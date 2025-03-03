Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ໜັງ​ສື​ພິມ Nikkei Asia ແນະ​ນຳ​ບັນ​ດາ​ຄວາ​ມ​ສະ​ເໜ່ຂອງ​ຮ່າ​ໂນ້ຍ

ບົດຂຽນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ອາຫານການກິນແມ່ນ ຄວາມສະເໜ່ທີ່ຂາດບໍ່ໄດ້ຂອງຮ່າໂນ້ຍ, ດ້ວຍເຍື່ອງອາຫານຕ່າງໆຄື: ເຝີ, ບັ້ນແຊ່ວ, ເຂົ້າປູ້ນຊີ້ນປິ້ງ, ເຂົ້າຈີ, ບັ້ນຄຸກ…
ບົດຂຽນໄດ້ເອົາລົງໃນເວັບໄຊຂອງ ໜັງສືພິມ Nikkei Asia (ພາບ: Nikkei Asia )

ວັນທີ 1 ມີນາ, ເວັບໄຊຂອງໜັງສືພິມ Nikkei Asia ໄດ້ລົງບົດຂຽນ “ຍ່າງຫຼິ້ນຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ: ເຊີດຊູຄວາມສະເໜ່ຂອງນະຄອນ, ອາຫານການກິນຖະໜົນຫົນທາງ ແລະ ເຂດມໍລະດົກຈາກອະດີດຕະການ” ຂອງຜູ້ຂຽນ Zinara Rathnayake. ບົດຂຽນພັນລະນາການດຳລົງຊີວິດທີ່ຄຶກຄື້ນ ແລະ ລາຍລະອຽດບັນດາ ຄວາມສະເໜ່” ຂອງນະຄອນຮ່າໂນ້ຍ, ແຕ່ເຂດຖະໜົນເກົ່າທີ່ຄຶກຄື້ນມ່ວນຊືນ, ອາຫານການກິນທີ່ດຶງດູດໃຈ, ວັດທະນະທຳກາເຟ, ປະຫວັດສາດທີ່ອົງອາດກ້າຫານຂອງນະຄອນ ຕະຫລອດຮອດໄວໜຸ່ນທີ່ມີຄວາມຂະຫຍັນຂັນເຄື່ອນພວມມານະພະຍາຍາມປະກອບສ່ວນໃຫ້ແກ່ນະຄອນ.

ບົດຂຽນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ອາຫານການກິນແມ່ນ ຄວາມສະເໜ່ທີ່ຂາດບໍ່ໄດ້ຂອງຮ່າໂນ້ຍ, ດ້ວຍເຍື່ອງອາຫານຕ່າງໆຄື: ເຝີ, ບັ້ນແຊ່ວ, ເຂົ້າປູ້ນຊີ້ນປິ້ງ, ເຂົ້າຈີ, ບັ້ນຄຸກ…ຜູ້ຂຽນໃຫ້ຄຳຄິດເຫັນກ່ຽວກັບອາຫານຫວຽດນາມແມ່ນ “ມີຄວາມດຸ່ນດ່ຽງລະຫວ່າງບັນດາລົດຊາດຄື: ຫວານ, ເຄັມ, ຂົມ, ສົ້ມ ແລະ ເພັດ”ແລະ ຍ້ອນວ່າຢາກແນະນຳອາຫານຫວຽດນາມ ດັ່ງນັ້ນ ຜູ້ຂຽນໄດ້ປະຕິບັດການໄປທ່ຽວນີ້. ມ້ວນທ້າຍບົດຂຽນ ດ້ວຍຄຳແນະນຳ 10 ສິ່ງຄວນເຮັດທີ່ສຸດເມື່ອມາຮ່າໂນ້ຍ, ໃນນັ້ນ ມີການແນະນຳບັນດາສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ແຂກທ່ອງທ່ຽວຄວນຊິມເຍື່ອງອາຫານຕ່າງໆຂອງຮ່າໂນ້ຍ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ວົງ​ເງິນ​ການ​ຄ້າ ຫວຽດ​ນາມ ລາວ ໃນ​ເດືອນ​ມັງ​ກອນ​ປີ 2025 ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ 66,5%

ວົງ​ເງິນ​ການ​ຄ້າ ຫວຽດ​ນາມ ລາວ ໃນ​ເດືອນ​ມັງ​ກອນ​ປີ 2025 ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ 66,5%

ຫ້ອງການການຄ້າ ຫວຽດນາມ ຢູ່ລາວໃຫ້ຮູ້ວ່າ ວົງເງິນການຄ້າ ຫວຽດນາມ ລາວໃນເດືອນມັງກອນປີ 2025 ບັນລຸ 290 ລ້ານ USD, ມີການເຕີບໂຕຢູ່ລະດັບ66,5% ເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີກາຍນີ້.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top