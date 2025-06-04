ຂ່າວສານ ໝາກລີ້ນຈີ ຫວຽດນາມ ປີ 2025 ມີໜ້າຢູ່ຕະຫຼາດ ຝລັ່ງ 04/06/2025 ວັນທີ 2 ມິຖຸນາ, ມີເຮືອບິນບັນທຸກໝາກລີ້ນຈີສົດງວດທຳອິດ ຈຳນວນກວ່າ 2 ໂຕນ ຂອງລະດູເກັບກູ້ປີ 2025 ຂອງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ໄປຮອດທ່າອາກາດສະຍານສາກົນ Charles de Gaulle, ຝລັ່ງ. ໝາກລີ້ນຈີ ໄດ້ວາງຂາຍຢູ່ຮ້ານສັບພະສິນຄ້າ ຫວຽດ - ຝລັ່ງ (ພາບ: TTXVN)ດ້ວຍບັນດາຖ້ຽວບິນຂອງບໍລິສັດການບິນແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ, ພາຍຫຼັງພຽງແຕ່ 5 ຊົ່ວໂມງ, ໝາກລີ້ນຈີ່ທ່ຽວ ແທັງຮ່າ, ແຂວງ ຫາຍເຢືອງ ຫວຽດນາມ ກໍ່ໄດ້ມີຂາຍຢູ່ຮ້ານສັບພະສິນຄ້າ ຫວຽດ - ຝລັ່ງ. ທ່ານ ຫງວຽນວັນນາມ, ຜູ້ຕາງໜ້າຂອງວິສາຫະກິດ ຕະຫຼາດ ຫວຽດ - ຝລັ່ງ, ຫົວໜ່ວຍນຳເຂົ້າໝາກລີ້ນຈີ່ທ່ຽວໂດຍກົງຈາກ ຫວຽດນາມ, ແບ່ງປັນວ່າ ຝ່າຍ ຝລັ່ງ ແລະ ຫວຽດນາມ ລ້ວນແຕ່ພະຍາຍາມແກ້ໄຂທຸກບັນຫານັບແຕ່ຂອດຫຸ້ມຫໍ່, ເກັບຮັກສາ ຕະຫຼອດຮອດການກວດກາຄຸນນະພາບ, ຕິດຕາມກວດການັບທັງຂະໜາດໝາກລີ້ນຈີ່ ຕະຫຼອດຮອດສີສັນ… ຢ່າງເຂັ້ມງວດ ເພື່ອຮັກສາ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍບັນດາທ່າໄດ້ປຽບຂອງໝາກລີ້ນຈີ່ໄດ້, ແນະນຳ ແລະ ເຜີຍແຜ່ໄປຫຼາຍກວ່າອີກ, ເພື່ອໃຫ້ໝາກລີ້ນຈີ່ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີກວ່າໃນບັນດາຮ້ານສັບພະສິນຄ້າຂອງ ຝລັ່ງ. ເປົ້າໝາຍໃນປີ 2025 ຈະສົ່ງໝາກລີ້ນຈີ່ທ່ຽວ ຫວຽດນາມ ປະມານກວ່າ 20 ໂຕນ ເຂົ້າຕະຫຼາດ ຝລັ່ງ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)