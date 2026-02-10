Báo Ảnh Việt Nam

ໝາກຜົນການເລືອກຕັ້ງໃນເບື້ອງຕົ້ນຢູ່ ໄທ: ຄາດວ່າ ພັກພູມໃຈ ໄທ ຈະຮັບໄຊຊະນະຢ່າງຍິ່ງໃຫຍ່, ນຳພາການສ້າງສຳພັນທະມິດກຳອຳນາດ

ພັກພູມໃຈ ໄທ (Bhumjaithai) ໄດ້ນຳໜ້າດ້ວຍປະມານ 194/500 ທີ່ນັ່ງຢູ່ສະພາຕ່ຳ

ຕາມໝາກຜົນການນັບບັດເລືອກຕັ້ງຂອງການເລືອກຕັ້ງໃນເບື້ອງຕົ້ນ 93% ຢູ່ ໄທ ໃນວັນທີ 08 ກຸມພາ, ໂດຍຄະນະກຳມະການເລືອກຕັ້ງ ໄທ ປະກາດຮອດເວລາ 4 ໂມງຂອງວັນທີ 09 ກຸມພາ, ພັກພູມໃຈ ໄທ (Bhumjaithai) ໄດ້ນຳໜ້າດ້ວຍປະມານ 194/500 ທີ່ນັ່ງຢູ່ສະພາຕ່ຳ, ຜ່ານນັ້ນ ມີສິດເປັນເຈົ້າການໃນວິວັດການສ້າງຕັ້ງສຳພັນທະມິດກຳອຳນາດ. ບັນດາທີ່ຕັ້ງຕໍ່ໄປແມ່ນຂຶ້ນກັບພັກປະຊາຊົນດ້ວຍ 116 ທີ່ນັ່ງ, ພັກເພື່ອໄທ 76 ທີ່ນັ່ງ, Klatham 58 ທີ່ນັ່ງ ແລະ ປະຊາທິປະໄຕ 20 ທີ່ນັ່ງ.

        ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການປະຊຸມຂ່າວໃນຕອນຄ່ຳວັນທີ 08 ກຸມພາ, ທ່ານ Anutin Charnvirakul, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຊົ່ວຄາວ, ທັງຮັບຜິດຊອບການນຳພັກພູມໃຈ ໄທ, ເນັ້ນໜັກວ່າ:

        “ໄຊຊະນະໃນມື້ນີ້ແມ່ນຂຶ້ນກັບປະຊາຊົນ ໄທ. ພວກຂ້າພະເຈົ້າໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາບໍລິຫານປະເທດຊາດດ້ວຍຈິດໃຈຂະຫຍັນພຽນ, ສຸດຈິດສຸດໃຈ, ຢຶດໝັ້ນປົກປ້ອງລະບອບພະລາຊະວົງລັດຖະທຳມະນູນ ແລະ ຖືຜົນປະໂຫຍດຂອງປະຊາຊົນເປັນໄມ້ຊີ້ທິດ.”

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ຫວຽດ​ນາມ ຖື​ການ​ປັບ​ປຸງ ແລະ ພັດ​ທະ​ນາ​ການ​ພົວ​ພັນ​ກັບ​ຈີນ​ແມ່ນບ​ຸ​ລິ​ມະ​ສິດ​ແຖວ​ໜ້າ

ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ຖືເປັນສຳຄັນການປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາການພົວພັນກັບຈີນ ແມ່ນແຜນນະໂຍບາຍສະເໝີຄົ້ນສະເໝີປາຍ, ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການພາວະວິໄສ, ການຄັດເລືອກຍຸດທະສາດ, ທຳມະຊາດ ແລະ ບຸລິມະສິດແຖວໜ້າຂອງ ຫວຽດນາມ.
