ຂ່າວສານ
05 ປະເທດ ເອີຣົບ ໂຮມປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບ ຢູແກຼນ ແລະ ເລື່ອງປະກອບອາວຸດຄືນໃໝ່
ວັນທີ 12 ມີນາ, ບັນດາລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຂອງ ອັງກິດ, ຝລັ່ງ, ເຢຍລະມັນ, ອີຕາລີ, ໂປໂລຍ ໄດ້ໂຮມປະຊຸມກຸ່ມຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ປາຣີ, ປະເທດ ຝລັ່ງ ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາຈະປະຕິບັດບັນດາບາດກ້າວລະອຽດ ເພື່ອເພີ່ມທະວີກຳລັງຄວາມສາມາດປ້ອງກັນຕົວຂອງເອີຣົບ ກໍຄື ສະໜັບສະໜູນບັນດາມາດຕະການຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງໃຫ້ແກ່ ຢູແກູນ. ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຢູແກຼນ Rustem Umerov ໄດ້ຮັບຄຳເຊີນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມທຳອິດເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການອຸປະຖຳໃຫ້ແກ່ປະເທດເອີຣົບຕາເວັນອອກນີ້.
ໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງທີສອງ, ບັນດາລັດຖະມົນຕີຂອງ 05 ປະເທດໄດ້ສຸມໃສ່ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບເລື່ອງສ້າງກຳລັງປ້ອງກັນຕົວຂອງເອີຣົບ. ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ສະຫະພາບເອີຣົບ (EU) ແລະ ອົງການສົນທິສັນຍາອັດລັງຕິກເໜືອ (NATO).