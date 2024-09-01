ຂ່າວສານ
ໜັງສືພິມ ລັດເຊຍ ຢືນຢັນຄຸນຄ່າແນວທາງ “ການທູດໄມ້ໄຜ່” ຫວຽດນາມ
ໜັງສືພິມ ຄວາມຈິງ (Pravda) ຂອງສະຫະພັນ ລັດເຊຍ, ສະບັບອອກວັນທີ 30 ສິງຫາ, ໄດ້ມີບົດຂຽນດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ການທູດໄມ້ໄຜ່ຂອງ ຮ່າໂນ້ຍ”, ໃນນັ້ນ, ຢືນຢັນຄຸນຄ່າຂອງແນວທາງການທູດໄມ້ໄຜ່ໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ ຫວຽດນາມ ມີການພົວພັນກັບສາກົນຢ່າງເລິກເຊິ່ງກວ້າງຂວາງ ແລະ ມີອິດທິພົນຊື່ສຽງ, ກໍຄືຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈບົນເວທີສາກົນ.
ບົດຂຽນໄດ້ຂຽນວ່າ: ໃນຕະຫຼອດໄລຍະປະວັດສາດປະເທດ ຫວຽດນາມ ເອກະລາດ, ພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ຖືແນວຮົມການຕ່າງປະເທດແມ່ນພາກສ່ວນສຳຄັນທີ່ສຸດໃນການຕໍ່ສູ້ປະຕິວັດ, ບໍ່ພຽງແຕ່ເພື່ອເອກະລາດ, ເປັນເຈົ້າຕົນເອງເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງຮັບປະກັນໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາຄວາມກ້າວໜ້າ ແລະ ກ້າວໄປເຖິງອະນາຄົດສັງຄົມນິຍົມຂອງຊາດ ຫວຽດນາມ ອີກດ້ວຍ. ໃນທຸກວັນນີ້, ຂະແໜງການທູດໄດ້ຮັບໜ້າທີ່ນຳໜ້າໃນການປົກປ້ອງຜົນປະໂຫຍດຂອງຊາດ ຫວຽດນາມ. ບົດຂຽນໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ, ດ້ວຍທິດທາງ “ການທູດໄມ້ໄຜ່”, ຫວຽດນາມ ພວມຮັກສາການພົວພັນກັບທຸກໆປະເທດ, ພ້ອມແລ້ວຈະຮ່ວມມືກັບ ລັດເຊຍ ບົນພື້ນຖານສະເໝີພາບ, ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຜົນປະໂຫຍດ.