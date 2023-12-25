ຂ່າວສານ
10 ເຫດການທີ່ພົ້ນເດັ່ນຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນປີ 2023 ໂດຍ ສໍານັກຂ່າວສານ ຫວຽດນາມ ເປັນຜູ້ຄັດເລືອກ
1. ກອງປະຊຸມກາງສະໄໝຂອງຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກຊຸດທີ XIII:
ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງຕີລາຄາວ່າ ໃນເຄິ່ງປີທຳອິດຂອງອາຍຸການ 2021-2026, ຫວຽດນາມ ໄດ້ຜ່ານຜ່າຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ສິ່ງທ້າທາຍຫຼາຍຢ່າງ, ບັນລຸໄດ້ບັນດາຜົນງານອັນໃຫຍ່ຫຼວງ, ໄດ້ຮັບໝາກຜົນໃນຫຼາຍຂົງເຂດ; ໄດ້ຊີ້ນຳ ແລະ ສຸມໃສ່ ປະຕິບັດ 5 ໜ້າທີ່ສຳຄັນໃນເຄິ່ງສະໄໝສຸດທ້າຍ, ສູ້ຊົນປະຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XIII ຂອງພັກຢ່າງມີໄຊ.
ຄະນະກຳມະການສູນກາງໄດ້ກວດກາຄືນການນຳພາ ແລະ ຊີ້ນຳຂອງກົມການເມືອງ, ຄະນະເລຂາທິການ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍການປ່ອນບັດເອົາຄະແນນໄວ້ວາງໃຈກາງສະໄໝຕາມລະບຽບການ.
2. ການເຕີບໂຕ GDP ບັນລຸລື່ນກາຍ 5%:
ການເກັບກ່ຽວເຂົ້າລະດູໜາວຢູ່ທົ່ງນາຂອງຕາແສງ ເຕີນເຫງ້ຍ, ເມືອງ ກາວແຫຼງ, ແຂວງ ດົ່ງທາບ. ພາບ: ຫງວຽນວັນຈີ໋/VNA
ໃນສະພາບ ການ ທີ່ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ສິ່ງທ້າທາຍຫຼາຍຢ່າງ, ເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ ບັນລຸການເຕີບໂຕ GDP ລື່ນກາຍ 5%ດ້ວຍຫຼາຍສັນຍານດີຄື: ມູນຄ່າເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ ແຫ່ງຊາດບັນລຸ 431ຕື້ ໂດລາສະຫະລັດ, ຢືນອັນດັບທີ 32/100ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າແຫ່ງຊາດທີ່ເຂັ້ມແຂງໃນ ໂລກ; ການສົ່ງອອກເຂົ້າສານໄດ້ລື່ນກາຍ 8ລ້ານໂຕນ, ບັນລຸມູນຄ່າກວ່າ 4,4ຕື້ ໂດລາສະຫະລັດ- ສູງສຸດນັບແຕ່ປີ 2009; ຍອດຈຳນວນທຶນ FDI ບັນລຸລະດັບສູງສຸດນັບແຕ່ປີ 2020, ໃນນັ້ນຍອດຈຳນວນທຶນຈົດທະບຽນບັນລຸ 28,85ຕື້ ໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ຍອດຈຳນວນທຶນ ປະຕິບັດບັນລຸ 20,25ຕື້ ໂດລາສະຫະລັດ. ພິເສດ, ປີທີ 8 ຍອດເງິນສົ່ງອອກບັນລຸ 26ຕື້ ໂດລາສະຫະລັດ, ເພີ່ມຂຶ້ນເກືອບ 3ເທົ່າເມື່ອທຽບໃສ່ປີ 2022.
3. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ສປ ຈີນ, ປະທານປະເທດ ສ ອາເມລິກາ ຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ: ສອງການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດເຖິງ ຮ່າໂນ້ຍ ຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ສປ ຈີນ ສີຈິ້ນຜິງ ແລະ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ສ ອາເມລິກາ Joe Biden ໄດ້ເພີ່ມທະວີການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ຈີນ ໃຫ້ເລິກເຊິ່ງກວ່າເກົ່າ ແລະ ສ້າງຂີດໝາຍໃຫ້ແກ່ການຍົກລະດັບການ ພົວພັນກັບ ສ ອາເມລິກາ ຂຶ້ນເປັນ ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມື ຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ. ມາຮອດປະຈຸບັນ, ຫວຽດນາມ ໄດ້ມີການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານກັບ 6 ປະເທດຄື: ຈີນ, ຣັດເຊຍ, ຍີ່ປຸ່ນ, ອິນເດຍ, ສ ເກົາຫຼີ, ອາເມລິກາ.
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູ໋ຈ້ອງ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ Joe Biden ທີ່ມາຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດຢູ່ ຫວຽດນາມ. ພາບ: ຈີ໋ຢຸງ/VNA
4. ປະກາດໃຊ້ບັນດາລະບຽບການໃໝ່ກ່ຽວກັບການຄວບຄຸມອຳນາດການປົກຄອງ, ປ້ອງກັນ ແລະ ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ຫຍໍ້ທໍ້:
ບັນດາລະບຽບການ 114- QĐ/TW, 131-QĐ/TW, 132-QĐ/TW ຂອງກົມການເມືອງ ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຕັດສິນໃຈຂອງພັກ ແລະ ລັດ ສືບຕໍ່ຍູ້ແຮງການຕໍ່ສູ້ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ແລະ ປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ໃນວຽກງານບຸກຄະລາກອນ; ກວດກາ, ກວດການ, ກວດສອບບັນຊີ; ສືບສວນ, ສັ່ງຟ້ອງ, ພິພາກສາ ການດໍາເນີນຄະດີ.
5. ສ້າງສະຖິຕິ ເປີດນຳໃຊ້ເສັ້ນທາງດ່ວນ 475 ກມ ໃນໜຶ່ງປີ:
ເລື່ອງສ້າງສຳເລັດ 14 ໂຄງການຈະລາຈອນສຳຄັນ, ໃນນັ້ນ ມີໂຄງການອົງປະກອບທາງດ່ວນເໜືອ-ໃຕ້ ໄລຍະ 1 ໄດ້ເພີ່ມຄວາມຍາວຂອງເສັ້ນທາດ່ວນ ທົ່ວປະເທດຂຶ້ນ 1.892 ກມ. ໝາກຜົນດັ່ງກ່າວປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການປະຕິບັດ ໜຶ່ງໃນສາມບາດກ້າວບຸກທະລຸ ຂອງຍຸດທະສາດພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມໄລຍະ 2021 - 2030.
6. ແພດໝໍຜູ້ທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ ແລະ ສະຖານທີ່ມີຊື່ສຽງໂດ່ງດັງ ຫຼາຍແຫ່ງໄດ້ຮັບການໃຫ້ກຽດ ຈາກອົງການ UNESCO ຄື:
ອ່າວ ຮ້າລອງ - ໝູ່ເກາະ ກາດບ່າ ໄດ້ຮັບຮອງເປັນ ມໍລະດົກທໂລກທາງ ທຳມະຊາດ; ນະຄອນ ໂຮ້ຍອານ ແລະ ດ່າລາດ ໄດ້ຮັບ ຮອງເປັນ “ນະຄອນສ້າງສັນ” ໃນຂົງເຂດຫັດຖະກຳ - ສິລະປະ ແລະ ດົນຕີພື້ນເມືອງ; ແພດໝໍຜູ້ທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ ຫາຍເຖື້ອງຫຼານອົງ ເລຫືວຈາກ ໄດ້ ອົງການ UNESCO ໃຫ້ກຽດ ແລະ ຈັດຕັ້ງການສະຫຼອງ ວັນເກີດຂອງເພິ່ນຄົບຮອບ 300 ປີ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຄັ້ງທີ 4 ຫວຽດນາມ ໄດ້ຮັບຮອງເປັນ “ຈຸດໝາຍປາຍທາງມໍລະດົກອັນດັບໜຶ່ງຂອງໂລກ” ຢູ່ທີ່ລາງວັນການທ່ອງທ່ຽວໂລກ. ຄາດວ່າ ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວຈະຕ້ອນຮັບນັກທ່ອງທ່ຽວສາກົນ 12,5 ລ້ານເທື່ອຄົນ, ລື່ນກາຍແຜນການປະມານ 5 ລ້ານເທື່ອຄົນ.
7. ຄວບຄຸມການໂຈມຕີກໍ່ການຮ້າຍຢູ່ ດັກລັກ ຢ່າງທັນ ການ:
ການໂຈມຕີກໍ່ການຮ້າຍ ຕ້ານອຳນາດການປົກຄອງປະຊາຊົນ ໄດ້ສ້າງຜົນເສຍຫາຍຢ່າງໜັກໜ່ວງ ແມ່ນເກີດຢູ່ຕາແສງ ອີອາ ຕຽວ ແລະ ຕາແສງ ອີອາ ເຄີຕຸນ ເມືອງ ກື ຄຸອິນ, ແຂວງ ດັກລັກ ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 11 ມິຖຸນາ ຄວບຄຸມໄດ້ພາຍໃນ 24 ຊົ່ວໂມງ. ນຳຄວາມສະຫງົບມາໃຫ້ປະຊາຊົນ. ເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ດຳເນີນຄະດີ ແລະ ກັກຕົວ ຊົ່ວຄາວ 91 ຄົນ, ໄລ່ຈັບພິເສດ 6 ຄົນ. ຫາງສຽງມະຫາຊົນໄດ້ປະນາມຢ່າງຮຸນແຮງຕໍ່ການກະທຳໂສສຸດ ແລະ ປ່າເຖື່ອນຂອງພວກກໍ່ການຮ້າຍ.
8. ອັກຄີໄພ “ອາພາດເມັນ ຂະໜາດນ້ອຍ” ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ:
ເກີດເຫດໄຟໄໝ້ “ອາພາດເມັນຂະໜາດນ້ອຍ” ໃນຄືນວັນທີ 12 ກັນຍາ ຢູ່ຖະໜົນ ເຄືອງຮ້າ, ຮ່າໂນ້ຍ ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ 56 ຄົນ ແລະ ບາດເຈັບ 37 ຄົນ. ໄພພິບັດດັ່ງກ່າວ ໄດ້ດັງຂຶ້ນເປັນສຽງເຕືອນກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງການກໍ່ສ້າງທີ່ຫຼັ່ງໄຫຼໃນຕົວເມືອງ.
9. ກິລາ ຫວຽດນາມ ຢືນອັນດັບທີ 1 ໃນງານມະຫາກຳ ກິລາ ຊີເກມ ທີ່ຈັດຂຶ້ນຢູ່ຕ່າງປະເທດເປັນຄັ້ງທຳອິດ:
ຄະນະນັກກິລາ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມພິທີໄຂງານມະຫາກຳກິລາ ຊີເກມ ຄັ້ງທີ 32 (SEA Games 32). ພາບ: ມິງກວຽດ/VNA
ໃນງານມະຫາກຳກິລາ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ (ຊີເກມ) ຄັ້ງທີ 32 ທີ່ຈັດຂຶ້ນຢູ່ ກຳປູເຈຍ, ຄະນະນັກກິລາ ຫວຽດນາມ ຍາດໄດ້ 136 ຫຼຽນຄຳ, 105 ຫຼຽນເງິນ ແລະ 114 ຫຼຽນທອງ, ຍາດໄດ້ອັນດັບ 1 ສຸດທ້າຍ. ນີ້ແມ່ນຄັ້ງທຳອິດທີ່ ຫວຽດນາມ ຍາດໄດ້ອັນດັບໜຶ່ງໃນງານມະຫາກຳກິລາ ຊີເກມ ທີ່ຈັດຂຶ້ນຢູ່ຕ່າງປະເທດ, ພາຍຫຼັງ 2 ເທື່ອເປັນອັນດັບ 1 ສຸດທ້າຍ ເມື່ອ ຫວຽດນາມ ເປັນເຈົ້າພາບຈັດຕັ້ງ ຊີເກມ ໃນປີ 2003 ແລະ 2022.
10. ຫັນເປັນຈິງ ລະບຽບການ “ດື່ມເຫຼົ້າ, ເບຍ-ບໍ່ຂັບລົດ”:
ໃນ 9 ເດືອນຕົ້ນປີ, ຈຳນວນອຸປະຕິເຫດຈະລາຈອນທີ່ເກີດຈາກຜູ້ຂັບຂີ່ໃຊ້ເຫຼົ້າ, ເບຍໄດ້ຫຼຸດລົງ 25,8% (ເປັນ 222 ຄົນ), ຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດ ຫຼຸດລົງ 50% (ເປັນ 99 ຄົນ) ແລະ ຈໍານວນຜູ້ບາດເຈັບຫຼຸດລົງ 22,6% (ເປັນ 168 ຄົນ) ເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີກາຍ. ມາຮອດທ້າຍເດືອນ ພະຈິກ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດຈະລາຈອນໄດ້ປັບໃໝ 670.623 ກໍລະນີຂັບຂີ່ຜິດເຫຼົ້າ, ເພີ່ມຂຶ້ນ 148% ເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີ 2022. ການປະຕິບັດການກະທຳລະເມີດຢ່າງເຂັ້ມງວດໄດ້ປະກອບສ່ວນຍົກສູງສະຕິຜູ້ຂັບຂີ່ກ່ຽວກັບການຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພຈະລາຈອນ, ສ້າງວັດທະນະທຳ “ດື່ມເຫຼົ້າ, ເບຍ-ບໍ່ຂັບລົດ” ເຊິ່ງໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກປະຊາຊົນ.