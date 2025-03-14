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ຂ່າວສານ

05 ປະ​ເທດ ເອີ​ຣົບ ໂຮມ​ປະ​ຊຸມ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ກ່ຽວ​ກັບ ຢູ​ແກຼນ ແລະ ເລື່ອງ​ປະ​ກອບ​ອາ​ວຸດ​ຄືນ​ໃໝ່

ບັນດາລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຂອງ ອັງກິດ, ຝລັ່ງ, ເຢຍລະມັນ, ອີຕາລີ, ໂປໂລຍ ໄດ້ໂຮມປະຊຸມກຸ່ມຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ປາຣີ, ປະເທດ ຝລັ່ງ ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາຈະປະຕິບັດບັນດາບາດກ້າວລະອຽດ ເພື່ອເພີ່ມທະວີກຳລັງຄວາມສາມາດປ້ອງກັນຕົວຂອງເອີຣົບ ກໍຄື ສະໜັບສະໜູນບັນດາມາດຕະການຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງໃຫ້ແກ່ ຢູແກູນ
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ບັນດາປະເທດ ປະຊຸມຢູ່ ປາຣີ (ພາບ: Reuters)

ວັນທີ 12 ມີນາ, ບັນດາລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຂອງ ອັງກິດ, ຝລັ່ງ, ເຢຍລະມັນ, ອີຕາລີ, ໂປໂລຍ ໄດ້ໂຮມປະຊຸມກຸ່ມຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ປາຣີ, ປະເທດ ຝລັ່ງ ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາຈະປະຕິບັດບັນດາບາດກ້າວລະອຽດ ເພື່ອເພີ່ມທະວີກຳລັງຄວາມສາມາດປ້ອງກັນຕົວຂອງເອີຣົບ ກໍຄື ສະໜັບສະໜູນບັນດາມາດຕະການຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງໃຫ້ແກ່ ຢູແກູນ. ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຢູແກຼນ Rustem Umerov ໄດ້ຮັບຄຳເຊີນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມທຳອິດເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການອຸປະຖຳໃຫ້ແກ່ປະເທດເອີຣົບຕາເວັນອອກນີ້.

ໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງທີສອງ, ບັນດາລັດຖະມົນຕີຂອງ 05 ປະເທດໄດ້ສຸມໃສ່ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບເລື່ອງສ້າງກຳລັງປ້ອງກັນຕົວຂອງເອີຣົບ. ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ສະຫະພາບເອີຣົບ (EU) ແລະ ອົງການສົນທິສັນຍາອັດລັງຕິກເໜືອ (NATO).

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຜັນຂະຫຍາຍການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຢ່າງຮອບດ້ານ ຫວຽດນາມ - ອາເມລິກາ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ

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ທ່ານນາງ ຫງວຽນທິແທັງ ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ສະພາແຫ່ງຊາດ 2 ປະເທດເປີດກວ້າງເຄືອຂ່າຍບັນດາສະມາຊິກລັດຖະສະພາ ສະໜັບສະໜູນການພົວພັນ 2 ຝ່າຍ
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