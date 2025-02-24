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ຂ່າວສານ

ໜັງ​ສື​ພິມ ອາກ​ຊັງ​ຕິນ ໃຫ້​ຂໍ້​ສັງ​ເກດ ຫວຽດ​ນາມ ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ການ​ຄ້າ​ກະ​ສິ​ກຳຫຼັກ​ແຫຼ່ງ

ຫວຽດນາມ ແມ່ນປະເທດນຳເຂົ້າສາລີ ແລະ ແປ້ງຖົ່ວເຫຼືອງແຖວໜ້າຂອງປະເທດ ອາເມລິກາໃຕ້ ໃນປີ 2024, ດ້ວຍປະລິມານສາລີກວ່າ 6 ລ້ານໂຕນ ແລະ ແປ້ງຖົ່ວເຫຼືອງ 3,4 ລ້ານໂຕນ.
ບົດຂຽນໄດ້ເອົາລົງໃນໜັງສືພິມ (ພາບ: chinhphu.vn)

ວັນທີ 22 ກຸມພາ, ໜັງສືພິມ La Nacion, ໜັງສືພິມລາຍວັນແຖວໜ້າຂອງ ອາກຊັງຕິນ ໄດ້ໃຫ້ຂ່າວວ່າ ຫວຽດນາມ ແມ່ນປະເທດນຳເຂົ້າສາລີ ແລະ ແປ້ງຖົ່ວເຫຼືອງແຖວໜ້າຂອງປະເທດ ອາເມລິກາໃຕ້ ໃນປີ 2024, ດ້ວຍປະລິມານສາລີກວ່າ 6 ລ້ານໂຕນ  ແລະ ແປ້ງຖົ່ວເຫຼືອງ 3,4 ລ້ານໂຕນ. ໜັງສືພິມດັ່ງກ່າວກໍໄດ້ຄັດສະເໜີຕົວເລກສະຖິຕິຂອງສູນຕິດຕໍ່ຄ້າຂາຍທັນຍາຫານ Rosario (BCR), ເຊິ່ງເປັນສູນຕິດຕໍ່ຄ້າຂາຍຜະລິດຕະພັນກະເສດໃຫຍ່ສຸດ ອາກຊັງຕິນ, ໂດຍໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຫວຽດນາມ ໄດ້ກາຍເປັນຄູ່ຮ່ວມມືການຄ້າກະສິກຳຫຼັກຂອງປະເທດນີ້.

ຕາມໜັງສືພິມດັ່ງກ່າວແລ້ວ, ຫວຽດນາມ ຈະສືບຕໍ່ເປັນຄູ່ຮ່ວມມືການຄ້າຫຼັກແຫຼ່ງຂອງຂະແໜງກະສິກຳ ອາກຊັງຕິນ. ຄາດວ່າ ຫວຽດນາມ ຈະນຳເຂົ້າສາລີຕື່ມອີກ 6 ລ້ານໂຕນ ແລະ ແປ້ງຖົ່ວເຫຼືອງ 1,7 ລ້ານຕົນ ໃນປີ 2034, ກວມເອົາ 7% ປະລິມານສາລີທີ່ນຳເຂົ້າຖົ່ວໂລກ ແລະ 9% ປະລິມັນແປ້ງຖົ່ວເຫຼືອງນຳເຂົ້າຖົ່ວໂລກ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ລຳວົງ ລາວ ມໍລະດົກວັດທະນະທຳບໍ່ເປັນວັດຖຸຂອງມວນມະນຸດ - ວາດຟ້ອນຂອງຄວາມສະໜິດຕິດພັນ

ລຳວົງ ລາວ ມໍລະດົກວັດທະນະທຳບໍ່ເປັນວັດຖຸຂອງມວນມະນຸດ - ວາດຟ້ອນຂອງຄວາມສະໜິດຕິດພັນ

ຜ່ານການເວລາ, ວາດຟ້ອນນີ້ແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງທີ່ຂາດບໍ່ໄດ້ໃນວັດທະນະທຳຂອງ ລາວ.
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