 2022.


3. ທ່ານ​ເລຂາທິການ​ໃຫຍ່, ປະທານ​ປະ​ເທດ ສປ ​ຈີນ, ປະທານ​ປະ​ເທດ​ ສ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ​ຢ້ຽມຢາມ​ ຫວຽດນາມ: ສອງ​ການ​ຢ້ຽມຢາມ​ທາງ​ລັດຖະກິດ​ເຖິງ ​ຮ່າ​ໂນ້ຍ ຂອງ​ທ່ານ​ເລຂາທິການ​ໃຫຍ່, ປະທານ​ປະ​ເທດ ສປ ຈີນ ສີ​ຈິ້ນ​ຜິ​ງ ​ແລະ ທ່ານ​ປະທານາທິບໍດີ ສ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ Joe Biden ​ໄດ້​ເພີ່ມ​ທະວີ​ການ​ພົວພັນ ​ຫວຽດນາມ - ຈີນ ​ໃຫ້​ເລິກ​ເຊິ່ງກວ່າ​ເກົ່າ ແລະ ສ້າງຂີດໝາຍໃຫ້ແກ່ການຍົກລະດັບການ ພົວພັນກັບ ສ ອາເມລິກາ ຂຶ້ນເປັນ ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມື ຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ. ມາ​ຮອດ​ປະຈຸ​ບັນ, ຫວຽດນາມ ​ໄດ້​ມີ​ການ​ພົວພັນ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ຮອບດ້ານ​ກັບ 6 ປະ​ເທດ​ຄື: ຈີນ, ຣັດ​ເຊຍ, ຍີ່ປຸ່ນ, ອິນ​ເດຍ, ສ ເກົາຫຼີ, ອາ​ເມ​ລິ​ກາ.

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູ໋ຈ້ອງ ແລະ ພັນລະຍາ ໄດ້ເປັນປະທານໃນພິທີຕ້ອນຮັບທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຈີນ ສີຈິ້ນຜິງ ແລະ ພັນລະຍາ. ພາບ: ຈີ໋ຢຸງ/VNA

ທ່ານ​ເລຂາທິການ​ໃຫຍ່ ຫງວຽນ​ຝູ໋ຈ້ອງ ​ໄດ້​ໃຫ້ການ​ຕ້ອນຮັບ​ທ່ານ​ປະທານາທິບໍດີ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ Joe Biden ທີ່​ມາ​ຢ້ຽມຢາມ​ທາງ​ລັດຖະກິດ​ຢູ່ ຫວຽດນາມ. ພາບ: ຈີ໋ຢຸງ/VNA

ກອງ​ກຳລັງ​ຕຳຫຼວດ​ກູ້​ໄພ​ ຫວຽດນາມ ​ໄດ້​ປະຕິບັດ​ໜ້າ​ທີ່​ເພື່ອ​ແກ້​ໄຂ​ຜົນ​ຮ້າຍ​ຢ້ອນ​ຫຼັງ​ຈາກ​ແຜ່ນດິນ​ໄຫວ​ຢູ່ ຕວກກີ. ພາບ: VNA

4. ປະກາດ​ໃຊ້​ບັນດາ​ລະບຽບ​ການ​ໃໝ່​ກ່ຽວ​ກັບ​ການຄວບຄຸມອຳນາດ​ການ​ປົກຄອງ, ປ້ອງ​ກັນ ແລະ ຕ້ານ​ການ​ສໍ້​ລາດ​ບັງ​ຫຼວງ, ຫຍໍ້ທໍ້:

ບັນດາລະບຽບ​ການ 114- QĐ/TW, 131-QĐ/TW, 132-QĐ/TW ຂອງ​ກົມ​ການ​ເມືອງ ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ຄວາມ​ຕັດສິນ​ໃຈ​ຂອງ​ພັກ ​ແລະ ລັດ ສືບຕໍ່ຍູ້ແຮງການຕໍ່ສູ້ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ແລະ ປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ໃນວຽກງານບຸກຄະລາກອນ; ກວດກາ, ກວດການ, ກວດສອບບັນຊີ; ສືບສວນ, ສັ່ງຟ້ອງ, ພິພາກສາ ການ​ດໍາ​ເນີນ​ຄະ​ດີ. 

ຈໍາເລີຍ ດິງກວກທາຍ, ອະດີດປະທານຄະນະກໍາມະການ ປະຊາຊົນ ແຂວງ ດົ່ງນາຍ ໃນການພິພາກສາຄັ້ງທໍາອິດ ບໍລິສັດ AIC ແລະ ບັນດາໜ່ວຍງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນຄະດີເກີດຂຶ້ນຢູ່ໂຮງໝໍທົ່ວໄປ ດົ່ງນາຍ. ພາບ: ອານດັງ/VNA

5. ສ້າງສະຖິຕິ​ ເປີດນຳ​ໃຊ້​ເສັ້ນທາງ​ດ່ວນ 475 ກມ ​ໃນ​ໜຶ່ງ​ປີ:

​ເລື່ອງ​ສ້າງ​ສຳ​ເລັດ 14 ​ໂຄງການ​ຈະລາຈອນ​ສຳຄັນ, ​ໃນ​ນັ້ນ ​ມີ​ໂຄງການ​ອົງປະກອບ​ທາງ​ດ່ວນ​ເໜືອ-​ໃຕ້ ໄລຍະ 1 ​ໄດ້​ເພີ່ມ​ຄວາມ​ຍາວ​ຂອງ​ເສັ້ນທາດ່ວນ ທົ່ວ​ປະ​ເທດຂຶ້ນ 1.892 ກມ. ໝາກຜົນ​ດັ່ງກ່າວ​ປະກອບສ່ວນ​ເຂົ້າ​ໃນ​ການ​ປະຕິບັດ ​ໜຶ່ງ​ໃນ​ສາມ​ບາດກ້າວ​ບຸກທະລຸ​ ຂອງຍຸດ​ທະ​ສາດ​ພັດທະນາ​ເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ​ໄລຍະ 2021 - 2030.

ເສັ້ນທາງດ່ວນ ຍາຈາງ - ກາມເລີມ ຍາວ 49.11 ກມ ໄດ້ເປີດນຳໃຊ້ຢ່າງເປັນທາງການ. ພາບ: ເຢືອງຢາງ/VNA

 

6. ແພດໝໍຜູ້ທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ ແລະ ສະຖານທີ່ມີຊື່ສຽງໂດ່ງດັງ ຫຼາຍແຫ່ງໄດ້ຮັບການໃຫ້ກຽດ ຈາກອົງການ UNESCO ຄື:

ເຂດ​ອ່າວ ​ລານ​ຮ້າ, ກາດບ່າ, ຫາຍ​ຟ່ອງ. ພາບ: ກົງດາດ/VNP

ອ່າວ າລອງ - ໝູ່ເກາະ ກາດບ່າ ໄດ້ຮັບຮອງເປັນ ມໍລະດົກທໂລກທາງ ທຳມະຊາດ; ນະຄອນ ໂຮ້ຍອານ ແລະ ດ່າລາດ ໄດ້ຮັບ ຮອງເປັນ “ນະຄອນສ້າງສັນ” ໃນຂົງເຂດຫັດຖະກຳ - ສິລະປະ ແລະ ດົນຕີພື້ນເມືອງ; ແພດໝໍຜູ້ທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ ຫາຍເຖື້ອງຫຼານອົງ ເລຫືວຈາກ ​ໄດ້ ອົງການ UNESCO ​​ໃຫ້​ກຽດ ​ແລະ ຈັດຕັ້ງການສະຫຼອງ ວັນ​​ເກີດຂອງເພິ່ນ​ຄົບຮອບ 300 ປີ. ນອກຈາກ​ນັ້ນ, ​ຄັ້ງ​ທີ 4 ​ຫວຽດນາມ ໄດ້ຮັບຮອງເປັນ “ຈຸດໝາຍ​ປາຍທາງ​ມໍລະດົກ​ອັນ​ດັບ​ໜຶ່ງ​ຂອງ​ໂລກ” ຢູ່​ທີ່​ລາງວັນ​ການທ່ອງທ່ຽວ​ໂລກ. ຄາດ​ວ່າ​ ຂະ​ແໜງ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ຈະ​ຕ້ອນຮັບ​ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ສາກົນ 12,5 ລ້ານ​ເທື່ອ​ຄົນ, ລື່ນ​ກາຍ​ແຜນການ​ປະມານ 5 ລ້ານ​ເທື່ອ​ຄົນ.

7. ​ຄວບ​ຄຸມ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ກໍ່​ການ​ຮ້າຍ​ຢູ່ ​ດັກ​ລັກ ຢ່າງທັນ ການ:

  ຕຳຫຼວດ​ເຄື່ອນ​ທີ່, ຕຳຫຼວດ​ພິ​ເສດ, ຕຳຫຼວດ​ແຂວງ ດັກ​ລັກ ​ແລະ ກອງ​ບັນຊາ​ການ​ທະຫານ​ເຂດ 5 ສົມທົບ​ກັນ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​ແຜນການ​ຈັບ​ຕົວ​ຜູ້​ກ່ຽວ. ພາບ: ຟານແອງຢຸງ/VNA  

ການ​ໂຈມ​ຕີ​ກໍ່​ການ​ຮ້າຍ​ ຕ້ານອຳນາດການປົກຄອງປະຊາຊົນ ໄດ້ສ້າງຜົນເສຍຫາຍຢ່າງໜັກໜ່ວງ ​ແມ່ນ​ເກີດ​ຢູ່​ຕາ​ແສງ ອີອາ ຕຽວ ແລະ ຕາ​ແສງ ອີອາ ເຄີຕຸນ ເມືອງ ກື ຄຸອິນ, ແຂວງ ດັກລັກ ໃນ​ຕອນ​ເຊົ້າ​ວັນ​ທີ 11 ມິຖຸນາ ຄວບ​ຄຸມ​ໄດ້​ພາຍ​ໃນ 24 ຊົ່ວ​ໂມງ.  ນຳ​ຄວາມ​ສະຫງົບ​ມາ​ໃຫ້​ປະຊາຊົນ. ເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ດຳເນີນຄະດີ ແລະ ກັກຕົວ ຊົ່ວຄາວ 91 ຄົນ, ໄລ່ຈັບພິເສດ 6 ຄົນ. ຫາງສຽງມະຫາຊົນ​​ໄດ້​ປະນາມ​ຢ່າງ​ຮຸນ​ແຮງ​ຕໍ່​ການ​ກະທຳໂສສຸດ ແລະ ​ປ່າ​ເຖື່ອນ​ຂອງ​ພວກ​ກໍ່​ການ​ຮ້າຍ.

8. ອັກຄີໄພ “ອາພາດເມັນ ຂະໜາດນ້ອຍ” ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ:

ກຳລັງກູ້ຊີບກູ້ໄພກຳລັງປະຕິບັດການເຄື່ອນໄຫວ​ກອບ​ກູ້​ຜູ້​ປະສົບ​ເຄາະ​ຮ້າຍ​ໃນ​ເຫດ​ໄຟ​ໄໝ້​ອາ​ພາດ​ເມັນ​ຂະໜາດ​ນ້ອຍ​ຢູ່​ຊອຍ 29/70 ຖະໜົນ ​ເຄືອງ​ຮ້າ (​ບ້ານ ເຄືອງ​ດິ່ງ, ​ເມືອງ ແທງ​ຊວນ, ຮ່າ​ໂນ້ຍ). ພາບ: ຟ້າມກຽນ/VNA

ເກີດເຫດໄຟໄໝ້ ອາພາດເມັນຂະໜາດນ້ອຍ” ໃນຄືນວັນທີ 12 ກັນຍາ ຢູ່ຖະໜົນ ເຄືອງຮ້າ, ຮ່າໂນ້ຍ ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ 56 ຄົນ ແລະ ບາດເຈັບ 37 ຄົນ. ໄພພິບັດ​ດັ່ງກ່າວ ​ໄດ້​ດັງ​ຂຶ້ນ​ເປັນ​ສຽງ​ເຕືອນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ການ​ກໍ່ສ້າງ​ທີ່​ຫຼັ່ງໄຫຼ​ໃນ​ຕົວ​ເມືອງ.

9. ກິລາ ຫວຽດນາມ ຢືນອັນດັບທີ 1 ໃນງານມະຫາກຳ ກິລາ ຊີເກມ ທີ່ຈັດຂຶ້ນຢູ່ຕ່າງປະເທດເປັນຄັ້ງທຳອິດ:

ຄະນະ​ນັກກິລາ ​ຫວຽດນາມ ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ພິທີ​ໄຂ​ງານ​ມະຫາ​ກຳ​ກິລາ ​ຊີ​ເກ​ມ ຄັ້ງ​ທີ 32 (SEA Games 32). ພາບ: ມິງກວຽດ/VNA

ໃນງານມະຫາກຳກິລາ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ (ຊີເກມ) ຄັ້ງທີ 32 ທີ່ຈັດຂຶ້ນຢູ່ ກຳປູເຈຍ, ຄະນະນັກກິລາ ຫວຽດນາມ ຍາດໄດ້ 136 ຫຼຽນຄຳ, 105 ຫຼຽນເງິນ ແລະ 114 ຫຼຽນທອງ, ຍາດໄດ້ອັນດັບ 1 ສຸດທ້າຍ. ນີ້​ແມ່ນ​ຄັ້ງ​ທຳ​ອິດ​ທີ່​ ຫວຽດນາມ ຍາດ​ໄດ້​ອັນ​ດັບ​ໜຶ່ງ​ໃນ​ງານ​ມະຫາ​ກຳ​ກິລາ​ ຊີ​ເກມ ​ທີ່​ຈັດ​ຂຶ້ນ​ຢູ່​ຕ່າງປະ​ເທດ, ພາຍຫຼັງ​ 2 ​ເທື່ອເປັນ​ອັນດັບ 1 ສຸດທ້າຍ ​ເມື່ອ ຫວຽດນາມ ເປັນເຈົ້າພາບຈັດຕັ້ງ ຊີເກມ ​ໃນ​ປີ 2003 ແລະ 2022.

10. ຫັນເປັນຈິງ ​ລະບຽບ​ການ “​ດື່ມ​ເຫຼົ້າ, ເບຍ-​ບໍ່​ຂັບລົດ”:

ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຕຳຫຼວດຈະລາຈອນ​ແຂວງ ລ້າງເຊີນ ​ປັບໃໝ​ ກວ່າ 6.900 ​ກໍລະນີ​ທີ່​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ການ​ຈະລາຈອນ​ຕິດ​ເຫຼົ້າ​ໃນ​ລົມ​ຫາຍໃຈ. ພາບ: ແອງຕວັນ/ VNA

ໃນ 9 ​ເດືອນ​ຕົ້ນ​ປີ, ຈຳນວນ​ອຸປະຕິ​ເຫດ​ຈະລາຈອນ​ທີ່​ເກີດ​ຈາກ​ຜູ້​ຂັບ​ຂີ່​ໃຊ້​ເຫຼົ້າ, ເບຍ​ໄດ້​ຫຼຸດ​ລົງ 25,8% (ເປັນ 222 ຄົນ), ຈຳນວນ​ຜູ້​ເສຍ​ຊີວິດ ຫຼຸດລົງ 50% (ເປັນ 99 ຄົນ) ແລະ ຈໍານວນຜູ້ບາດເຈັບຫຼຸດລົງ 22,6% (ເປັນ 168 ຄົນ) ເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີກາຍ. ມາ​ຮອດ​ທ້າຍ​ເດືອນ ​ພະຈິກ, ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຕຳຫຼວດຈະລາຈອນ​ໄດ້​ປັບ​ໃໝ 670.623 ກໍລະນີ​ຂັບ​ຂີ່​ຜິດ​ເຫຼົ້າ, ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ 148% ​ເມື່ອ​ທຽບ​ໃສ່​ໄລຍະ​ດຽວ​ກັນ​ຂອງ​ປີ 2022. ການ​ປະຕິບັດ​ການ​ກະທຳ​ລະ​ເມີດ​ຢ່າງ​ເຂັ້ມ​ງວດ​ໄດ້​ປະກອບສ່ວນ​ຍົກ​ສູງ​ສະຕິ​ຜູ້​ຂັບຂີ່​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຮັບປະກັນ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ຈະລາຈອນ, ສ້າງ​ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ “​ດື່ມ​ເຫຼົ້າ, ເບຍ-​ບໍ່​ຂັບລົດ” ​ເຊິ່ງ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ສະໜັບສະໜູນ​ຈາກ​ປະຊາຊົນ.

ປະຕິບັດໂດຍ: VNP/VNA

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ແຜ່ຂະຫຍາຍແບບຢ່າງດີເດັ່ນ ຢູ່ໃນສິນກິນໃນທຳ ໃນວົງຄະນາຍາດຊາວຄຼິດ

ແຜ່ຂະຫຍາຍແບບຢ່າງດີເດັ່ນ “ຢູ່ໃນສິນກິນໃນທຳ” ໃນວົງຄະນາຍາດຊາວຄຼິດ

ປະຈຸບັນ ຫວຽດນາມ ມີຊາວຄຼິດ ເກືອບ 7 ລ້ານຄົນ ພວມດຳລົງຊີວິດຢູ່ທຸກແຖບຖິ່ນຂອງປະເທດຊາດ. ໃນຊຸມປີຜ່ານມາ, ຊາວຄຼິດ ຍາມໃດກໍ່ປະຕິບັດທິດນຳ “ເຄົາລົບນັບຖືພະເຢຊູ ແລະ ຮັກຊາດ”; ຢູ່ໃນສິນກິນທຳ, ເສີມຂະຫຍາຍຈິດໃຈສາມັກຄີລະຫວ່າງຊາວຄຼິດ ແລະ ຊາວກິງ, ຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈສ້າງສາບ້ານເກີດເມືອງນອນ. ພ້ອມກັບປະຊາຊົນທຸກຊັ້ນວັນນະ, ຊາວຄຼິດໃນທົ່ວປະເທດ ຍາມໃດກໍ່ປະກອບສ່ວນຕັ້ງຫນ້າເຂົ້າໃນການພັດທະນາລວມຂອງປະເທດຊາດ. ມີຊາວຄຼິດ ຫລາຍຄົນ ໄດ້ກາຍເປັນແບບຢ່າງດີເດັ່ນໃນຂະບວນການຮັກຊາດ; ພັດທະນາເສດຖະກິດ ສັງຄົມ.
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